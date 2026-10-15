Jailer 2 Starcast Fees: ‘जेलर 2’ की स्टार कास्ट पर मेकर्स ने लुटाए करोड़ों! 130 करोड़ ले रहे रजनीकांत तो ऋतिक रोशन 80 करोड़

Jailer 2 Starcast Fees: ‘जेलर 2’ की स्टार कास्ट पर मेकर्स ने लुटाए करोड़ों! 130 करोड़ ले रहे रजनीकांत तो ऋतिक रोशन 80 करोड़
Jailer 2 Starcast Fees: जेलर 2 इस सीज़न की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली फ़िल्मों में से एक है, जो फैंस के बीच जबरदस्त चर्चा में है. नेल्सन दिलीपकुमार की डायरेक्टेड और सन पिक्चर्स की प्रोड्यूस की हुई इस जबरदस्त एक्शन थ्रिलर ने सिनेफ़ाइल्स के बीच इसकी स्टार-स्टडेड कास्ट की कथित पेचेक को लेकर भी हाइप पैदा कर दी है. सन पिक्चर्स के सपोर्ट में, जेलर 2 को नेल्सन दिलीपकुमार ने डायरेक्ट किया है और इसमें रजनीकांत, मोहनलाल, शिव राजकुमार, विजय सेतुपति और विद्या बालन जैसे स्टार-स्टडेड कास्ट हैं.
कितनी फीस ले रहे रजनीकांत
फिल्मबीट तमिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रजनीकांत जेलर 2 के लिए कथित तौर पर 110 करोड़ रुपये चार्ज कर रहे हैं. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सुपरस्टार को फ़िल्म के प्रॉफ़िट का हिस्सा मिलेगा, हालांकि एग्रीमेंट की सही शर्तें अभी भी सीक्रेट हैं. अगर फ़िल्म बॉक्स ऑफ़िस पर बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करती है, तो कथित तौर पर उनकी कुल कमाई 180 करोड़ रुपये तक पहुँच सकती है.
एसजे सूर्या
एसजे सूर्या जेलर फ़्रैंचाइज़ी के दूसरे इंस्टॉलमेंट में नए कलाकारों में से एक हैं. खबर है कि एक्टर हर फिल्म के लिए 3 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये के बीच चार्ज करते हैं, जो प्रोजेक्ट के बजट और उनके कैरेक्टर के नेचर पर निर्भर करता है.
ऋतिक रोशन
खबर है कि ऋतिक रोशन जेलर 2 में कैमियो रोल में होंगे. बॉलीवुड एक्टर हर फिल्म के लिए 80 करोड़ रुपये से 110 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं. हालांकि, फिल्म के लिए उनकी सही फीस पता नहीं है.
सूरज वेंजरामूडू
मलयालम एक्टर सूरज वेंजरामूडू, जो पहले वीरा धीरा सूरन और यूथ जैसी तमिल फिल्मों में काम कर चुके हैं, जेलर 2 में हैं. जेलर 2 के लिए उनकी फीस खबर है कि 1 करोड़ रुपये है, हालांकि यह आंकड़ा अभी तक वेरिफाई नहीं हुआ है.
विद्या बालन
विद्या बालन जेलर 2 के साथ तमिल सिनेमा में वापसी कर रही हैं. रजनीकांत स्टारर इस फिल्म के लिए उनकी फीस खबर है कि 6 करोड़ रुपये है. हालांकि, न तो विद्या बालन और न ही मेकर्स ने ऑफिशियली आंकड़े बताए हैं.
विजय सेतुपति
जेलर 2 के लिए विजय सेतुपति की सही फीस कन्फर्म नहीं हुई है. हालांकि, एक्टर की आम कमाई हर फिल्म के लिए 15 करोड़ रुपये से 25 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है.
मिथुन चक्रवर्ती
'जेलर 2' में मिथुन चक्रवर्ती कलपाक के किरदार में नजर आएंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म में काम करने के लिए उन्होंने करीब 3.5 करोड़ रुपये फीस ली है.