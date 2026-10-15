Jailer 2 Starcast Fees: ‘जेलर 2’ की स्टार कास्ट पर मेकर्स ने लुटाए करोड़ों! 130 करोड़ ले रहे रजनीकांत तो ऋतिक रोशन 80 करोड़

Jailer 2 Starcast Fees: जेलर 2 इस सीज़न की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली फ़िल्मों में से एक है, जो फैंस के बीच जबरदस्त चर्चा में है. नेल्सन दिलीपकुमार की डायरेक्टेड और सन पिक्चर्स की प्रोड्यूस की हुई इस जबरदस्त एक्शन थ्रिलर ने सिनेफ़ाइल्स के बीच इसकी स्टार-स्टडेड कास्ट की कथित पेचेक को लेकर भी हाइप पैदा कर दी है. सन पिक्चर्स के सपोर्ट में, जेलर 2 को नेल्सन दिलीपकुमार ने डायरेक्ट किया है और इसमें रजनीकांत, मोहनलाल, शिव राजकुमार, विजय सेतुपति और विद्या बालन जैसे स्टार-स्टडेड कास्ट हैं.