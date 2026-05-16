Jaggery Sharbat: लू से बचाएगा गुड़ का ठंडा शरबत, गर्मियों में रोज पिएं ये देसी ड्रिंक, शरीर रहेगा ठंडा

Jaggery Sharbat: उत्तर और मध्य भारत में भीषण गर्मी और लू ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है. कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जिससे डिहाइड्रेशन, थकान, पेट में जलन और कमजोरी जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं. ऐसे मौसम में बाजार की केमिकल वाली कोल्ड ड्रिंक्स की बजाय देसी और हेल्दी ड्रिंक्स ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती हैं. गुड़ का ठंडा शरबत न सिर्फ शरीर को तुरंत एनर्जी देता है, बल्कि अंदर से ठंडक पहुंचाकर लू से बचाने में भी मदद करता है.