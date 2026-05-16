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Jaggery Sharbat: लू से बचाएगा गुड़ का ठंडा शरबत, गर्मियों में रोज पिएं ये देसी ड्रिंक, शरीर रहेगा ठंडा

Jaggery Sharbat: उत्तर और मध्य भारत में भीषण गर्मी और लू ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है. कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जिससे डिहाइड्रेशन, थकान, पेट में जलन और कमजोरी जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं. ऐसे मौसम में बाजार की केमिकल वाली कोल्ड ड्रिंक्स की बजाय देसी और हेल्दी ड्रिंक्स ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती हैं. गुड़ का ठंडा शरबत न सिर्फ शरीर को तुरंत एनर्जी देता है, बल्कि अंदर से ठंडक पहुंचाकर लू से बचाने में भी मदद करता है.


By: Ranjana Sharma | Published: May 16, 2026 5:23:24 PM IST

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भीषण गर्मी में सेहत पर डबल अटैक

उत्तर और मध्य भारत में सूरज की तपिश चरम पर है. तेज गर्म हवाएं और बढ़ता तापमान लोगों को तेजी से बीमार बना रहा है. ऐसे में शरीर को ठंडा रखना बेहद जरूरी हो गया है.

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लू और डिहाइड्रेशन से बचाएगा देसी शरबत

गर्मियों में बार-बार प्यास लगना, कमजोरी और चक्कर आना आम समस्या है. ऐसे में गुड़ का शरबत शरीर में पानी और ऊर्जा दोनों बनाए रखने में मदद करता है.

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गुड़ में छिपा है सेहत का खजाना

गुड़ में आयरन, पोटैशियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. यह शरीर को तुरंत एनर्जी देने के साथ पाचन को भी बेहतर बनाता है.

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गर्म तासीर वाला गुड़ कैसे देता है ठंडक?

भले ही गुड़ की तासीर गर्म मानी जाती हो, लेकिन पानी में घोलने के बाद इसका असर बदल जाता है. इसका शरबत शरीर को अंदर से ठंडक पहुंचाने में मदद करता है.

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गुड़ का शरबत बनाने के लिए चाहिए ये चीजें

4-5 चम्मच गुड़, 2 गिलास ठंडा पानी, पुदीने की पत्तियां, नींबू का रस, काला नमक, भुना जीरा पाउडर और बर्फ के टुकड़े मिलाकर यह हेल्दी ड्रिंक तैयार की जा सकती है.

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सबसे पहले गुड़ को पानी में घोलें

क्रश किए हुए गुड़ को थोड़े पानी में 5 मिनट तक भिगोकर रखें ताकि वह अच्छी तरह घुल जाए. इससे शरबत का स्वाद और टेक्सचर दोनों बेहतर हो जाते हैं. अब गुड़ के पानी में पुदीना, नींबू रस, काला नमक और भुना जीरा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें. यह ड्रिंक स्वाद के साथ पाचन के लिए भी फायदेमंद बन जाती है.

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ठंडा-ठंडा सर्व करें और लू से बचें

तैयार शरबत को छानकर ग्लास में बर्फ डालें और ऊपर से सर्व करें. गर्मियों में रोजाना इसका सेवन शरीर को ठंडा और एनर्जेटिक बनाए रखने में मदद कर सकता है.

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