प्लास्टिक सर्जरी, कॉनमैन से अफेयर और भाईजान का सपोर्ट…फिर भी नहीं चमका करियर! फ्लॉप पर फ्लॉप दीं

सलमान खान के फॉर्महाउस में रही एक्ट्रेस

कोविड 19 लॉकडाउन के दौरान तो एक्ट्रेस सलमान खान के फॉर्महाउस भी शिफ्ट हो गई थीं. जहां से बैक-टू-बैक उनकी फोटोज सामने आ रही थीं. जिसके बाद ऐसा कहा जा रहा था कि सलमान खान और जैकलीन के बीच कुछ तो पक रहा है. लेकिन, पॉपुलैरिटी के लिए सलमान का सहारा भी जैकलीन के काम नहीं आया.