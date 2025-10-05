प्लास्टिक सर्जरी, कॉनमैन से अफेयर और भाईजान का सपोर्ट…फिर भी नहीं चमका करियर! फ्लॉप पर फ्लॉप दीं - Photo Gallery
  • Home>
  • Gallery»
  • प्लास्टिक सर्जरी, कॉनमैन से अफेयर और भाईजान का सपोर्ट…फिर भी नहीं चमका करियर! फ्लॉप पर फ्लॉप दीं

प्लास्टिक सर्जरी, कॉनमैन से अफेयर और भाईजान का सपोर्ट…फिर भी नहीं चमका करियर! फ्लॉप पर फ्लॉप दीं

Jacqueline Fernandez Career: बॉलीवुड एक्ट्रेस की कंट्रोवर्सी की लिस्ट उनकी हिट फिल्मों से ज्यादा बड़ी है जिसमें प्लास्टिक सर्जरी से लेकर कॉनमैन से अफेयर और सलमान खान के फॉर्म हाउस से कनेक्शन शामिल है. इस एक्ट्रेस ने अभी तक अपने दम पर कोई हिट फिल्म नहीं दी है.

By: Prachi Tandon | Last Updated: October 5, 2025 7:55:17 AM IST

Follow us on
Google News
प्लास्टिक सर्जरी, कॉनमैन से अफेयर और भाईजान का सपोर्ट…फिर भी नहीं चमका करियर! फ्लॉप पर फ्लॉप दीं - Photo Gallery
1/8

जैकलीन फर्नांडिस

बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस अपने ग्लैमरस अवतार और कंट्रोवर्सियों के लिए अक्सर ही लाइमलाइट का हिस्सा बनी रहती हैं. कभी वह प्लास्टिक सर्जरी पर ट्रोल होती हैं, तो कभी सलमान खान के साथ नाम जुड़ने पर सुर्खियों का हिस्सा बन जाती हैं.

प्लास्टिक सर्जरी, कॉनमैन से अफेयर और भाईजान का सपोर्ट…फिर भी नहीं चमका करियर! फ्लॉप पर फ्लॉप दीं - Photo Gallery
2/8

कॉनमैन सुकेश के साथ अफेयर

लेकिन, अब तक एक्ट्रेस के नाम पर सबसे ज्यादा विवाद कॉनमैन सुकेश के साथ जुड़ने पर हुआ है. जहां जेल से सुकेश ने जैकलीन फर्नांडिस को लेकर अलग-अलग दावे किए हैं. वहीं जैकलीन ने बहुत ग्रेसफुली चीजों को हैंडल किया.

प्लास्टिक सर्जरी, कॉनमैन से अफेयर और भाईजान का सपोर्ट…फिर भी नहीं चमका करियर! फ्लॉप पर फ्लॉप दीं - Photo Gallery
3/8

सलमान खान के फॉर्महाउस में रही एक्ट्रेस

कोविड 19 लॉकडाउन के दौरान तो एक्ट्रेस सलमान खान के फॉर्महाउस भी शिफ्ट हो गई थीं. जहां से बैक-टू-बैक उनकी फोटोज सामने आ रही थीं. जिसके बाद ऐसा कहा जा रहा था कि सलमान खान और जैकलीन के बीच कुछ तो पक रहा है. लेकिन, पॉपुलैरिटी के लिए सलमान का सहारा भी जैकलीन के काम नहीं आया.

प्लास्टिक सर्जरी, कॉनमैन से अफेयर और भाईजान का सपोर्ट…फिर भी नहीं चमका करियर! फ्लॉप पर फ्लॉप दीं - Photo Gallery
4/8

ग्लैमरस लुक्स पर टिका करियर

सोशल मीडिया पर दिखाई देती हैं. वह अक्सर ही अपनी ग्लैमरस फोटोज और वीडियो फैंस के शेयर करती हैं, साथ ही पॉपुलैरिटी भी बटोरती नजर आती हैं.

प्लास्टिक सर्जरी, कॉनमैन से अफेयर और भाईजान का सपोर्ट…फिर भी नहीं चमका करियर! फ्लॉप पर फ्लॉप दीं - Photo Gallery
5/8

जैकलीन की फ्लॉप फिल्में

अब बात करते हैं जैकलीन के करियर के बारे में जिसने उन्हें एक्ट्रेस का टैग दिया है. एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरुआत अलादीन फिल्म से साल 2009 में की थी. यह फिल्म बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप गो गई थी.

प्लास्टिक सर्जरी, कॉनमैन से अफेयर और भाईजान का सपोर्ट…फिर भी नहीं चमका करियर! फ्लॉप पर फ्लॉप दीं - Photo Gallery
6/8

फिल्मों में नहीं कर पाईं फ्रेम

दूसरी फिल्म जाने कहां से आई है का भी हाल कुछ ऐसा था और वह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी. एक्ट्रेस ने मल्टीस्टारर फिल्म हाउसफुल में भी अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया लेकिन, वह कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पाईं.

प्लास्टिक सर्जरी, कॉनमैन से अफेयर और भाईजान का सपोर्ट…फिर भी नहीं चमका करियर! फ्लॉप पर फ्लॉप दीं - Photo Gallery
7/8

इक्का-दुक्का फिल्में हुई हिट

किक फिल्म में भी जैकलीन नजर आई थीं. लेकिन, इसे हिट कराने में एक्ट्रेस का काम नहीं बल्कि सलमान खान का नाम आया था.

प्लास्टिक सर्जरी, कॉनमैन से अफेयर और भाईजान का सपोर्ट…फिर भी नहीं चमका करियर! फ्लॉप पर फ्लॉप दीं - Photo Gallery
8/8

फ्लॉप क्वीन हैं क्या जैकलीन?

जैकलीन ने अपने दम पर फ्लाइंग जट्ट, ए जेंटलमैन, मर्डर 2 जैसी फिल्मों में काम किया है. यह तीनों ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाई नहीं कर पाईं. हालांकि, मर्डर 2 को हिट की कैटेगरी में रखा जा सकता है. लेकिन, इसमें भी इमरान हाशमी का ज्यादा रोल रहा है.

Tags:
bollywood actressentertainment newsjacqueline fernandezJacqueline Fernandez MoviesJacqueline Fernandez Photos
प्लास्टिक सर्जरी, कॉनमैन से अफेयर और भाईजान का सपोर्ट…फिर भी नहीं चमका करियर! फ्लॉप पर फ्लॉप दीं - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

प्लास्टिक सर्जरी, कॉनमैन से अफेयर और भाईजान का सपोर्ट…फिर भी नहीं चमका करियर! फ्लॉप पर फ्लॉप दीं - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

प्लास्टिक सर्जरी, कॉनमैन से अफेयर और भाईजान का सपोर्ट…फिर भी नहीं चमका करियर! फ्लॉप पर फ्लॉप दीं - Photo Gallery
प्लास्टिक सर्जरी, कॉनमैन से अफेयर और भाईजान का सपोर्ट…फिर भी नहीं चमका करियर! फ्लॉप पर फ्लॉप दीं - Photo Gallery
प्लास्टिक सर्जरी, कॉनमैन से अफेयर और भाईजान का सपोर्ट…फिर भी नहीं चमका करियर! फ्लॉप पर फ्लॉप दीं - Photo Gallery
प्लास्टिक सर्जरी, कॉनमैन से अफेयर और भाईजान का सपोर्ट…फिर भी नहीं चमका करियर! फ्लॉप पर फ्लॉप दीं - Photo Gallery