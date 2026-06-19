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कटहल के बीज फेंकने की गलती न करें! जानिए खाने और इस्तेमाल करने के तरीके, प्रोटीन का खजाना हैं ये छोटे-छोटे दाने

Benefits of jackfruit seeds: कटहल के बीजों को अक्सर बेकार समझकर फेंक दिया जाता है, जबकि वे प्रोटीन, फाइबर, आयरन, जिंक और अन्य जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. इन्हें उबालकर या भूनकर स्नैक के रूप में खाया जा सकता है. इसके अलावा सब्जी, दाल और ग्रेवी में मिलाकर भोजन की पोषण क्षमता बढ़ाई जा सकती है. कटहल के बीजों का पेस्ट घरेलू फेस पैक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है. सही तरीके से उपयोग किए जाएं तो ये बीज सेहत और सुंदरता दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं.


By: Ranjana Sharma | Published: June 19, 2026 1:06:37 PM IST

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कटहल के बीज फेंकने की गलती न करें! जानिए खाने और इस्तेमाल करने के तरीके, प्रोटीन का खजाना हैं ये छोटे-छोटे दाने - Photo Gallery
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कटहल के बीज क्यों माने जाते हैं सुपरफूड?

अधिकतर लोग कटहल के बीजों को बेकार समझते हैं, लेकिन पोषण की दृष्टि से ये बेहद मूल्यवान होते हैं. इनमें प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और फाइबर अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं. इसके अलावा इनमें आयरन और जिंक जैसे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए जरूरी माने जाते हैं. यही कारण है कि कई एशियाई देशों में कटहल के बीजों को अलग-अलग व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता है.

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पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मददगार

कटहल के बीजों में मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है. फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद करते हैं और पाचन संबंधी समस्याओं को कम करने में सहायक माने जाते हैं. जो लोग अपने भोजन में प्राकृतिक रूप से फाइबर बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए कटहल के बीज एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं.

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उबालकर बनाएं स्वादिष्ट और हेल्दी स्नैक

कटहल के बीजों को अच्छी तरह धोकर थोड़े नमक के साथ प्रेशर कुकर में 2 से 3 सीटी आने तक उबाल लें. उबलने के बाद इनका सफेद छिलका आसानी से निकल जाता है. इसके बाद इन पर थोड़ा चाट मसाला और नींबू का रस डालकर खाया जा सकता है. यह एक हेल्दी, लो-कैलोरी और पेट भरने वाला स्नैक है, जिसे शाम की चाय के साथ भी खाया जा सकता है.

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भूनकर लें ड्राई फ्रूट जैसा स्वाद

अगर आप कुछ कुरकुरा और स्वादिष्ट खाना चाहते हैं तो कटहल के बीजों को भूनकर खा सकते हैं. सूखे बीजों को तवे या कढ़ाई में धीमी आंच पर भूनने के बाद उनका छिलका निकाल लें. अंदर का हिस्सा खाने में काजू और अखरोट जैसा स्वाद देता है. यह स्नैक न सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि बाजार में मिलने वाले कई प्रोसेस्ड स्नैक्स से ज्यादा पौष्टिक भी माना जाता है.

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सब्जी और दाल का बढ़ाएं स्वाद और पोषण

कटहल के बीजों को छीलकर दो हिस्सों में काट लें और इन्हें आलू की सब्जी, मिक्स वेज या अरहर की दाल में मिला दें. पकने के बाद ये नरम हो जाते हैं और खाने में अलग स्वाद देते हैं. साथ ही भोजन की पोषण क्षमता भी बढ़ जाती है. यह तरीका उन लोगों के लिए खास है जो बिना ज्यादा बदलाव किए अपनी डाइट को हेल्दी बनाना चाहते हैं.

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ग्रेवी को बनाएं ज्यादा रिच और क्रीमी

उबले हुए कटहल के बीजों का पेस्ट ग्रेवी को गाढ़ा और मखमली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. काजू या खरबूजे के बीजों की तरह इन्हें पीसकर तैयार किया गया पेस्ट पनीर, कोफ्ता और अन्य ग्रेवी वाली सब्जियों में मिलाया जा सकता है. इससे स्वाद तो बढ़ता ही है, साथ ही व्यंजन की न्यूट्रिशन वैल्यू भी बेहतर हो जाती है.

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त्वचा की देखभाल में भी उपयोगी

कटहल के सूखे बीजों को दूध के साथ पीसकर एक स्मूथ पेस्ट तैयार किया जा सकता है. इस पेस्ट को चेहरे पर लगाने से त्वचा को पोषण मिलता है. पारंपरिक घरेलू नुस्खों में इसका उपयोग चेहरे की चमक बढ़ाने और त्वचा को मुलायम बनाने के लिए किया जाता रहा है. हालांकि किसी भी घरेलू उपाय को अपनाने से पहले पैच टेस्ट करना जरूरी है.

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एक बीज, कई फायदे

कटहल के बीज इस बात का बेहतरीन उदाहरण हैं कि कई बार जिन चीजों को हम बेकार समझते हैं, वे वास्तव में बेहद उपयोगी होती हैं. चाहे हेल्दी स्नैक बनाना हो, भोजन की पोषण क्षमता बढ़ानी हो या फिर घरेलू ब्यूटी केयर में कुछ प्राकृतिक विकल्प तलाशना हो, कटहल के बीज कई तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं. अगली बार जब घर में कटहल आए, तो उसके बीजों को फेंकने के बजाय संभालकर रखें और उनका सही उपयोग करें.

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