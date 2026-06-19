कटहल के बीज फेंकने की गलती न करें! जानिए खाने और इस्तेमाल करने के तरीके, प्रोटीन का खजाना हैं ये छोटे-छोटे दाने

Benefits of jackfruit seeds: कटहल के बीजों को अक्सर बेकार समझकर फेंक दिया जाता है, जबकि वे प्रोटीन, फाइबर, आयरन, जिंक और अन्य जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. इन्हें उबालकर या भूनकर स्नैक के रूप में खाया जा सकता है. इसके अलावा सब्जी, दाल और ग्रेवी में मिलाकर भोजन की पोषण क्षमता बढ़ाई जा सकती है. कटहल के बीजों का पेस्ट घरेलू फेस पैक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है. सही तरीके से उपयोग किए जाएं तो ये बीज सेहत और सुंदरता दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं.