सिर्फ पाव भाजी और वड़ा पाव नहीं, ये dishes भी हैं पारंपरिक मराठी खाने का हिस्सा, इनके बिना अधूरी है मराठी थाली

महाराष्ट्र के लोग अपने भोजन को ‘अन्न हे पूर्णब्रह्म’ मानते हैं, जिसका अर्थ है भोजन भगवान के समान है. वे भोजन की पूजा करते हैं! हो सकता है कि आप अभी वहां नहीं गए हों, लेकिन वहां के कुछ पारंपरिक भोजन का स्वाद आपको जरूर चखना चाहिये. ज्यादातर लोग मराठी खाने का मतलब सिर्फ वड़ा पाव और पाव भाजी ही समझते हैं, लेकिन marathi cuisines इससे कहीं बढ़कर हैं. आइये जानते हैं कुछ खास बेहद स्वादिष्ट मराठी व्यंजनों के बारे में!