सिर्फ पाव भाजी और वड़ा पाव नहीं, ये dishes भी हैं पारंपरिक मराठी खाने का हिस्सा, इनके बिना अधूरी है मराठी थाली

सिर्फ पाव भाजी और वड़ा पाव नहीं, ये dishes भी हैं पारंपरिक मराठी खाने का हिस्सा, इनके बिना अधूरी है मराठी थाली
महाराष्ट्र के लोग अपने भोजन को ‘अन्न हे पूर्णब्रह्म’ मानते हैं, जिसका अर्थ है भोजन भगवान के समान है. वे भोजन की पूजा करते हैं! हो सकता है कि आप अभी वहां नहीं गए हों, लेकिन वहां के कुछ पारंपरिक भोजन का स्वाद आपको जरूर चखना चाहिये. ज्यादातर लोग मराठी खाने का मतलब सिर्फ वड़ा पाव और पाव भाजी ही समझते हैं, लेकिन marathi cuisines इससे कहीं बढ़कर हैं. आइये जानते हैं कुछ खास बेहद स्वादिष्ट मराठी व्यंजनों के बारे में!
भोगीची भाजी
यह मकर संक्रांति के अवसर पर सारी सब्जियों को मिलाकर बनाई जाती है. यह बेहद पौष्टिक और स्वादिष्ट होती है, इसमें तिल को जरूर से मिलाया जाता है.
भरली वांगी
भरली वांगी महाराष्ट्र की एक क्लासिक डिश है. इसमें छोटे-छोटे नरम बैंगन को भुनी हुई मूंगफली, सूखे नारियल, तिल और गुड़ के गाढ़े मसालेदार पेस्ट से भरकर, स्वादिष्ट प्याज-टमाटर की ग्रेवी में पकाया जाता है.
कोथिंबीर वड़ी
ताज़े धनिये के पत्तों, चने के आटे और पारंपरिक मसालों से बना यह एक स्वादिष्ट और क्रिस्पी नाश्ता है जिसे भाप में पकाकर और फिर पूरी तरह कुरकुरा होने तक पकाया जाता है. यह नाश्ता, एक गर्म कप चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है.
ज़ुंका भाकरी
यह पारंपरिक रूप से चने या बेसन के पेस्ट से बनाई जाती है, जिसे प्याज, करी पत्ते, अदरक-लहसुन पेस्ट, जीरा और सरसों के साथ पकाया जाता है और बाजरा या ज्वार की रोटी के साथ परोसा जाता है.
पूरन पोली
यह एक मीठी रोटी है, जिसे मकर संक्रांति के अवसर पर बनाया जाता है. इसमें आटे की लोई के अंदर चना दाल गुड़ और जायफल का पाउडर भरकर घी से सेंका जाता है.
ठेचा
ठेचा महाराष्ट्र की एक साइड डिश है, जो घरों में लगभग रोज बनाई जाती है. इसे मूंगफली, हरी धनिया, लहसुन और हरी मिर्च को पीसकर बनाया जाता है.