  • Home>
  • Gallery»
  • सिर्फ कृति सेनन ही नहीं, इन एक्ट्रेसेस ने भी करियर के peak पर कराई Egg Freezing, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान

सिर्फ कृति सेनन ही नहीं, इन एक्ट्रेसेस ने भी करियर के peak पर कराई Egg Freezing, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान

आजकल ज्यादातर एक्ट्रेस और महिला सेलेब्रिटी देर से शादी करती हैं और 20 से 35 साल की आयु में अपने करियर पर फोकस करती हैं. यही उम्र महिलाओं के मातृत्व के लिए भी सबसे उचित होती है. इसलिए इस टकराव को ख़त्म करने के लिए ये हस्तियां egg freezing का सहारा ले रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस कृति सेनन ने अपने इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्होंने मिमी की शूटिंग के दौरान अपने एग्स फ्रीज करा लिए थे, जिससे बाद में उन्हें मातृत्व सुख प्राप्त करने में कोई  समस्या न हो. आइये जानते हैं और किन-2 एक्ट्रेसेस ने एग फ्रीजिंग कराई है:


By: Shivangi Shukla | Published: July 7, 2026 3:42:19 PM IST

Follow us on
Google News
प्रियंका चोपड़ा - Photo Gallery
1/5

प्रियंका चोपड़ा

प्रियंका चोपड़ा ने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 30 साल की उम्र के शुरुआती दौर में अपने अंडे फ्रीज करवा लिए थे. बाद में उन्होंने सरोगेट मदर की मदद से एक बेटी को जन्म दिया. प्रियंका अक्सर अपनी बेटी मालती के साथ फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती हैं.

You Might Be Interested In
मोना सिंह - Photo Gallery
2/5

मोना सिंह

मोना सिंह ने भी 34 साल की उम्र में अपने अंडे फ्रीज करवा लिए थे क्योंकि वह अपनी जैविक घड़ी पर नियंत्रण रखना चाहती थी. उनका मानना है कि बच्चे पैदा करने का निर्णय व्यक्तिगत होना चाहिए.

मृणाल ठाकुर - Photo Gallery
3/5

मृणाल ठाकुर

एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर ने भी एग फ्रीजिंग कराई है और वो महिलाओं को जागरूक भी करती हैं. उन्होंने कई इंटरव्यू में बताया है कि एग फ्रीजिंग महिलाओं को अपने काम और निजी जीवन में संतुलन बनाने में कैसे मदद करती है.

You Might Be Interested In
तनीशा मुखर्जी - Photo Gallery
4/5

तनीशा मुखर्जी

तनीशा मुखर्जी ने भी 39 साल की उम्र में अपने अंडे फ्रीज करवा लिए थे. वह देर से शादी करने के बावजूद मां बनने के अपने सपने को सुरक्षित रखना चाहती थीं.

You Might Be Interested In
एकता कपूर - Photo Gallery
5/5

एकता कपूर

टीवी producer और फिल्म निर्माता एकता कपूर ने भी 36 साल की उम्र में अपने अंडे फ्रीज करवा लिए थे. वह एक मशहूर निर्माता और अभिनेत्री हैं, जिन्होंने बाद में सरोगेसी के जरिए एक बच्चे को भी जन्म दिया.

Tags:
ekta kapoorentertainmentMona singhpriyanka chopra
सिर्फ कृति सेनन ही नहीं, इन एक्ट्रेसेस ने भी करियर के peak पर कराई Egg Freezing, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सिर्फ कृति सेनन ही नहीं, इन एक्ट्रेसेस ने भी करियर के peak पर कराई Egg Freezing, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान - Photo Gallery
सिर्फ कृति सेनन ही नहीं, इन एक्ट्रेसेस ने भी करियर के peak पर कराई Egg Freezing, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान - Photo Gallery
सिर्फ कृति सेनन ही नहीं, इन एक्ट्रेसेस ने भी करियर के peak पर कराई Egg Freezing, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान - Photo Gallery
सिर्फ कृति सेनन ही नहीं, इन एक्ट्रेसेस ने भी करियर के peak पर कराई Egg Freezing, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान - Photo Gallery