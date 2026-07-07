सिर्फ कृति सेनन ही नहीं, इन एक्ट्रेसेस ने भी करियर के peak पर कराई Egg Freezing, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान

आजकल ज्यादातर एक्ट्रेस और महिला सेलेब्रिटी देर से शादी करती हैं और 20 से 35 साल की आयु में अपने करियर पर फोकस करती हैं. यही उम्र महिलाओं के मातृत्व के लिए भी सबसे उचित होती है. इसलिए इस टकराव को ख़त्म करने के लिए ये हस्तियां egg freezing का सहारा ले रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस कृति सेनन ने अपने इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्होंने मिमी की शूटिंग के दौरान अपने एग्स फ्रीज करा लिए थे, जिससे बाद में उन्हें मातृत्व सुख प्राप्त करने में कोई समस्या न हो. आइये जानते हैं और किन-2 एक्ट्रेसेस ने एग फ्रीजिंग कराई है: