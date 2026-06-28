  • Home>
  • Gallery»
  • टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी चेतावनी! 30 जून के बाद इन जरूरी ITR तारीखों पर चूक हुई तो बढ़ सकती हैं मुश्किलें

टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी चेतावनी! 30 जून के बाद इन जरूरी ITR तारीखों पर चूक हुई तो बढ़ सकती हैं मुश्किलें

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए वैलिड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) से जुड़े स्क्रूटनी नोटिस जारी करने की डेडलाइन 30 जून है, जबकि जुलाई का महीना टैक्सपेयर्स और बिज़नेस के लिए जरूरी कंप्लायंस डेडलाइन लेकर आता है. यहां टैक्स से जुड़ी वे अहम तारीखें दी गई हैं जिन्हें आपको मिस नहीं करना चाहिए.


By: Anshika thakur | Published: June 28, 2026 3:10:35 PM IST

Follow us on
Google News
ITR की जांच के लिए नोटिस की समय-सीमा - Photo Gallery
1/8

June 30 is a key deadline for ITR scrutiny notices

यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए योग्य इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) के मामले में सेक्शन 143(2) के तहत जांच (स्क्रूटनी) के नोटिस जारी करने की आखिरी तारीख है. अगर इस तारीख तक कोई नोटिस जारी नहीं किया जाता है, तो आम तौर पर रिटर्न को डिटेल्ड स्क्रूटनी के लिए नहीं चुना जाता है.

You Might Be Interested In
ITR की जांच के लिए नोटिस की समय-सीमा - Photo Gallery
2/8

July 31 is the ITR filing deadline

ज्यादातर व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स, जिन्हें अपने अकाउंट्स का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, उन्हें लेट फीस और दूसरे नतीजों से बचने के लिए 31 जुलाई तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा.

ITR की जांच के लिए नोटिस की समय-सीमा - Photo Gallery
3/8

Late filing can attract penalties

ITR फाइल करने की आखिरी तारीख चूकने पर लेट फाइलिंग फीस, बिना चुकाए टैक्स पर ब्याज और रिफंड प्रोसेस होने में देरी हो सकती है.

You Might Be Interested In
ITR की जांच के लिए नोटिस की समय-सीमा - Photo Gallery
4/8

Advance tax deadline in July

जिन टैक्सपेयर्स को एडवांस टैक्स देना है, उन्हें जुलाई में किश्त (इंस्टॉलमेंट) जमा करने की तारीखों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि देर से पेमेंट करने पर ब्याज लग सकता है.

ITR की जांच के लिए नोटिस की समय-सीमा - Photo Gallery
5/8

TDS/TCS compliance is important

पेनल्टी से बचने के लिए, बिजनेस और एम्प्लॉयर्स को जुलाई के दौरान TDS/TCS जमा करने और उससे जुड़े रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीखों का पालन करना होगा.

ITR की जांच के लिए नोटिस की समय-सीमा - Photo Gallery
6/8

Verify Form 26AS and AIS before filing

अपना ITR सबमिट करने से पहले, टैक्सपेयर्स को Form 26AS, AIS और TIS को क्रॉस-चेक करना चाहिए ताकि यह पक्का हो सके कि इनकम और टैक्स क्रेडिट सही-सही दिख रहे हैं.

ITR की जांच के लिए नोटिस की समय-सीमा - Photo Gallery
7/8

Keep documents ready

सही ITR फाइलिंग पक्का करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे Form 16, बैंक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, कैपिटल गेन्स स्टेटमेंट और इन्वेस्टमेंट के प्रूफ इकट्ठा कर लें.

You Might Be Interested In
ITR की जांच के लिए नोटिस की समय-सीमा - Photo Gallery
8/8

Avoid last-minute filing

जल्दी फाइल करने से टैक्सपेयर्स को गलतियां सुधारने, तेजी से रिफंड पाने और आखिरी तारीख नजदीक आने पर वेबसाइट पर भीड़ (कंजेशन) से बचने में मदद मिलती है.

Tags:
Income Tax Return last dateITR Filing 2026ITR latest newsITR scrutiny notice deadlineJuly 31 ITR filing deadlineJune 30 ITR deadlineTax deadlines July 2026
टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी चेतावनी! 30 जून के बाद इन जरूरी ITR तारीखों पर चूक हुई तो बढ़ सकती हैं मुश्किलें - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी चेतावनी! 30 जून के बाद इन जरूरी ITR तारीखों पर चूक हुई तो बढ़ सकती हैं मुश्किलें - Photo Gallery
टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी चेतावनी! 30 जून के बाद इन जरूरी ITR तारीखों पर चूक हुई तो बढ़ सकती हैं मुश्किलें - Photo Gallery
टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी चेतावनी! 30 जून के बाद इन जरूरी ITR तारीखों पर चूक हुई तो बढ़ सकती हैं मुश्किलें - Photo Gallery
टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी चेतावनी! 30 जून के बाद इन जरूरी ITR तारीखों पर चूक हुई तो बढ़ सकती हैं मुश्किलें - Photo Gallery