टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी चेतावनी! 30 जून के बाद इन जरूरी ITR तारीखों पर चूक हुई तो बढ़ सकती हैं मुश्किलें
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए वैलिड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) से जुड़े स्क्रूटनी नोटिस जारी करने की डेडलाइन 30 जून है, जबकि जुलाई का महीना टैक्सपेयर्स और बिज़नेस के लिए जरूरी कंप्लायंस डेडलाइन लेकर आता है. यहां टैक्स से जुड़ी वे अहम तारीखें दी गई हैं जिन्हें आपको मिस नहीं करना चाहिए.
June 30 is a key deadline for ITR scrutiny notices
यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए योग्य इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) के मामले में सेक्शन 143(2) के तहत जांच (स्क्रूटनी) के नोटिस जारी करने की आखिरी तारीख है. अगर इस तारीख तक कोई नोटिस जारी नहीं किया जाता है, तो आम तौर पर रिटर्न को डिटेल्ड स्क्रूटनी के लिए नहीं चुना जाता है.
July 31 is the ITR filing deadline
ज्यादातर व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स, जिन्हें अपने अकाउंट्स का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, उन्हें लेट फीस और दूसरे नतीजों से बचने के लिए 31 जुलाई तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा.
Late filing can attract penalties
ITR फाइल करने की आखिरी तारीख चूकने पर लेट फाइलिंग फीस, बिना चुकाए टैक्स पर ब्याज और रिफंड प्रोसेस होने में देरी हो सकती है.
Advance tax deadline in July
जिन टैक्सपेयर्स को एडवांस टैक्स देना है, उन्हें जुलाई में किश्त (इंस्टॉलमेंट) जमा करने की तारीखों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि देर से पेमेंट करने पर ब्याज लग सकता है.
TDS/TCS compliance is important
पेनल्टी से बचने के लिए, बिजनेस और एम्प्लॉयर्स को जुलाई के दौरान TDS/TCS जमा करने और उससे जुड़े रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीखों का पालन करना होगा.
Verify Form 26AS and AIS before filing
अपना ITR सबमिट करने से पहले, टैक्सपेयर्स को Form 26AS, AIS और TIS को क्रॉस-चेक करना चाहिए ताकि यह पक्का हो सके कि इनकम और टैक्स क्रेडिट सही-सही दिख रहे हैं.
Keep documents ready
सही ITR फाइलिंग पक्का करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे Form 16, बैंक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, कैपिटल गेन्स स्टेटमेंट और इन्वेस्टमेंट के प्रूफ इकट्ठा कर लें.
Avoid last-minute filing
जल्दी फाइल करने से टैक्सपेयर्स को गलतियां सुधारने, तेजी से रिफंड पाने और आखिरी तारीख नजदीक आने पर वेबसाइट पर भीड़ (कंजेशन) से बचने में मदद मिलती है.