टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी चेतावनी! 30 जून के बाद इन जरूरी ITR तारीखों पर चूक हुई तो बढ़ सकती हैं मुश्किलें

June 30 is a key deadline for ITR scrutiny notices

यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए योग्य इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) के मामले में सेक्शन 143(2) के तहत जांच (स्क्रूटनी) के नोटिस जारी करने की आखिरी तारीख है. अगर इस तारीख तक कोई नोटिस जारी नहीं किया जाता है, तो आम तौर पर रिटर्न को डिटेल्ड स्क्रूटनी के लिए नहीं चुना जाता है.