  • Home>
  • Gallery»
  • ITR Filing 2026: आखिरी तारीख नजदीक, घर बैठे ऐसे फाइल करें ITR, जानें किसके लिए कब तक है डेडलाइन

ITR Filing 2026: आखिरी तारीख नजदीक, घर बैठे ऐसे फाइल करें ITR, जानें किसके लिए कब तक है डेडलाइन

ITR Last Date 2026: असेसमेंट ईयर 2026-27 (FY 2025–26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की डेडलाइन तेजी से नजदीक आ रही है. इसलिए लाखों टैक्सपेयर्स पेनल्टी, ब्याज और कंप्लायंस नोटिस से बचने के लिए अपना रिटर्न भरने की जल्दी कर रहे हैं.


By: Anshika thakur | Published: July 29, 2026 2:29:21 PM IST

Follow us on
Google News
रिवाइज्ड रिटर्न में देरी भी पड़ सकती है भारी - Photo Gallery
1/6

अलग-अलग टैक्सपेयर्स के लिए ITR की अलग-अलग डेडलाइन (AY 2026-27)

सैलरी पाने वाले लोग, पेंशनभोगी और ऐसे टैक्सपेयर्स जिनका ऑडिट नहीं होना है उन्हें 31 जुलाई 2026 तक अपना ITR फाइल करना होगा. जिन बिजनेस टैक्सपेयर्स को टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है उनके पास 31 अगस्त 2026 तक का समय है जबकि जिन लोगों के अकाउंट्स का टैक्स ऑडिट होना है उन्हें 31 अक्टूबर 2026 तक फाइल करना होगा.

You Might Be Interested In
ITR Last Date 2026 - Photo Gallery
2/6

आखिरी तारीख से पहले ITR कैसे फाइल करें

सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें जैसे कि Form 16, Form 26AS, AIS/TIS, बैंक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, कैपिटल गेन्स स्टेटमेंट और डिडक्शन के प्रूफ. सही ITR फॉर्म चुनें, सही जानकारी भरें, रिटर्न ऑनलाइन सबमिट करें और ई-वेरिफिकेशन पूरा करें, क्योंकि इसके बिना फाइलिंग प्रोसेस अधूरा रहता है.

ITR Last Date 2026 - Photo Gallery
3/6

अपनी आय की जानकारी ध्यान से वेरिफाई करें

रिटर्न सबमिट करने से पहले गलतियों, टैक्स नोटिस, रिफंड में देरी या जानकारी में अंतर से बचने के लिए Form 16, AIS और Form 26AS में दी गई इनकम और टैक्स की जानकारी का मिलान करें.

You Might Be Interested In
ITR Last Date 2026 - Photo Gallery
4/6

सही टैक्स व्यवस्था और ITR फ़ॉर्म चुनें

टैक्सपेयर्स को पुरानी और नई टैक्स रिजीम की तुलना करनी चाहिए ताकि यह पता चल सके कि किसमें ज़्यादा टैक्स बचत होती है. गलत ITR फॉर्म भरने या गलत रिजीम चुनने से रिटर्न में दिक्कतें या गलतियां हो सकती हैं.

ITR Last Date 2026 - Photo Gallery
5/6

लागू समय-सीमा न चूकें

तय तारीख के बाद फाइल करने पर लेट फाइलिंग फीस लग सकती है बिना चुकाए टैक्स पर इंटरेस्ट देना पड़ सकता है और कुछ टैक्स फायदों (जैसे कुछ नुकसानों को आगे ले जाने की सुविधा) का नुकसान हो सकता है. समय पर फाइल करने से रिफंड की प्रोसेसिंग भी तेज होती है.

You Might Be Interested In
ITR Last Date 2026 - Photo Gallery
6/6

फाइलिंग की प्रक्रिया को ठीक से पूरा करें

रिटर्न सबमिट करने के बाद, एक्नॉलेजमेंट (ITR-V) डाउनलोड करें और आधार OTP, नेट बैंकिंग या दूसरे उपलब्ध तरीकों का इस्तेमाल करके ई-वेरिफिकेशन पूरा करें. सफल वेरिफिकेशन के बाद ही ITR को पूरा माना जाता है.

ITR Filing 2026: आखिरी तारीख नजदीक, घर बैठे ऐसे फाइल करें ITR, जानें किसके लिए कब तक है डेडलाइन - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ITR Filing 2026: आखिरी तारीख नजदीक, घर बैठे ऐसे फाइल करें ITR, जानें किसके लिए कब तक है डेडलाइन - Photo Gallery
ITR Filing 2026: आखिरी तारीख नजदीक, घर बैठे ऐसे फाइल करें ITR, जानें किसके लिए कब तक है डेडलाइन - Photo Gallery
ITR Filing 2026: आखिरी तारीख नजदीक, घर बैठे ऐसे फाइल करें ITR, जानें किसके लिए कब तक है डेडलाइन - Photo Gallery
ITR Filing 2026: आखिरी तारीख नजदीक, घर बैठे ऐसे फाइल करें ITR, जानें किसके लिए कब तक है डेडलाइन - Photo Gallery