ITR Filing 2026: आखिरी तारीख नजदीक, घर बैठे ऐसे फाइल करें ITR, जानें किसके लिए कब तक है डेडलाइन

अलग-अलग टैक्सपेयर्स के लिए ITR की अलग-अलग डेडलाइन (AY 2026-27)

सैलरी पाने वाले लोग, पेंशनभोगी और ऐसे टैक्सपेयर्स जिनका ऑडिट नहीं होना है उन्हें 31 जुलाई 2026 तक अपना ITR फाइल करना होगा. जिन बिजनेस टैक्सपेयर्स को टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है उनके पास 31 अगस्त 2026 तक का समय है जबकि जिन लोगों के अकाउंट्स का टैक्स ऑडिट होना है उन्हें 31 अक्टूबर 2026 तक फाइल करना होगा.