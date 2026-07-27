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ITR भरने में की एक गलती और लग सकता है भारी जुर्माना! 31 जुलाई से पहले जान लें ये 7 जरूरी बातें

ITR Filing 2026: अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2025-26 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है या फाइल करने के बाद ई-वेरिफाई करना बाकी है, तो अब बिल्कुल भी देरी न करें. 31 जुलाई 2026 की आखिरी तारीख तेजी से नजदीक आ रही है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें ITR से जुड़ी वे 7 अहम बातें, जिन्हें हर टैक्सपेयर्स को जानना चाहिए.


By: Shristi S | Published: July 27, 2026 7:20:11 PM IST

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ITR की 31 जुलाई की डेडलाइन क्यों है इतनी जरूरी?

अगर आप तय समय तक ITR दाखिल नहीं करते हैं, तो आपको लेट फीस, ब्याज और कुछ टैक्स लाभों से वंचित होना पड़ सकता है. इसलिए आखिरी समय का इंतजार करने के बजाय समय रहते रिर्टन फाइल करना बेहतर है.

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लेट ITR फाइल करने पर कितना लगेगा जुर्माना?

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234F के तहत समय सीमा के बाद ITR दाखिल करने पर लेट फीस लग सकती है. अधिकतम जुर्माना ₹5,000 तक हो सकता है. हालांकि, यदि आपकी टैक्सेबल आय ₹5 लाख या उससे कम है, तो अधिकतम ₹1,000 की लेट फीस लागू हो सकती है.

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रिवाइज्ड रिटर्न में देरी भी पड़ सकती है भारी

अगर आपने ITR दाखिल करने के बाद कोई गलती पाई है, तो उसे समय रहते सुधारना जरूरी है. नियमों के मुताबिक, संशोधित रिटर्न में देरी होने पर भी निर्धारित प्रावधानों के तहत अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है.

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गलत जानकारी देने पर बड़ा नुकसान

अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर अपनी आय कम दिखाता है या टैक्स से जुड़ी गलत जानकारी देता है, तो उस पर भारी पेनल्टी लग सकती है. ऐसे मामलों में टैक्स विभाग जुर्माने के साथ अन्य कार्रवाई भी कर सकता है. इसलिए सभी जानकारी सही और पूरी भरें.

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2 लाख रुपये या उससे ज्यादा कैश लेने से पहले जान लें नियम

इनकम टैक्स कानून के तहत कुछ परिस्थितियों में 2 लाख रुपये या उससे ज्यादा नकद स्वीकार करने पर भी कार्रवाई हो सकती है. नियमों का उल्लंघन करने पर ली गई रकम के बराबर तक जुर्माना लगाया जा सकता है.

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सिर्फ ITR फाइल करना काफी नहीं

कई टैक्सपेयर्स ITR तो दाखिल कर देते हैं, लेकिन ई-वेरिफिकेशन करना भूल जाते हैं. जब तक रिटर्न ई-वेरिफाई नहीं होता, तब तक उसे पूरी तरह वैध नहीं माना जाता. इसलिए फाइलिंग के तुरंत बाद ई-वेरिफिकेशन जरूर करें.

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31 जुलाई से पहले जरूर करें ये काम

सही ITR फॉर्म चुनें.
सभी आय के स्त्रोत सही दर्ज करें.
PAN और बैंक अकाउंट की जानकारी जांच लें
टैक्स की गणना दोबारा मिलाएं.
ITR फाइल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन करना न भूलें.

Tags:
Income TaxITR Filing 2026
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