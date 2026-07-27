ITR भरने में की एक गलती और लग सकता है भारी जुर्माना! 31 जुलाई से पहले जान लें ये 7 जरूरी बातें

ITR Filing 2026: अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2025-26 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है या फाइल करने के बाद ई-वेरिफाई करना बाकी है, तो अब बिल्कुल भी देरी न करें. 31 जुलाई 2026 की आखिरी तारीख तेजी से नजदीक आ रही है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें ITR से जुड़ी वे 7 अहम बातें, जिन्हें हर टैक्सपेयर्स को जानना चाहिए.