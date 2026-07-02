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टैक्स भरने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! AY 2026-27 में ITR-1 नियम बदला, इन लोगों को होगा फायदा

सैलरी पाने वाले टैक्सपेयर्स और छोटे निवेशकों के लिए अब इनकम टैक्स रिटर्न भरना बहुत आसान हो गया है. असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए सरकार ने सबसे आसान रिटर्न फ़ॉर्म, ITR-1 (‘सहज’) का दायरा बढ़ा दिया है. पहले जिन लोगों की स्टॉक मार्केट से थोड़ी-बहुत कमाई होती थी या जिनके पास दो घर थे उन्हें ज़्यादा मुश्किल ITR-2 फ़ॉर्म भरना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें इस परेशानी से राहत मिल गई है. 


By: Anshika thakur | Published: July 2, 2026 4:23:15 PM IST

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ITR-1 can now be used in some LTCG cases

असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए, सरकार ने कुछ टैक्सपेयर्स को ITR 1 (सहज) में लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) की जानकारी देने की इजाजत दी है. इससे उन लोगों को राहत मिलती है जिन्हें पहले ज़्यादा मुश्किल ITR फार्म भरने पड़ते थे.

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Big relief for salaried taxpayers, pensioners and small investors

इस बदलाव से मुख्य रूप से सैलरी पाने वाले लोगों, पेंशनर्स और छोटे रिटेल निवेशकों को फ़ायदा होता है जिनकी आय के स्रोत आसान हैं (जैसे सैलरी, पेंशन, एक घर से होने वाली आय और अन्य स्रोत) लेकिन जिन्होंने इक्विटी निवेश से थोड़ी मात्रा में LTCG भी कमाया है.

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The relief applies only to Section 112A LTCG

यह बदला हुआ नियम सेक्शन 112A के तहत आने वाले LTCG पर लागू होता है. इसमें आम तौर पर लिस्टेड इक्विटी शेयरों, इक्विटी-ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और बिजनेस ट्रस्ट यूनिट्स से होने वाला फायदा शामिल है बशर्ते जरूरी शर्तें जैसे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) का भुगतान पूरी हों.

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There is a limit of Rs 1.25 lakh

टैक्सपेयर्स ITR 1 का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब फाइनेंशियल ईयर के दौरान सेक्शन 112A के तहत उनका LTCG ₹1.25 लाख तक हो. अगर फायदा इस सीमा से ज्यादा होता है तो उन्हें कोई दूसरा रिटर्न फ़ॉर्म जैसे ITR 2 भरना पड़ सकता है.

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This reduces the need to move to a complicated ITR form

पहले थोड़ी सी भी कैपिटल गेन की वजह से टैक्सपेयर ITR 1 इस्तेमाल करने के लिए अयोग्य हो सकता था जिससे उन्हें ज्यादा डिटेल वाला रिटर्न फ़ॉर्म भरना पड़ता था. नया नियम सीमित LTCG वाले योग्य लोगों के लिए इस रुकावट को दूर करता है.

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ITR-1 is still not available for complex capital gain cases

अगर किसी टैक्सपेयर को कैपिटल लॉस को आगे ले जाना है कई तरह के कैपिटल गेन हैं अनलिस्टेड शेयर हैं विदेशी एसेट या आय है बिजनेस से आय होती है या टैक्स से जुड़ी दूसरी मुश्किल स्थितियां हैं तो वे ITR 1 का इस्तेमाल नहीं कर सकते है. इसके बजाय उन्हें ITR-2 या कोई दूसरा लागू फ़ॉर्म भरना पड़ सकता है.

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Other ITR-1 eligibility conditions remain unchanged

टैक्सपेयर्स को अभी भी ITR 1 के लिए स्टैंडर्ड शर्तें पूरी करनी होंगी. आमतौर पर ITR 1 उन रेजिडेंट व्यक्तियों के लिए होता है जिनकी आय सैलरी/पेंशन, एक घर की प्रॉपर्टी और अन्य स्रोतों से होती है बशर्ते वे तय सीमाओं और शर्तों के दायरे में आते हों.

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The change is aimed at making tax filing simpler

उम्मीद है कि नए नियम से कई छोटे टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न फाइल करना आसान, तेज और कम मुश्किल हो जाएगा खासकर उनके लिए जिनका इक्विटी इन्वेस्टमेंट सीमित है टैक्स प्रोफाइल सीधी-सादी है और लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन कम है.

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