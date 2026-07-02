टैक्स भरने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! AY 2026-27 में ITR-1 नियम बदला, इन लोगों को होगा फायदा

सैलरी पाने वाले टैक्सपेयर्स और छोटे निवेशकों के लिए अब इनकम टैक्स रिटर्न भरना बहुत आसान हो गया है. असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए सरकार ने सबसे आसान रिटर्न फ़ॉर्म, ITR-1 (‘सहज’) का दायरा बढ़ा दिया है. पहले जिन लोगों की स्टॉक मार्केट से थोड़ी-बहुत कमाई होती थी या जिनके पास दो घर थे उन्हें ज़्यादा मुश्किल ITR-2 फ़ॉर्म भरना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें इस परेशानी से राहत मिल गई है.