सर्दियों में वूलेन पहनने के बाद आपको भी सताती है खुजली, यह हो सकती है वजह
सर्दियों के कपड़े हर किसी को सूट नहीं करते कई लोगों को यह कपड़े पहनने के बाद तरह-तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. जानते हैं वूलेन कपड़ों से क्यों लोगों को होती है दिक्कत.
बहुत से लोगों को सर्दियों में ऊनी या वूलेन कपड़े पहनने के बाद खुगली शुरू हो जाती है., या शरीर पर रैशेज होने लगते हैं. यह समस्या बहुत से लोगों में देखी जाती है.
स्किन में खुजली, लालिमा, रेड होना या रैशेज (Rash) होना एक बहुत ही कॉमन दिक्कत है,जिसे 'टेक्सटाइल डर्मेटाइटिस' (Textile Dermatitis) कहा जाता है. यह एक तरह की स्किन की एलर्जी या जलन है.
स्किन पर रैशेज होने का सबसे आम कारण यह है कि ऊन के रेशे खुरदुरे और मोटे होते हैं, जब ये सीधे स्किन से संपर्क में आते हैं, तो रेशों से नसे उत्तेजित होती हैं, जिससे खुजली महसूस होती है, यह एलर्जी नहीं, बल्कि एक प्रकार की 'मैकेनिकल जलन' (Mechanical Irritation) है.
कई लोगों को ऊन सूट नहीं करती है, इसीलिए इसको पहते ही आपको एलर्जी होने लगती है, जिस वजह से खुजली, रैशेज या लाल चकत्ते शरीर पर पड़ने लगते हैं.
कई बार जिस डिटर्जेंट से आप कपड़े धोते हैं उसमें मौजूद कैमिकल भी आपके शरीर को सूट नहीं करता जिस वजह से आपको या उसमें धूसते वक्त साबुत रह जाने के कारण आपको जलन या दिक्कत पैदा हो सकती है.
अकसर हीट रैश की वजह से भी जलन और एलर्जी हो सकती है. ऐसा इसलिए क्यों ऊनी कपड़े गर्म होते हैं. जिस वजह से आपका पसीना, ऊनी कपड़ों का खुरदुरापन स्किन से संपर्क में आने के बाद आपको दिक्कत दे सकते हैं.
अगर आप भी इस खुजली, एलर्जी से अपना बचाव करना चाहते हैं तो अपने वूलेन कपड़ों के नीचे कॉटन की लेयर जरूर पहने, जब आपको यह दिक्कत नहीं होगी. साथ ही अपने शरीर पर क्रीम या मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं.