  • सर्दियों में वूलेन पहनने के बाद आपको भी सताती है खुजली, यह हो सकती है वजह

सर्दियों में वूलेन पहनने के बाद आपको भी सताती है खुजली, यह हो सकती है वजह

सर्दियों के कपड़े हर किसी को सूट नहीं करते कई लोगों को यह कपड़े पहनने के बाद तरह-तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. जानते हैं वूलेन कपड़ों से क्यों लोगों को होती है दिक्कत.


By: Tavishi Kalra | Published: February 3, 2026 11:22:05 AM IST

सर्दियों में वूलेन पहनने के बाद आपको भी सताती है खुजली, यह हो सकती है वजह
1/7

winter clothes itching

बहुत से लोगों को सर्दियों में ऊनी या वूलेन कपड़े पहनने के बाद खुगली शुरू हो जाती है., या शरीर पर रैशेज होने लगते हैं. यह समस्या बहुत से लोगों में देखी जाती है.

सर्दियों में वूलेन पहनने के बाद आपको भी सताती है खुजली, यह हो सकती है वजह
2/7

winter clothes itching

स्किन में खुजली, लालिमा, रेड होना या रैशेज (Rash) होना एक बहुत ही कॉमन दिक्कत है,जिसे 'टेक्सटाइल डर्मेटाइटिस' (Textile Dermatitis) कहा जाता है. यह एक तरह की स्किन की एलर्जी या जलन है.

सर्दियों में वूलेन पहनने के बाद आपको भी सताती है खुजली, यह हो सकती है वजह
3/7

winter clothes itching

स्किन पर रैशेज होने का सबसे आम कारण यह है कि ऊन के रेशे खुरदुरे और मोटे होते हैं, जब ये सीधे स्किन से संपर्क में आते हैं, तो रेशों से नसे उत्तेजित होती हैं, जिससे खुजली महसूस होती है, यह एलर्जी नहीं, बल्कि एक प्रकार की 'मैकेनिकल जलन' (Mechanical Irritation) है.

सर्दियों में वूलेन पहनने के बाद आपको भी सताती है खुजली, यह हो सकती है वजह
4/7

winter clothes itching

कई लोगों को ऊन सूट नहीं करती है, इसीलिए इसको पहते ही आपको एलर्जी होने लगती है, जिस वजह से खुजली, रैशेज या लाल चकत्ते शरीर पर पड़ने लगते हैं.

सर्दियों में वूलेन पहनने के बाद आपको भी सताती है खुजली, यह हो सकती है वजह
5/7

winter clothes itching

कई बार जिस डिटर्जेंट से आप कपड़े धोते हैं उसमें मौजूद कैमिकल भी आपके शरीर को सूट नहीं करता जिस वजह से आपको या उसमें धूसते वक्त साबुत रह जाने के कारण आपको जलन या दिक्कत पैदा हो सकती है.

सर्दियों में वूलेन पहनने के बाद आपको भी सताती है खुजली, यह हो सकती है वजह
6/7

winter clothes itching

अकसर हीट रैश की वजह से भी जलन और एलर्जी हो सकती है. ऐसा इसलिए क्यों ऊनी कपड़े गर्म होते हैं. जिस वजह से आपका पसीना, ऊनी कपड़ों का खुरदुरापन स्किन से संपर्क में आने के बाद आपको दिक्कत दे सकते हैं.

सर्दियों में वूलेन पहनने के बाद आपको भी सताती है खुजली, यह हो सकती है वजह
7/7

winter clothes itching

अगर आप भी इस खुजली, एलर्जी से अपना बचाव करना चाहते हैं तो अपने वूलेन कपड़ों के नीचे कॉटन की लेयर जरूर पहने, जब आपको यह दिक्कत नहीं होगी. साथ ही अपने शरीर पर क्रीम या मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं.

सर्दियों में वूलेन पहनने के बाद आपको भी सताती है खुजली, यह हो सकती है वजह

