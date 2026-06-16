घड़ी की सुइयों के नहीं गुलाम! क्यों दुनिया भर में मशहूर हैं इस देश के लेटलतीफ लोग? वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

रिश्तों को प्राथमिकता देते हैं इटली के लोग

इटली के लोगों के लिए, सामने बैठे व्यक्ति के साथ खुलकर बातचीत करना ऑफिस के किसी अहम फ़ैसले से ज़्यादा जरूरी है. वे गरमा-गरम कॉफ़ी का मज़ा लेना और हर पल को पूरी तरह जीना पसंद करते हैं. यही वजह है कि उनके देर से आने की आदत पर अक्सर झुंझलाहट या गुस्से के बजाय चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है. इटली के लोग देर से आने की अपनी आदत के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं; वे आम तौर पर किसी भी कार्यक्रम में तय समय से लगभग दस मिनट की देरी से पहुंचते हैं.