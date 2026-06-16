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घड़ी की सुइयों के नहीं गुलाम! क्यों दुनिया भर में मशहूर हैं इस देश के लेटलतीफ लोग? वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

Italian Time Culture: दुनिया में जहां हर कोई वक्त की पाबंदी और अनुशासन की राह पर चलते हैं, वहीं ठीक उससे उलट इटली के लोग देर से आने की अपनी आदत के लिए जाने जाते हैं. इटली के लोगों का मानना ​​है कि ज़िंदगी को मशीन की तरह नहीं, बल्कि ज़िंदगी की तरह जीना चाहिए; उन्हें घड़ी के गुलाम बनकर घुटन भरी ज़िंदगी जीने में कोई दिलचस्पी नहीं है. 


By: Shristi S | Published: June 16, 2026 8:14:17 PM IST

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इटली के लोग समय की पाबंदी को क्यों नहीं मानते?

इटली के समाज में, समय को कोई सख्त या न टूटने वाली पाबंदी नहीं माना जाता. इटली के लोग समय को एक लचीली नदी की तरह देखते हैं जो अपनी रफ़्तार से बहती है. उनके सामाजिक ताने-बाने में एक अनकहा लेकिन सर्वमान्य नियम है: किसी सामाजिक कार्यक्रम में 15 से 20 मिनट की देरी से पहुंचना देरी नहीं माना जाता. इस देरी को बुरा या असभ्य मानने के बजाय, इटली के लोग इसे अपने शिष्टाचार का एक जरूरी हिस्सा मानते हैं.

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इटली के लोगों के लिए, सामने बैठे व्यक्ति के साथ खुलकर बातचीत करना ऑफिस के किसी अहम फ़ैसले से ज़्यादा जरूरी है. वे गरमा-गरम कॉफ़ी का मज़ा लेना और हर पल को पूरी तरह जीना पसंद करते हैं. यही वजह है कि उनके देर से आने की आदत पर अक्सर झुंझलाहट या गुस्से के बजाय चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है. इटली के लोग देर से आने की अपनी आदत के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं; वे आम तौर पर किसी भी कार्यक्रम में तय समय से लगभग दस मिनट की देरी से पहुंचते हैं.

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इटली के लोगों के लिए, दिन की शुरुआत कॉफ़ी बार में दोस्तों के साथ लंबी और सुकून भरी बातचीत से होती है. वे तनाव-मुक्त जीवनशैली को ईश्वर के सबसे बड़े उपहारों और आशीर्वादों में से एक मानते हैं. इटली के कई हिस्सों में, किसी बड़ी पार्टी, पारिवारिक डिनर या अनौपचारिक बैठक में ठीक समय पर पहुंचना अक्सर बहुत जल्दी पहुंचना माना जाता है. किसी इवेंट में 10 से 15 मिनट की देरी से पहुंचना बिल्कुल सामान्य और अपेक्षित बात है. स्थानीय लोग अक्सर गर्व से इसे l’ora italiana यानी इटैलियन समय कहते हैं.

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दोपहर के खाने के समय, लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाना जरूरी समझते हैं. वे अपने पूरे परिवार या दोस्तों के साथ लंबी बातचीत करते हैं. वे ताज़े बने, गर्म खाने के हर निवाले का मज़ा लेते हैं और उसे धीरे-धीरे चबाकर खाते हैं. 'धीरे-धीरे खाने' की यह आदत ही उनके बेहतरीन पाचन, ऊर्जा के स्तर और अच्छी सेहत का मुख्य राज़ मानी जाती है. अपनों के साथ समय बिताना बिना घड़ी की परवाह किए यही बात इटैलियन लोगों को बाकी दुनिया से इतना अलग और सचमुच खास बनाती है.

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इटली में, सड़कें और गलियां सिर्फ़ एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता नहीं हैं; लोग उन्हें लोगों से मिलने-जुलने और बातचीत करने की पवित्र जगह मानते हैं. इटैलियन समाज में, सुबह की कॉफ़ी का रिवाज सिर्फ़ एक आदत नहीं है, बल्कि इसे लगभग किसी धार्मिक अनुष्ठान की तरह माना जाता है. सुबह का यह मिलन सिर्फ़ कॉफ़ी का मज़ा लेने के लिए नहीं होता; इसका मुख्य मकसद जान-पहचान वालों या अजनबियों के साथ बातचीत करके दिन की शुरुआत करना होता है, जिसमें गर्मजोशी से हाथ मिलाना या गले मिलना शामिल है.

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