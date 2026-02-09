Chandrayaan-4 Mission: चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत की बड़ी छलांग, ISRO को मिली सबसे सुरक्षित लैंडिंग साइट

ISRO Chandrayaan-4 Mission: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने अपने महत्वाकांक्षी चंद्रयान-4 मिशन के लिए चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में एक बेहद सुरक्षित और उपयुक्त लैंडिंग साइट की पहचान कर ली है. यह खोज इसरो के स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर (SAC) के वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर से ली गई हाई-रिज़ॉल्यूशन तस्वीरों के गहन अध्ययन के बाद की गई है. यह मिशन भारत का पहला लूनर सैंपल रिटर्न मिशन होगा, जिसमें चांद की सतह से मिट्टी और पत्थर इकट्ठा कर उन्हें पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा.