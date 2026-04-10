ISRO Gaganyaan Mission: चिनूक हेलीकॉप्टर से ड्रॉप, समंदर में लैंडिंग; ISRO का फुलप्रूफ प्लान तैयार

गगनयान मिशन की आगे की योजना

गगनयान मिशन को अब 2027 तक लॉन्च करने की योजना है. इससे पहले ISRO 2026 की पहली छमाही में एक मानवरहित मिशन भेजेगा, जिसमें ‘व्योममित्र’ नाम का ह्यूमनॉइड रोबोट अंतरिक्ष में जाएगा. यह मिशन रॉकेट, ऑर्बिटल मॉड्यूल और वापसी प्रक्रिया की पूरी टेस्टिंग करेगा. इसके बाद 2 से 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीन दिनों के लिए भेजा जाएगा, जो भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नई उपलब्धि होगी.