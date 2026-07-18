12 की उम्र में छोड़ा घर, भूखे पेट सोया, रातभर धोये बर्तन… पटना का लड़का कैसे बना टीम इंडिया का स्टार?

Ishan Kishan Birthday: भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन आज यानी 18 जुलाई को अपना 28वां जन्मदिन मना रहे हैं. ईशान किशन का जन्म बिहार के पटना में हुआ था. पिछले 7-8 महीनों में ईशान किशन ने जिस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की है, उसके बारे में लगभग हर कोई जानता है. हालांकि काफी कम लोग उनके बचपन के स्ट्रगल की स्टोरी जानते हैं, जहां पर उन्हें अपने जीवन के सबसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था. जानिए ईशान किशन के स्टार क्रिकेटर बनने की स्टोरी…