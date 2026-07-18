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12 की उम्र में छोड़ा घर, भूखे पेट सोया, रातभर धोये बर्तन… पटना का लड़का कैसे बना टीम इंडिया का स्टार?

Ishan Kishan Birthday: भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन आज यानी 18 जुलाई को अपना 28वां जन्मदिन मना रहे हैं. ईशान किशन का जन्म बिहार के पटना में हुआ था. पिछले 7-8 महीनों में ईशान किशन ने जिस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की है, उसके बारे में लगभग हर कोई जानता है. हालांकि काफी कम लोग उनके बचपन के स्ट्रगल की स्टोरी जानते हैं, जहां पर उन्हें अपने जीवन के सबसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था. जानिए ईशान किशन के स्टार क्रिकेटर बनने की स्टोरी…


By: Ankush Upadhayay | Published: July 18, 2026 1:14:43 PM IST

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भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन. - Photo Gallery
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7 साल की उम्र में दाखिला

ईशान किशन के पिता ने उन्हें सिर्फ 7 साल की उम्र में क्रिकेट एकेडमी में दाखिल करवा दिया. ईशान के पिता प्रणव पांडे ने उन्हें कोच उत्तम मजूमदार के पास ले गए और कहा, 'मेरा बेटा बहुत मस्‍तीखोर है और घर में पूरे समय तंग करता है. वो पूरे समय खेलना चाहता है. आप इसको एकेडमी में ले लीजिए प्‍लीज.'

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भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन. - Photo Gallery
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कोच ने कर दिया था इनकार

कोच उत्तम मजूमदार ने पहले यह कहकर मना कर दिया कि ईशान किशन अभी काफी छोटा है. हालांकि उनके पिता की गुजारिश पर उन्होंने ईशान को नेट्स पर बल्लेबाजी के लिए बुलाया. ईशान ने अपने कोच की पहली ही गेंद पर कवर ड्राइव लगाया और फिर कुछ शानदार शॉट्स खेले. कोच मजूमदार ने ईशान किशन के टैलेंट को पहचाना और उन्हें क्रिकेटर बनाने की ठान ली.

ईशान किशन की स्ट्रगल स्टोरी. - Photo Gallery
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12 की उम्र में छोड़ा घर

ईशान किशन को सिर्फ 12 साल की उम्र में ही अपना घर छोड़कर पटना से रांची जाना पड़ा, क्योंकि वहां पर उन्हें क्रिकेट खेलने के काफी कम अवसर मिल रहे थे. इसके बाद वह रांची पहुंचे, जहां पर उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. ईशान एक छोटे से कमरे में कुछ सीनियर खिलाड़ियों के साथ रहते थे.

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ईशान किशन को धोने पड़े थे बर्तन. - Photo Gallery
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ईशान को धोने पड़े बर्तन

ईशान किशन जब 12 की उम्र में रांची गए, तो उन्हें खाना बनाना नहीं आता था. इसके चलते उन्हें सीनियर्स ने बर्तन धोने की जिम्मेदारी सौंप दी. ईशान ने बिना किसी शिकायत के बर्तन धोए, क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य क्रिकेट खेलना था. इतना ही नहीं, ईशान किशन को कई बार रात में भूखे पेट भी सोना पड़ता था.

ईशान किशन का आईपीएल डेब्यू. - Photo Gallery
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16 की उम्र में डेब्यू

ईशान किशन ने 16 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया. उन्होंने पहली पारी में ही असम के खिलाफ 60 रन बनाए. इसके बाद उन्हें भारत की अंडर-19 टीम में मौका मिला. साल 2016 में भारतीय अंडर-19 वर्ल्ड कप टीम के कप्तान भी बने. फिर आईपीएल में गुजरात लायंस ने ईशान किशन को अपनी टीम में शामिल कर लिया इसके मुंबई इंडियंस ने IPL 2018 में ईशान किशन को करोड़ों रुपये की बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल कर लिया.

ईशान किशन का इंटरनेशनल डेब्यू. - Photo Gallery
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भारत के लिए कब किया डेब्यू

साल 2021 में ईशान किशन को भारतीय टीम के लिए डेब्यू करने का मौका मिला. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टी20 इंटरनेशनल मैच खेला. इसके बाद उन्होंने भारत के लिए वनडे और टेस्ट में भी डेब्यू किया. फिलहाल वह भारत की वनडे और टी20 टीम के सदस्य हैं.

बीसीसीआई के साथ ईशान किशन का विवाद. - Photo Gallery
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BCCI से हुआ था विवाद

दिसंबर 2023 में ईशान किशन के करियर का बड़ा विवाद सामने आया. दरअसल, ईशान ने दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान लगातार बेंच पर बैठने और लगातार यात्राओं के कारण मानसिक थकान (Mental Fatigue) का हवाला देकर ब्रेक मांगा. इसके बाद उन्होंने पर्सनल ट्रेनिंग शुरू कर दी, जबकि बीसीसीआई ने उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए कहा था. इससे नाराज होकर बीसीसीआई ने ईशान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया.

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ईशान किशन का कमबैक. - Photo Gallery
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ईशान का ऐतिहासिक कमबैक

ईशान किशन 2 साल ज्यादा समय तक भारतीय टीम से दूर रहे. इस दौरान उन्होंने घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगा दिया. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ईशान किशन ने झारखंड को पहली बार चैंपियन बनाया. इसके बाद टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले उनकी भारतीय टीम में वापसी हुई. ईशान किशन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन किया और भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई.

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