Ishan Kishan Wedding Rumours: कौन है ईशान किशन की होने वाली बीवी अदिति, कब करेंगे दोनों शादी?

Ishan Kishan Wedding Rumours: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत-पाकिस्तान के हाई-वोल्टेज मैच के बीच, ईशान किशन की शादी की खबरें सामने आईं. उनके दादा ने गर्लफ्रेंड अदिति और परिवार की पूर्ण स्वीकृति का खुलासा किया, जिससे फैंस में उत्सुकता बढ़ गई है.