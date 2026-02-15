Ishan Kishan Wedding Rumours: कौन है ईशान किशन की होने वाली बीवी अदिति, कब करेंगे दोनों शादी?
Ishan Kishan Wedding Rumours: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत-पाकिस्तान के हाई-वोल्टेज मैच के बीच, ईशान किशन की शादी की खबरें सामने आईं. उनके दादा ने गर्लफ्रेंड अदिति और परिवार की पूर्ण स्वीकृति का खुलासा किया, जिससे फैंस में उत्सुकता बढ़ गई है.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हाई-वोल्टेज मैच
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच के दौरान सभी खिलाड़ियों का ध्यान पूरी तरह से खेल पर है. इस बीच, खिलाड़ियों के निजी जीवन की खबरें भी चर्चा में रहती हैं.
ईशान किशन की शादी की खबर
रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन जल्द ही शादी कर सकते हैं. ये खबर उनके परिवार और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है.
दादा ने किया खुलासा
ईशान किशन के दादा अनुराग पांडे ने मीडिया से बातचीत में अपने पोते की शादी और गर्लफ्रेंड के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि ईशान ने घर पर अपने परिवार को कई बातें साझा की हैं.
अदिति की तारीफ
अनुराग पांडे ने बताया कि ईशान की गर्लफ्रेंड अदिति ने एक इंटरव्यू में ईशान की काफी तारीफ की थी. अदिति ने कहा था कि ईशान के दादा सुंदर दिखते हैं और उनका चेहरा चमकता है.
ईशान की स्वतंत्रता
परिवार ने साफ किया कि ईशान अपने जीवन के बड़े फैसले खुद लेने के लिए स्वतंत्र हैं. परिवार भविष्य में उनके फैसले का सम्मान करेगा और उनकी पसंद को प्राथमिकता देगा.
परिवार की परंपरा
अनुराग पांडे ने बताया कि ईशान के बड़े भाई ने भी अपनी पसंद से शादी की थी और परिवार ने उसका सपोर्ट किया था. ये परंपरा आगे भी जारी रहेगी.
अदिति कौन हैं?
अदिति जयपुर की रहने वाली हैं और एक मॉडल हैं. उन्होंने मिस इंडिया प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया था. वो ईशान किशन की गर्लफ्रेंड हैं.