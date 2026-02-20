हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड माहिका की बर्थडे पार्टी में मचा धमाल, ईशान किशन और कोमल शर्मा का डांस वीडियो वायरल

Ishan Kishan Komal Sharma Dance: टीम इंडिया रविवार (22 फरवरी) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सुपर 8 स्टेज के अपने पहले मैच में साउथ अफ्रीका से भिड़ने के लिए तैयार है. डिफेंडिंग चैंपियन ने बुधवार को इसी जगह पर नीदरलैंड्स को 19 रन से हराकर लीग स्टेज में अपनी लगातार चौथी जीत हासिल की. ​​और भी जश्न मनाने का मौका था क्योंकि हार्दिक पांड्या ने गुरुवार को अहमदाबाद के टीम होटल में अपनी मौजूदा गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के लिए एक शानदार बर्थडे पार्टी रखी.