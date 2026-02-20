  • Home>
  • हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड माहिका की बर्थडे पार्टी में मचा धमाल, ईशान किशन और कोमल शर्मा का डांस वीडियो वायरल

हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड माहिका की बर्थडे पार्टी में मचा धमाल, ईशान किशन और कोमल शर्मा का डांस वीडियो वायरल

Ishan Kishan Komal Sharma Dance: टीम इंडिया रविवार (22 फरवरी) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सुपर 8 स्टेज के अपने पहले मैच में साउथ अफ्रीका से भिड़ने के लिए तैयार है. डिफेंडिंग चैंपियन ने बुधवार को इसी जगह पर नीदरलैंड्स को 19 रन से हराकर लीग स्टेज में अपनी लगातार चौथी जीत हासिल की. ​​और भी जश्न मनाने का मौका था क्योंकि हार्दिक पांड्या ने गुरुवार को अहमदाबाद के टीम होटल में अपनी मौजूदा गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के लिए एक शानदार बर्थडे पार्टी रखी.


By: Shubahm Srivastava | Published: February 20, 2026 7:37:12 PM IST

पार्टी का वीडियो हो रहा वायरल

हार्दिक और माहिका को इंडियन टीम के दूसरे सदस्यों के साथ बर्थडे केक काटते हुए देखा गया. पार्टी का एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसमें टीम इंडिया के ओपनर ईशान किशन अपने ओपनिंग पार्टनर अभिषेक शर्मा की बड़ी बहन कोमल शर्मा के साथ पार्टी में डांस कर रहे थे.

T20 वर्ल्ड कप 2026 में ईशान का शानदार फॉर्म

जहां ईशान T20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार फॉर्म में हैं, वहीं अभिषेक शर्मा का टूर्नामेंट में प्रदर्शन बहुत खराब रहा है. किशन इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, उन्होंने 4 मैचों में 202 से ज़्यादा के स्ट्राइक-रेट से 178 रन बनाए हैं, जिसमें उनके नाम अब तक 2 फिफ्टी भी हैं.

टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा फिलहाल फ्लॉप

दूसरी तरफ, दुनिया के नंबर 1 T20I बैटर अभिषेक शर्मा अभी तक टूर्नामेंट में अपना खाता नहीं खोल पाए हैं. अभिषेक को नीदरलैंड के ऑफ-स्पिनर आर्यन दत्त ने बिना खाता खोले बोल्ड कर दिया – यह वर्ल्ड कप में उनका लगातार तीसरा शून्य था. सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर ने बीमारी के कारण नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में नामीबिया के खिलाफ मैच नहीं खेला.

हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा टीम के साथ ट्रैवल कर रही

इस बीच, मॉडल माहिका शर्मा T20 वर्ल्ड कप 2026 टीम में भारतीय क्रिकेटर की एकमात्र पार्टनर हैं जो टीम के साथ ट्रैवल कर रही हैं. कप्तान सूर्यकुमार यादव सहित किसी अन्य क्रिकेटर की पत्नियों और पार्टनर को टीम के साथ ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं दी गई है.

बैटिंग मेरे दिल के बहुत करीब थी - हार्दिक

हार्दिक ने पिछले हफ्ते नामीबिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2026 मैच में मैच जिताने वाली 52 रन की पारी खेली और 2 विकेट लिए. पांड्या ने JioHotstar से कहा, “मुझे लगता है कि मेरे अंदर का बच्चा, क्रिकेट का दीवाना, जो हमेशा रहता है, एक बॉलर के तौर पर अपनी स्किल पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था. मुझे हमेशा अपनी बॉलिंग पर बहुत भरोसा रहा है, लेकिन बैटिंग मेरे दिल के बहुत करीब थी.

पूरी क्षमता के साथ खेलना चाहता था - हार्दिक

पिछले IPL के बाद, मुझे एहसास हुआ कि मैं सच में हार्दिक की पूरी क्षमता के साथ खेलना चाहता था. मुझे लगता है कि अब तक, मैंने अपनी बैटिंग क्षमता का 40 परसेंट से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है, और यह सच में एक ईमानदार फ़ीडबैक है.”

माहिका के बारें में हार्दिक ने क्या कहा?

पांड्या ने आगे कहा, “एक क्रिकेटर के तौर पर मैं जो जानता हूं, जो सोचता हूं, जो दिखाता हूं, और जिस तरह प्रैक्टिस करता हूं, वो परफॉर्मेंस में 40 परसेंट से ज़्यादा नहीं बदला है. मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ समय लगा यह समझने में कि इसे कैसे बाहर लाया जाए. तभी माहिका मेरी ज़िंदगी में आईं. हमने खेल के बारे में और उस बच्चे को वापस लाने के बारे में बात करना शुरू किया.

मैं पर्दे के पीछे गया, बहुत मेहनत की - हार्दिक

उन्होंने मुझे खेल के लिए वो एक्साइटमेंट फिर से पाने में मदद की जो मुझमें हमेशा से था. मैं पर्दे के पीछे गया, बहुत मेहनत की, और अच्छे बैटिंग सेशन किए. ऐसे भी दिन थे जब मैं छह से सात घंटे ग्राउंड पर रहता था. जब मैं NCA जाता था, तो मैं दोपहर 3:30 बजे जाता था और रात 12:30 बजे खत्म करता था. मैं आमतौर पर सबसे आखिर में जाता था और लाइट बंद करता था.”

Tags:
HARDIK PANDYAIshan Kishan Komal Sharma danceMahieka Sharma birthday partyviral video
