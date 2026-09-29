Isha Sharvani: कभी जहीर खान पर मरती थी ये हसीना, फिर कैसे टूटा 8 साल का रिलेशन? अब कहां हैं एक्ट्रेस

ईशा शरवानी का फिल्मी करियर

अभिनेत्री ईशा शरवानी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2005 में रिलीज़ हुई हिंदी फिल्म 'किसना: द वॉरियर पोएट' से की थी. इस फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया. एक्ट्रेस पार्ले हाइड एंड सीक के विज्ञापन में ऋतिक रोशन के साथ डांसर भी थीं, जिसमें उन्होंने ऋतिक रोशन के साथ शानदार डांस किया था. ईशा शरवानी ने साल 2006 में हिंदी कॉमेडी फिल्म 'दरवाजा बंद रखो' में मुख्य भूमिका निभाई थी.