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Isha Sharvani: कभी जहीर खान पर मरती थी ये हसीना, फिर कैसे टूटा 8 साल का रिलेशन? अब कहां हैं एक्ट्रेस

Zaheer Khan Isha Sharvani Relationship: भारतीय क्रिकेटर जहीर खान और बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा शरवानी की प्रेम कहानी लगभग 8 सालों तक चली थी और यह बॉलीवुड-क्रिकेट के सबसे चर्चित रिश्तों में से एक थी. लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि टूटा गया दोनों का रिश्ता. अब कहां हैं ईशा और क्या कर रही हैं. चलिए जानते हैं सबकुछ उनके बारे में. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: September 29, 2026 2:55:05 PM IST

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ईशा शरवानी का गुजरात में हुआ जन्म?

ईशा शरवानी का जन्म गुजरात में नृत्यांगना दक्ष सेठ और ऑस्ट्रेलियाई संगीतकार देव इस्सारो के घर हुआ. उन्होंने अहमदाबाद, दिल्ली, वृंदावन और बेंगलुरु में समय बिताने के बाद तिरुवनंतपुरम में घर बसाया. आपको बता दें कि उनके छोटे भाई ताओ इस्सारो मशहूर तालवादक हैं.

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ईशा शरवानी का फिल्मी करियर

अभिनेत्री ईशा शरवानी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2005 में रिलीज़ हुई हिंदी फिल्म 'किसना: द वॉरियर पोएट' से की थी. इस फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया. एक्ट्रेस पार्ले हाइड एंड सीक के विज्ञापन में ऋतिक रोशन के साथ डांसर भी थीं, जिसमें उन्होंने ऋतिक रोशन के साथ शानदार डांस किया था. ईशा शरवानी ने साल 2006 में हिंदी कॉमेडी फिल्म 'दरवाजा बंद रखो' में मुख्य भूमिका निभाई थी.

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फिल्मों से ज्यादा जहीर संग अफेयर से रहीं सुर्खियों में

ईशा ने बॉलीवुड में ज़बरदस्त डेब्यू किया, लेकिन उनका लुक दर्शकों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, जिससे उनके करियर में गिरावट आई. अपनी फिल्मों से ज़्यादा, ईशा अपनी पर्सनल लाइफ और मशहूर क्रिकेटर ज़हीर खान के साथ अपने अफेयर की वजह से सुर्खियों में रहीं.

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कार्यक्रम में हुई थी मुलाकात

पूर्व भारतीय क्रिकेटर ज़हीर खान और ईशा शरवानी ने लगभग 8 साल तक एक-दूसरे को डेट किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वे 2005 में एक फंक्शन में एक-दूसरे से मिले थे. अपनी पहली मुलाकात के बाद, दोनों अच्छे दोस्त बन गए और आखिरकार डेटिंग करने लगे. बताया जाता है कि ईशा को अक्सर स्टेडियम में स्टार क्रिकेटर के लिए चीयर करते देखा जाता था.

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ईशा और जहीर ने क्यों बनाई दूरी?

लंबे समय तक डेटिंग के बाद ईशा शरवानी और जहीर खान ने साथ रहने का फैसला किया. 2011 वर्ल्ड कप के दौरान दोनों की शादी की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरीं, लेकिन जल्द ही उनका रिश्ता खत्म हो गया. 2012 में ईशा ने अलग होने की पुष्टि करते हुए कहा था कि वह आज भी जहीर को अपना अच्छा दोस्त मानती हैं.

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अब क्या कर रही हैं ईशा?

अलग होने के बाद ज़हीर को फिर से प्यार मिला और उन्होंने 2017 में चक दे ​​इंडिया की मशहूर एक्ट्रेस सागरिका घाटगे से शादी कर ली. तब से यह कपल मज़बूती से साथ है और साथ में खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है. ईशा शरवानी ने फिल्मों में एक्टिंग छोड़ दी है और वह इन दिनों अपने बेटे के साथ जिंदगी बिता रही हैं, जिसकी झलक उनके सोशल मीडिया पर दिख जाती है.

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डांस वीडियो से करती हैं प्रभावित

एक्ट्रेस अपने इंस्टाग्राम पर डांस की झलक दिखाती रहती हैं. वह अक्सर वीडियो और फोटोज साझा करती रहती हैं. उनके इंस्टाग्राम पर 28.1K फॉलोअर्स हैं.

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