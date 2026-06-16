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कौन हैं ईशा रिखी? खूबसूरती में बॉलीवुड की बड़ी-बड़ी हसीनाओं को दे रहीं मात; बादशाह से खास कनेक्शन

Badshah Second Wife Isha Rikhi: पंजाबी सिनेमा की एक्ट्रेस ईशा रिखी ने हाल ही में रैपर बादशाह के साथ अपनी शादी की खबर को कंफर्म कर दिया है. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर बादशाह के साथ एक रामांटिक फोटो शेयर की थी, जो अपलोड करते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. इसके बाद से लगातार ईशा रिखी सुर्खियों में हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि ईशा रिखी कौन हैं? क्या करती हैं?


By: Sohail Rahman | Published: June 16, 2026 4:11:17 PM IST

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कौन हैं ईशा रिखी? - Photo Gallery
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कौन हैं ईशा रिखी?

ईशा रिखी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की एक जानी-मानी एक्ट्रेस और मॉडल हैं. उनका जन्म 3 सितंबर 1993 को चंडीगढ़ में हुआ था.

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बादशाह से की शादी

हाल ही में पता चला है कि रैपर बादशाह ने ईशा रिखी से दूसरी शादी की हैं. अगर आप उनके इंस्टाग्राम पर जाकर देखें तो बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस हैं.

हर लुक में उड़ा रहीं होश - Photo Gallery
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हर लुक में उड़ा रहीं होश

ईशा रिखी इंडियन हो या वेस्टर्न हर लुक में अपने फैन्स के होश उड़ा देती है. ईशा रिखी के बारे में बताया जाता है कि इंस्टाग्राम पर वो काफी एक्टिव रहती हैं.

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इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स हैं?

ईशा रिखी के इंस्टाग्राम पर 1.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं. उन्होंने अब तक 1362 पोस्ट किए हैं.

पंजाबी फिल्मों में किया काम - Photo Gallery
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पंजाबी फिल्मों में किया काम

ईशा ने साल 2013 में पंजाबी फिल्म 'जट्ट बॉयज़ पुत्त जट्टन दे' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने 'हैप्पी गो लकी', 'अरदास', और 'जट जूलियट' जैसी कई पंजाबी फिल्मों में काम किया है.

2018 में बॉलीवुड का किया रुख - Photo Gallery
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2018 में बॉलीवुड का किया रुख

ईशा ने साल 2018 में बॉलीवुड का रुख किया. उनकी पहली हिंदी फिल्म 'नवाबजादे' है. इसमें वरुण धवन, राघव जुयाल, धर्मेश येलांडे और पुनित पाठक जैसे एक्टर्स नजर आए थे. ईशा को आखिरी बार पंजाबी फिल्म 'मिंडो तसीलदारनी' (2019) में देखा गया था.

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खूबसूरती में बड़े-बड़े एक्ट्रेस को देती हैं मात

ईशा रिखी की बात करें तो खूबसूरती के मामले में बॉलीवुड के बड़े-बड़े स्टार्स को मात देती हैं.

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