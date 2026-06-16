कौन हैं ईशा रिखी? खूबसूरती में बॉलीवुड की बड़ी-बड़ी हसीनाओं को दे रहीं मात; बादशाह से खास कनेक्शन

Badshah Second Wife Isha Rikhi: पंजाबी सिनेमा की एक्ट्रेस ईशा रिखी ने हाल ही में रैपर बादशाह के साथ अपनी शादी की खबर को कंफर्म कर दिया है. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर बादशाह के साथ एक रामांटिक फोटो शेयर की थी, जो अपलोड करते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. इसके बाद से लगातार ईशा रिखी सुर्खियों में हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि ईशा रिखी कौन हैं? क्या करती हैं?