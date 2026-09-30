Isha Rikhi Post: हंसी, आंसू और यादें…बिग बॉस 20 से बाहर होने के बाद ईशा रिखी का छलका दर्द, फैन्स से मांगी माफी
Isha Rikhi Post: पंजाबी रैपर और सिंगर बादशाह की एक्स-वाइफ और एक्टर ईशा रिखी ने बिग बॉस 20 में एक कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री की थी. शो में तीन हफ्ते बिताने के बाद पिछले ‘वीकेंड का वार’ में उन्हें शो से बाहर कर दिया गया. अब शो से बाहर होने के बाद एक्टर ने सोशल मीडिया पर एक नोट लिखकर फैन्स से माफी मांगी है क्योंकि वह उन्हें निराश कर गई थीं.
ईशा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट में क्या लिखा?
बुधवार को ईशा ने इंस्टाग्राम पर बिग बॉस 20 से बाहर होने के बाद अपनी पहली पोस्ट शेयर की. उन्होंने लिखा कि बिग बॉस हाउस के अंदर तीन हफ्ते, जिनमें कई भावनाएं, अनुभव, चुनौतियां, हंसी, आंसू और ऐसी यादें थीं जिन्हें मैं हमेशा अपने साथ रखूंगी. वापस आने पर मुझे एहसास हुआ कि आपका प्यार और सपोर्ट मेरे लिए कितना मायने रखता है. उन सभी लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मेरा साथ दिया, मुझ पर भरोसा किया, मेरा हौसला बढ़ाया और उनका भी जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया. मैं हर राय, हर मैसेज और हर उस व्यक्ति की शुक्रगुजार हूं जो किसी न किसी तरह इस सफर का हिस्सा रहा.
सबका जताया आभार
उन्होंने आगे कहा कि पिछले कुछ हफ्ते मेरे लिए आसान नहीं थे. मैं इमोशनली टूट गई थी, ऐसे पल भी आए जब मुझे अपनी बात कहने में मुश्किल हुई और ऐसे पल भी जब शायद मैं वैसी नहीं दिख पाई जैसी मैं दिखना चाहती थी. ईशा ने आगे सबका आभार जताया.
फैन्स से मांगी माफी
ईशा ने फैन्स को निराश करने के लिए माफी मांगते हुए लिखा कि मुझे पता है कि मैंने शायद आप में से कुछ लोगों को निराश किया होगा और अगर ऐसा हुआ है तो मैं सच में माफी मांगती हूं. मैं अभी भी सब कुछ समझ रही हूं, खुद को बेहतर ढंग से जान रही हूं और इस पूरे अनुभव को एक सीख के तौर पर ले रही हूं. लेकिन एक बात जो मैं आप सभी को बताना चाहती हूं, वह यह है कि मैंने आपका प्यार महसूस किया, भले ही मैं खुद ज्यादा कुछ कह नहीं पाई और यह मेरे लिए शब्दों से कहीं ज्यादा मायने रखता है. मेरे साथ खड़े रहने, मुझे समझने और मुझे सपोर्ट करते रहने के लिए शुक्रिया. मैं सच में बहुत शुक्रगुजार हूं.
बादशाह से अलग होने का शो में किया जिक्र
शो के दौरान, ईशा ज्यादातर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करती और इशारों-इशारों में बादशाह से अपने अलग होने के बारे में जिक्र करती नजर आईं. एक्टर ने कुछ दोस्त भी बनाए, जिनमें कनिका मान और गुल्लू उर्फ कुशल तंवर शामिल थे.
कनिका की वजह से शो से हुई बाहर
हालांकि, कनिका की वजह से ही ईशा को शो से बाहर होना पड़ा. कनिका ने उसे नहीं बचाया, जिसकी वजह से उसे बाहर होने से बचने के लिए युंग डीएसए (Yung DSA) के साथ कड़ा मुकाबला करना पड़ा. आखिरकार ईशा शो से बाहर हो गईं.
कौन हैं ईशा रिखी?
ईशा रिखी एक पंजाबी एक्ट्रेस और मॉडल हैं, जिन्होंने मुख्य रूप से पंजाबी सिनेमा में काम किया है और कभी-कभी हिंदी फिल्मों में भी नजर आई हैं. चंडीगढ़ में जन्मी ईशा ने मॉडलिंग से अपना करियर शुरू किया और 2013 में पंजाबी फिल्म 'जट्ट बॉयज़ पुत्त जट्टन दे' (Jatt Boys Putt Jattan De) से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद उन्होंने कई पंजाबी फिल्मों में काम किया.
नवाबजादे से बॉलीवुड में किया डेब्यू
ईशा रिखी ने साल 2018 में 'नवाबजादे' (Nawabzaade) फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया. रिखी अपनी पर्सनल लाइफ, खासकर रैपर बादशाह के साथ अपने रिश्ते को लेकर भी काफी चर्चा में रही हैं. कई महीनों की अटकलों के बाद इस कपल ने जून 2026 में अपनी शादी की पुष्टि की, लेकिन शादी की खबरों के करीब पांच महीने बाद अगस्त में ही उनके अलग होने की घोषणा कर दी गई.