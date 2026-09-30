Isha Rikhi Post: हंसी, आंसू और यादें…बिग बॉस 20 से बाहर होने के बाद ईशा रिखी का छलका दर्द, फैन्स से मांगी माफी

फैन्स से मांगी माफी

ईशा ने फैन्स को निराश करने के लिए माफी मांगते हुए लिखा कि मुझे पता है कि मैंने शायद आप में से कुछ लोगों को निराश किया होगा और अगर ऐसा हुआ है तो मैं सच में माफी मांगती हूं. मैं अभी भी सब कुछ समझ रही हूं, खुद को बेहतर ढंग से जान रही हूं और इस पूरे अनुभव को एक सीख के तौर पर ले रही हूं. लेकिन एक बात जो मैं आप सभी को बताना चाहती हूं, वह यह है कि मैंने आपका प्यार महसूस किया, भले ही मैं खुद ज्यादा कुछ कह नहीं पाई और यह मेरे लिए शब्दों से कहीं ज्यादा मायने रखता है. मेरे साथ खड़े रहने, मुझे समझने और मुझे सपोर्ट करते रहने के लिए शुक्रिया. मैं सच में बहुत शुक्रगुजार हूं.