Helmet Expiry: आपका हेलमेट भी हो चुका है एक्सपायर? क्या इसकी भी होती है कोई आखिरी डेट, जानें कितने साल तक चलता है हेलमेट

Helmet Expiry: अगर आप बाइक चला रहे हैं तो ऐसे में हेलमेट पहनना बेहद जरूरी होता है. दरअसल, यह केवल ट्रैफिक पुलिस या चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि, अपनी सुरक्षा के लिए भी बेहद जरूरी है. एक अच्छी क्वालिटी का हेलमेट होना बेहद जरूरी होता है. यह रोड एक्सीडेंट होने के दौरान आपके सिर पर गंभीर चोट आने से बचाता है.