Helmet Expiry: आपका हेलमेट भी हो चुका है एक्सपायर? क्या इसकी भी होती है कोई आखिरी डेट, जानें कितने साल तक चलता है हेलमेट
Helmet Expiry: अगर आप बाइक चला रहे हैं तो ऐसे में हेलमेट पहनना बेहद जरूरी होता है. दरअसल, यह केवल ट्रैफिक पुलिस या चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि, अपनी सुरक्षा के लिए भी बेहद जरूरी है. एक अच्छी क्वालिटी का हेलमेट होना बेहद जरूरी होता है. यह रोड एक्सीडेंट होने के दौरान आपके सिर पर गंभीर चोट आने से बचाता है.
क्या वाकई हेलमेट की एक्सपायरी डेट होती है?
देखा जाए तो हेलमेट की एक्सपायरी डेट भी होती है. कुछ समय इस्तेमाल करने के बाद आपका हेलमेट भी खराब हो जाता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक हेलमेट को 5 साल तक इस्तेमाल करना बेहतर रहता है. इसकी लाइफ केवल 5 साल तक ही होती है.
क्यों खराब होता है हेलमेट?
हेलमेट खराब होने के पीछे कई कारण जिम्मेदार माने जाते हैं. दरअसल, हेलमेट में धीरे-धीरे करके गंदगी जाती है, जिससे आपका हेलमेट धीरे-धीरे करके सख्त होने लग जाता है. इससे इसकी शॉक एब्जॉर्ब करने की क्षमता काफी कम हो जाती है, जिससे यह 5 साल बाद किसी काम का नहीं रहता है.
कैसे करें खराब हेलमेट की पहचान?
खराब हेलमेट की पहचान करने के लिए आपको यह देखना चाहिए कि हेलमेट में कितना क्रैक या डेंट लगा हुआ है. अगर आपका हेलमेट किसी जगह पर टूटा हुआ है तो ऐसे में आपको समझ लेना चाहिए कि हेलमेट बदलने का समय आ चुका है.
कैसे खरीदें नया हेलमेट?
अगर आप नया हेलमेट खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे में उसकी बिल्ड क्वालिटी को देख लेने के साॉडथ ही सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखना चाहिए. केवल लुक्स को देखकर हेलमेट लेने की गलती न करें.
इन बातों का रखें ध्यान
अगर आप नया हेलमेट खरीदने जा रहे हैं तो ऐसे में हेलमेट के अंदर की पैडिंग, मैन्युफैक्चरिंग डेट और सही साइज का ध्यान रखें. इसके साथ ही आपको हेलमेट के अंदर की क्वालिटी का भी ध्यान रखना चाहिए.