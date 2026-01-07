बड़े ही रोमांटिक थे इरफान खान! सुपरस्टार की इन फिल्मों में कूट-कूटकर भरा है रोमांस, Watchlist में जरूर करें शामिल

हासिल (2003)

हालाँकि “हासिल” को पूरी तरह रोमांटिक फ़िल्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसमें प्रेम की एक मज़बूत धारा मौजूद है. इरफ़ान ख़ान का रणविजय सिंह का किरदार सत्ता, राजनीति और प्यार के बीच झूलता रहता है. उनका प्रेम स्वार्थी नहीं, बल्कि जुनूनी और गहन है, जो कहानी को एक अलग स्तर देता है. इस फ़िल्म ने इरफ़ान को एक सशक्त अभिनेता के रूप में स्थापित किया.