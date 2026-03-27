Irregular periods: पीरियड्स नहीं आ रहे समय पर? जानिए आसान घरेलू उपाय जो कर सकते हैं मदद

Irregular periods: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, गलत खानपान और बढ़ते तनाव के कारण कई महिलाओं को पीरियड्स समय पर न आने की समस्या हो रही है. ऐसे में कुछ आसान घरेलू उपाय और लाइफस्टाइल में बदलाव इस समस्या को काफी हद तक सुधार सकते हैं.