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Irregular periods: पीरियड्स नहीं आ रहे समय पर? जानिए आसान घरेलू उपाय जो कर सकते हैं मदद

Irregular periods: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, गलत खानपान और बढ़ते तनाव के कारण कई महिलाओं को पीरियड्स समय पर न आने की समस्या हो रही है. ऐसे में कुछ आसान घरेलू उपाय और लाइफस्टाइल में बदलाव इस समस्या को काफी हद तक सुधार सकते हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: March 27, 2026 10:32:48 PM IST

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अनियमित पीरियड्स की समस्या

कई महिलाओं को पीरियड्स समय पर नहीं आने की समस्या होती है, जो लाइफस्टाइल और हार्मोनल बदलावों से जुड़ी हो सकती है.

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अदरक का सेवन

अदरक की चाय पीने से शरीर में गर्माहट आती है, जो पीरियड्स को नियमित करने में मदद कर सकती है.

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गुड़ और तिल

गुड़ और तिल का सेवन शरीर को गर्म रखता है और हार्मोन बैलेंस में मदद करता है.

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हल्दी वाला दूध

हल्दी वाला दूध पीने से हार्मोन संतुलन में मदद मिलती है और पीरियड्स रेगुलर हो सकते हैं.

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एलोवेरा जूस

एलोवेरा जूस शरीर को डिटॉक्स करता है और पीरियड्स साइकिल को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है.

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तनाव से रहें दूर

ज्यादा तनाव भी पीरियड्स को प्रभावित करता है, इसलिए रिलैक्स रहना जरूरी है.

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डॉक्टर की सलाह जरूरी

अगर लंबे समय तक समस्या बनी रहे तो डॉक्टर से जरूर सलाह लें, क्योंकि यह किसी गंभीर कारण से भी जुड़ा हो सकता है.

Tags:
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