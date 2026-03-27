Irregular periods: पीरियड्स नहीं आ रहे समय पर? जानिए आसान घरेलू उपाय जो कर सकते हैं मदद
अनियमित पीरियड्स की समस्या
कई महिलाओं को पीरियड्स समय पर नहीं आने की समस्या होती है, जो लाइफस्टाइल और हार्मोनल बदलावों से जुड़ी हो सकती है.
अदरक का सेवन
अदरक की चाय पीने से शरीर में गर्माहट आती है, जो पीरियड्स को नियमित करने में मदद कर सकती है.
गुड़ और तिल
गुड़ और तिल का सेवन शरीर को गर्म रखता है और हार्मोन बैलेंस में मदद करता है.
हल्दी वाला दूध
हल्दी वाला दूध पीने से हार्मोन संतुलन में मदद मिलती है और पीरियड्स रेगुलर हो सकते हैं.
एलोवेरा जूस
एलोवेरा जूस शरीर को डिटॉक्स करता है और पीरियड्स साइकिल को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है.
तनाव से रहें दूर
ज्यादा तनाव भी पीरियड्स को प्रभावित करता है, इसलिए रिलैक्स रहना जरूरी है.
डॉक्टर की सलाह जरूरी
अगर लंबे समय तक समस्या बनी रहे तो डॉक्टर से जरूर सलाह लें, क्योंकि यह किसी गंभीर कारण से भी जुड़ा हो सकता है.