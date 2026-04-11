मरीजों को मिलेगा न्याय, अस्पतालों की मनमानी फीस पर लगेगा ब्रेक! IRDAI का बड़ा एक्शन

IRDAI New Rules: IRDAI ने अस्पतालों की मनमानी बिलिंग और जटिल क्लेम प्रक्रिया को सुधारने के लिए नई उप-समिति बनाई है. इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, टैरिफ को मानकीकृत करना और डिजिटल सिस्टम मजबूत करना है, जिससे मरीजों को आसान, तेज और भरोसेमंद हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम का लाभ मिल सके.