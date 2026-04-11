मरीजों को मिलेगा न्याय, अस्पतालों की मनमानी फीस पर लगेगा ब्रेक! IRDAI का बड़ा एक्शन
IRDAI New Rules: IRDAI ने अस्पतालों की मनमानी बिलिंग और जटिल क्लेम प्रक्रिया को सुधारने के लिए नई उप-समिति बनाई है. इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, टैरिफ को मानकीकृत करना और डिजिटल सिस्टम मजबूत करना है, जिससे मरीजों को आसान, तेज और भरोसेमंद हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम का लाभ मिल सके.
अस्पताल बिलिंग पर बढ़ती चिंता
अस्पतालों के भारी-भरकम बिल आम लोगों के लिए बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं. हेल्थ इंश्योरेंस होने के बावजूद क्लेम प्रक्रिया लंबी और जटिल रहती है, जिससे मरीजों को राहत नहीं मिल पाती. इसी स्थिति को देखते हुए अब सुधार की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं.
IRDAI की नई पहल
IRDAI (भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण) ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए नया कदम उठाया है. इसका मकसद क्लेम प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाना है.
उप-समिति का गठन
IRDAI ने अस्पतालों की मनमानी बिलिंग पर रोक लगाने के लिए एक नई उप-समिति का गठन किया है. यह समिति हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में सुधार के लिए सुझाव देगी और जरूरी नीतिगत बदलावों की सिफारिश करेगी.
सुधार के प्रमुख लक्ष्य
नई कमेटी का उद्देश्य हेल्थ इंश्योरेंस में इनोवेशन को बढ़ावा देना, कवरेज को व्यापक बनाना और रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर करना है. साथ ही यह उपभोक्ताओं को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में काम करेगी.
पारदर्शिता पर जोर
इस पहल का सबसे बड़ा फोकस पारदर्शिता बढ़ाना है. इससे क्लेम प्रक्रिया साफ-सुथरी होगी और पॉलिसीधारकों को हर स्टेप की जानकारी आसानी से मिल सकेगी.
मनमानी फीस पर लगाम
नई व्यवस्था के तहत अस्पतालों के टैरिफ को मानकीकृत करने की कोशिश होगी, ताकि वे मरीजों से मनमानी फीस न वसूल सकें. इससे इलाज की लागत पर भी नियंत्रण आएगा.
डिजिटल सिस्टम में सुधार
IRDAI डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी ध्यान दे रहा है. इससे क्लेम प्रक्रिया तेज, सुरक्षित और आसान बनेगी, साथ ही धोखाधड़ी के मामलों में भी कमी आएगी.
एक्सपर्ट की राय
विशेषज्ञों के अनुसार, इस कदम से अस्पतालों और इंश्योरेंस कंपनियों के बीच तालमेल बेहतर होगा. इससे बिलिंग सिस्टम में एकरूपता आएगी और मरीजों को सही कीमत पर इलाज मिल सकेगा, जिससे उनका भरोसा भी बढ़ेगा.