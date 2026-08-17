टोक्यो, माउंट फूजी और बुलेट ट्रेन में घूमने का गोल्डन चांस: IRCTC लेकर आया है 10 दिन का धमाकेदार ऑल-इनक्लूसिव टूर पैकेज, जानिए कीमत और पूरी डिटेल!
अगर आप भी आधुनिकता से भरे शहरों, खूबसूरत नजारों और जापानी कल्चर से रूबरू होने का सपना देख रहे हैं, तो खुश हो जाइए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने भारतीय यात्रियों के लिए एक बेहद आकर्षक 10 दिन और 9 रात का जापान टूर पैकेज लॉन्च किया है. यह शानदार सफर इसी साल 6 सितंबर को दिल्ली से शुरू होकर 15 सितंबर को वापस लौटेगा, जिसमें टोक्यो से लेकर हिरोशिमा तक के कई खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर कवर किए जाएंगे. इस पैकेज की शुरुआती कीमत ₹3,45,999 प्रति व्यक्ति रखी गई है, जिसमें फ्लाइट टिकट, 4-स्टार होटल में ठहरने की व्यवस्था, वीजा फीस, ब्रेकफास्ट-लंच-डिनर, गाइड और ट्रैवल इंश्योरेंस जैसी तमाम सुविधाएं शामिल हैं. तो फिर देर किस बात की, आइए जानते हैं इस बेहद खास इंटरनेशनल ट्रिप से जुड़ी हर छोटी-बड़ी और जरूरी बात, साथ ही इस टूक पैकेज की बुकिंग कैसे कर सकते हैं.
IRCTC के 10 दिन वाले 'जापान टूर पैकेज' की कीमत
IRCTC का यह जापान टूर पैकेज 10 दिन और 9 रातों का है, जो 6 सितंबर को दिल्ली से शुरू होकर 15 सितंबर को खत्म होगा. इस पैकेज की शुरुआत 3,45,999 रुपये प्रति व्यक्ति (ट्रिपल शेयरिंग) से होती है. वहीं, ट्विन शेयरिंग के लिए यह 3,49,999 रुपये और सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए 4,73,999 रुपये तय की गई है. इसके अलावा, 5 से 11 साल तक के बच्चों के लिए बेड के साथ 2,92,499 रुपये और बिना बेड के 2,63,999 रुपये फीस रखी गई है.
पैकेज में क्या-क्या सुविधाएं मुफ्त मिल रही हैं?
इस ऑल-इनक्लूसिव पैकेज में यात्रियों को कई बेहतरीन सुविधाएं दी जा रही हैं. इसमें दिल्ली से टोक्यो का रिटर्न इकोनॉमी एयरफेयर, चार-स्टार होटल्स में शानदार ठहरने की व्यवस्था, जापान टूरिस्ट वीजा का खर्च और तीनों समय का (ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर) स्वादिष्ट खाना शामिल है. साथ ही एयरपोर्ट ट्रांसफर, एसी कोच में साइटसीइंग, 70 साल से कम उम्र के यात्रियों के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस, अंग्रेजी बोलने वाला टूर गाइड और सभी टैक्स इसी पैकेज में शामिल हैं.
जापान के इन मशहूर शहरों और जगहों की होगी सैर
यह पूरा इटिनरी जापान की आधुनिकता और पुरानी संस्कृति का परफेक्ट मेल है. इस ट्रिप की शुरुआत टोक्यो से होगी, जहां यात्री असाकुसा टेंपल, नाकामिसे शॉपिंग स्ट्रीट, उएनो पार्क, ओदाइबा और मशहूर डिजिटल आर्ट म्यूजियम 'टीमलैब प्लैनेट्स' घूम सकेंगे. इसके अलावा माउंट फूजी का फिफ्थ स्टेशन, हकोने रोप-वे, लेक आसी पर क्रूज, टोयोटा म्यूजियम और दुनिया की सबसे तेज मानी जाने वाली शिंकानसेन बुलेट ट्रेन से हिरोशिमा तक का सफर भी इस ट्रिप का हिस्सा है.
वीजा और बुकिंग के लिए क्या है जरूरी नियम?
जापान घूमने जाने के लिए यात्रियों के पास कम से कम छह महीने की वैलिडिटी वाला पासपोर्ट होना जरूरी है. इसके अलावा वीजा की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैन कार्ड, फाइनेंशियल और एप्लॉयमेंट से जुड़े सभी जरूरी कागजात समय पर सबमिट करने होंगे. फ्लाइट का शेड्यूल एयरलाइन की जरूरतों के हिसाब से थोड़ा बदल भी सकता है, जिससे साइटसीइंग के प्लान में थोड़े बहुत बदलाव की संभावना हो सकती है.
क्या एस्कॉर्टेड टूर बुक करना वाकई फायदेमंद है?
ट्रेवल एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पहली बार जापान जाने वाले लोगों के लिए ऐसा एस्कॉर्टेड टूर बहुत आरामदायक रहता है. इसमें होटल, ट्रांसपोर्ट, गाइड और भाषा की कोई समस्या नहीं होती, जिससे ट्रिप का तनाव कम हो जाता है. हालांकि, ऐसे ग्रुप टूर का एक नुकसान यह होता है कि इसमें शेड्यूल फिक्स होता है, जिससे आपको अपनी मर्जी से घूमने के लिए थोड़ा कम समय या छूट मिलती है.
भारतीय टूरिस्ट्स के लिए जरूरी और काम के टिप्स
जापान जाने वाले भारतीयों को वहां के मौसम के हिसाब से हल्की जैकेट, आरामदायक जूते और छाता साथ रखना चाहिए. इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर चुपचाप बात करना, लाइन में चलना और साफ-सफाई के नियमों का खास ध्यान रखना जरूरी है. छोटी जगहों पर डिजिटल पेमेंट के लिए थोड़ी कैश करेंसी पास रखना समझदारी होगी, साथ ही ऑफलाइन मैप और ट्रांसलेशन ऐप्स डाउनलोड करने से आपका सफर और भी ज्यादा आसान हो जाएगा.