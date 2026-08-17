टोक्यो, माउंट फूजी और बुलेट ट्रेन में घूमने का गोल्डन चांस: IRCTC लेकर आया है 10 दिन का धमाकेदार ऑल-इनक्लूसिव टूर पैकेज, जानिए कीमत और पूरी डिटेल!

अगर आप भी आधुनिकता से भरे शहरों, खूबसूरत नजारों और जापानी कल्चर से रूबरू होने का सपना देख रहे हैं, तो खुश हो जाइए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने भारतीय यात्रियों के लिए एक बेहद आकर्षक 10 दिन और 9 रात का जापान टूर पैकेज लॉन्च किया है. यह शानदार सफर इसी साल 6 सितंबर को दिल्ली से शुरू होकर 15 सितंबर को वापस लौटेगा, जिसमें टोक्यो से लेकर हिरोशिमा तक के कई खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर कवर किए जाएंगे. इस पैकेज की शुरुआती कीमत ₹3,45,999 प्रति व्यक्ति रखी गई है, जिसमें फ्लाइट टिकट, 4-स्टार होटल में ठहरने की व्यवस्था, वीजा फीस, ब्रेकफास्ट-लंच-डिनर, गाइड और ट्रैवल इंश्योरेंस जैसी तमाम सुविधाएं शामिल हैं. तो फिर देर किस बात की, आइए जानते हैं इस बेहद खास इंटरनेशनल ट्रिप से जुड़ी हर छोटी-बड़ी और जरूरी बात, साथ ही इस टूक पैकेज की बुकिंग कैसे कर सकते हैं.