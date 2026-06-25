राजधानी या शताब्दी ट्रेन हो गई 2 घंटे से ज्यादा लेट? IRCTC देगा मुफ्त खाना, ज्यादातर यात्रियों को नहीं पता ये खास नियम!
अगर आपकी शताब्दी, राजधानी या दुरंतो ट्रेन तय समय से दो घंटे या उससे ज्यादा देर से चल रही है तो IRCTC के नियमों के तहत आपको मुफ्त खाना मिल सकता है. कई यात्रियों को इस सुविधा के बारे में पता नहीं होता, जबकि यह भारतीय रेलवे की आधिकारिक कैटरिंग पॉलिसी का हिस्सा है.
Free Meal
राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस और दुरंतो एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को मुफ्त खाना मिल सकता है अगर उनकी ट्रेन तय समय से दो घंटे या उससे ज्यादा देर से चल रही हो.
Rule Applies Only to Premium Trains
मुफ़्त खाने की सुविधा आम तौर पर राजधानी, शताब्दी और दुरंतो ट्रेनों में मिलती है जहां ट्रेन में मिलने वाले खाने का खर्च पहले से ही टिकट के किराए में शामिल होता है.
Meal Depends on Delay Timing
IRCTC दिन के समय के हिसाब से खाना देती है. देरी के आधार पर, यात्रियों को नाश्ता, लंच, डिनर, चाय, कॉफ़ी या स्नैक्स मिल सकते हैं.
What You Get in Breakfast & Snacks
मुफ़्त नाश्ते या शाम के स्नैक्स में चाय/कॉफी, बिस्कुट, ब्रेड स्लाइस, बटर और फ्रूट ड्रिंक शामिल हो सकते हैं.
Lunch & Dinner Menu
मुफ़्त खाने में चावल के साथ दाल, राजमा या छोले और अचार का पैकेट हो सकता है. कुछ मामलों में यात्रियों को मिक्स वेज के साथ पूरियां भी दी जा सकती हैं.
Full Refund if Delay Exceeds 3 Hours
अगर ट्रेन 3 घंटे से ज़्यादा देर से चल रही है और आप सफर नहीं करना चाहते हैं तो आप अपना टिकट कैंसिल करवा सकते हैं और स्टैंडर्ड रिफंड प्रोसेस के जरिए पूरा रिफ़ंड पा सकते हैं.
Additional Passenger Facilities During Delays
लंबे समय तक देरी होने पर यात्रियों की मदद के लिए, भारतीय रेलवे वेटिंग रूम की सुविधा दे सकती है, खाने के स्टॉल के खुलने का समय बढ़ा सकती है और अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू कर सकती है.
Many Passengers Are Unaware of This Right
मुफ्त खाने की पॉलिसी कई सालों से लागू है, फिर भी कई यात्रियों को इसके बारे में पता नहीं है. अगर आपकी ट्रेन दो घंटे या उससे ज्यादा देर से चल रही है, तो आप ट्रेन में मौजूद कैटरिंग स्टाफ या IRCTC के प्रतिनिधियों से मुफ़्त खाने की सुविधा के बारे में पूछ सकते हैं.