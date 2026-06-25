  • Home>
  • Gallery»
  • राजधानी या शताब्दी ट्रेन हो गई 2 घंटे से ज्यादा लेट? IRCTC देगा मुफ्त खाना, ज्यादातर यात्रियों को नहीं पता ये खास नियम!

राजधानी या शताब्दी ट्रेन हो गई 2 घंटे से ज्यादा लेट? IRCTC देगा मुफ्त खाना, ज्यादातर यात्रियों को नहीं पता ये खास नियम!

अगर आपकी शताब्दी, राजधानी या दुरंतो ट्रेन तय समय से दो घंटे या उससे ज्यादा देर से चल रही है तो IRCTC के नियमों के तहत आपको मुफ्त खाना मिल सकता है. कई यात्रियों को इस सुविधा के बारे में पता नहीं होता, जबकि यह भारतीय रेलवे की आधिकारिक कैटरिंग पॉलिसी का हिस्सा है.


By: Anshika thakur | Published: June 25, 2026 2:36:31 PM IST

Follow us on
Google News
IRCTC Free Food Rule - Photo Gallery
1/8

Free Meal

राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस और दुरंतो एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को मुफ्त खाना मिल सकता है अगर उनकी ट्रेन तय समय से दो घंटे या उससे ज्यादा देर से चल रही हो.

You Might Be Interested In
IRCTC Free Food Rule - Photo Gallery
2/8

Rule Applies Only to Premium Trains

मुफ़्त खाने की सुविधा आम तौर पर राजधानी, शताब्दी और दुरंतो ट्रेनों में मिलती है जहां ट्रेन में मिलने वाले खाने का खर्च पहले से ही टिकट के किराए में शामिल होता है.

IRCTC Free Food Rule - Photo Gallery
3/8

Meal Depends on Delay Timing

IRCTC दिन के समय के हिसाब से खाना देती है. देरी के आधार पर, यात्रियों को नाश्ता, लंच, डिनर, चाय, कॉफ़ी या स्नैक्स मिल सकते हैं.

You Might Be Interested In
IRCTC Free Food Rule - Photo Gallery
4/8

What You Get in Breakfast & Snacks

मुफ़्त नाश्ते या शाम के स्नैक्स में चाय/कॉफी, बिस्कुट, ब्रेड स्लाइस, बटर और फ्रूट ड्रिंक शामिल हो सकते हैं.

IRCTC Free Food Rule - Photo Gallery
5/8

Lunch & Dinner Menu

मुफ़्त खाने में चावल के साथ दाल, राजमा या छोले और अचार का पैकेट हो सकता है. कुछ मामलों में यात्रियों को मिक्स वेज के साथ पूरियां भी दी जा सकती हैं.

IRCTC Free Food Rule - Photo Gallery
6/8

Full Refund if Delay Exceeds 3 Hours

अगर ट्रेन 3 घंटे से ज़्यादा देर से चल रही है और आप सफर नहीं करना चाहते हैं तो आप अपना टिकट कैंसिल करवा सकते हैं और स्टैंडर्ड रिफंड प्रोसेस के जरिए पूरा रिफ़ंड पा सकते हैं.

राजधानी या शताब्दी ट्रेन हो गई 2 घंटे से ज्यादा लेट? IRCTC देगा मुफ्त खाना, ज्यादातर यात्रियों को नहीं पता ये खास नियम! - Photo Gallery
7/8

Additional Passenger Facilities During Delays

लंबे समय तक देरी होने पर यात्रियों की मदद के लिए, भारतीय रेलवे वेटिंग रूम की सुविधा दे सकती है, खाने के स्टॉल के खुलने का समय बढ़ा सकती है और अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू कर सकती है.

You Might Be Interested In
IRCTC Free Food Rule - Photo Gallery
8/8

Many Passengers Are Unaware of This Right

मुफ्त खाने की पॉलिसी कई सालों से लागू है, फिर भी कई यात्रियों को इसके बारे में पता नहीं है. अगर आपकी ट्रेन दो घंटे या उससे ज्यादा देर से चल रही है, तो आप ट्रेन में मौजूद कैटरिंग स्टाफ या IRCTC के प्रतिनिधियों से मुफ़्त खाने की सुविधा के बारे में पूछ सकते हैं.

Tags:
Duronto Express DelayFree Meal in TrainIndian Railways rulesIRCTC Catering PolicyIRCTC Free Food RuleRajdhani Train DelayShatabdi Train DelayTrain Delay CompensationTrain Passenger Rights
राजधानी या शताब्दी ट्रेन हो गई 2 घंटे से ज्यादा लेट? IRCTC देगा मुफ्त खाना, ज्यादातर यात्रियों को नहीं पता ये खास नियम! - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

राजधानी या शताब्दी ट्रेन हो गई 2 घंटे से ज्यादा लेट? IRCTC देगा मुफ्त खाना, ज्यादातर यात्रियों को नहीं पता ये खास नियम! - Photo Gallery
राजधानी या शताब्दी ट्रेन हो गई 2 घंटे से ज्यादा लेट? IRCTC देगा मुफ्त खाना, ज्यादातर यात्रियों को नहीं पता ये खास नियम! - Photo Gallery
राजधानी या शताब्दी ट्रेन हो गई 2 घंटे से ज्यादा लेट? IRCTC देगा मुफ्त खाना, ज्यादातर यात्रियों को नहीं पता ये खास नियम! - Photo Gallery
राजधानी या शताब्दी ट्रेन हो गई 2 घंटे से ज्यादा लेट? IRCTC देगा मुफ्त खाना, ज्यादातर यात्रियों को नहीं पता ये खास नियम! - Photo Gallery