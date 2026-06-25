राजधानी या शताब्दी ट्रेन हो गई 2 घंटे से ज्यादा लेट? IRCTC देगा मुफ्त खाना, ज्यादातर यात्रियों को नहीं पता ये खास नियम!

Many Passengers Are Unaware of This Right

मुफ्त खाने की पॉलिसी कई सालों से लागू है, फिर भी कई यात्रियों को इसके बारे में पता नहीं है. अगर आपकी ट्रेन दो घंटे या उससे ज्यादा देर से चल रही है, तो आप ट्रेन में मौजूद कैटरिंग स्टाफ या IRCTC के प्रतिनिधियों से मुफ़्त खाने की सुविधा के बारे में पूछ सकते हैं.