IRCTC Amarnath Yatra Package 2026: फ्लाइट से करें अमरनाथ की पवित्र यात्रा, जानिए किराया और बुकिंग की पूरी डिटेल!

IRCTC Amarnath Yatra Package 2026: 3 जुलाई से बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा का आगाज हो गया है. सरकार ने यात्रियों के लिए गाइडलाइन्स जारी कर दी है. यात्रा के दौरान पुलिस बलों की काफी सिक्योरिटी देखने को मिल रही है. इसी बीच भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) ने अमरनाथ यात्रा का एक शानदार टूर पैकेज लॉन्च कर दिया है, जिसमें यात्रियों के लिए फ्लाइट के साथ-साथ होटल और ट्रेवल गाइड जैसी तमाम सुविधाएं दी जा रही है. पैकेज की पेमेंट किफायती और पॉकेट फ्रेंडली रखी गई है. जो लोग अमरनाथ यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और अकेले सारे अरेंजमेंट करने में समर्थ नहीं है वह आईआरसीटीसी के इस टूर पैकेज बुक कर सकते हैं. अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त 2026 तक चलने वाली है.