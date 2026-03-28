क्यों सुरक्षित है PNG सप्लाई? समझिए LPG और गैस संकट का पूरा गणित

वैश्विक ऊर्जा संकट बड़ी चुनौती

ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों ने वैश्विक ऊर्जा सप्लाई चेन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. खाड़ी क्षेत्र, जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल और गैस केंद्र माना जाता है, वहां ड्रोन और मिसाइल हमलों से भारी अस्थिरता पैदा हुई है. इसका असर भारत सहित कई देशों पर पड़ा है, जहां ईंधन संकट की स्थिति बनती जा रही है. खासकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने से तेल और गैस की सप्लाई बाधित हुई है, जिससे ऊर्जा बाजार में भारी उथल-पुथल मची हुई है.