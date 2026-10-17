IPS मृदुल कच्छवा कौन हैं? जिनसे अपराधी रहते है खौफजदा; जानें डकैतों से पकड़ने से लेकर तस्करों पर इनाम तक पूरा मामला

बीकानेर से शुरू हुआ IPS मृदुल कच्छावा का सफर

मृदुल कच्छावा का जन्म 30 अगस्त 1989 को राजस्थान के बीकानेर में हुआ. उनकी शुरुआती पढ़ाई बीकानेर और जयपुर में हुई. उन्होंने कॉमर्स की पढ़ाई करने के साथ CA ओर CS की परीक्षाएं भी पास कीं. बाद में उन्होंने UPSC की राह चुनी और 2015 बैच के IPS अधिकारी बने. रिपोर्टों के मुताबिक, उन्होंने सिविल सेवा परिक्षा में ऑल इंडिया रैंक 216 हासिल की थी.