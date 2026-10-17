IPS मृदुल कच्छवा कौन हैं? जिनसे अपराधी रहते है खौफजदा; जानें डकैतों से पकड़ने से लेकर तस्करों पर इनाम तक पूरा मामला
Who is IPS Mridul Kachhawa: IPS मृदुल कच्छवा अपनी सख्त पुलिसिंग और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अक्सर चर्च में रहते हैं. चंबल में 50 से ज्यादा डकैतों की गिरफ्तारी से लेकर एक कुख्यात ड्रग तस्कर पर सिर्फ 25 पैसे का इनाम रखने तक, उनके की फैसेल सुर्खियां बटोर चुके हैं. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें उनके बारे में.
कौन हैं IPS मृदुल कच्छावा?
राजस्थान कैडर के 2015 बैच के IPS अधिकारी मृदुल कच्छावा अपनी सख्त पुलिसिंग और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. चंबल के बीहड़ों में डकैतों के खिलाफ अभियान हो या नशा तस्करों पर शिकंजा, उनके कई ऑपरेशन चर्चा में रहे हैं. एक बार तो उन्होंने फरार ड्रग तस्कर पर महज 25 पैसे का इनाम घोषित कर दिया था.
बीकानेर से शुरू हुआ IPS मृदुल कच्छावा का सफर
मृदुल कच्छावा का जन्म 30 अगस्त 1989 को राजस्थान के बीकानेर में हुआ. उनकी शुरुआती पढ़ाई बीकानेर और जयपुर में हुई. उन्होंने कॉमर्स की पढ़ाई करने के साथ CA ओर CS की परीक्षाएं भी पास कीं. बाद में उन्होंने UPSC की राह चुनी और 2015 बैच के IPS अधिकारी बने. रिपोर्टों के मुताबिक, उन्होंने सिविल सेवा परिक्षा में ऑल इंडिया रैंक 216 हासिल की थी.
चंबल के डकैतों के खिलाफ IPS मृदुल कच्छावा का बड़ा कैंपेन
धौलपुर में SP रहते हुए, मृदुल कछवा ने चंबल के बीहड़ों में डकैतों और हार्डकोर क्रिमिनल्स के खिलाफ एक कैंपेन चलाया. लगभग एक साल के अपने कार्यकाल में, उनकी टीम ने 57 डकैतों और हार्डकोर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया. कई कुख्यात डकैतों ने पुलिस के सामने सरेंडर भी किया.
IPS मृदुल कच्छावा ने क्यों रखा था 25 पैसे का इनाम?
नागौर के SP रहते हुए, मृदुल कछवा तब खबरों में आए जब पुलिस ने फरार ड्रग स्मगलर अर्जुनराम विश्नोई उर्फ रोडू की गिरफ्तारी के लिए सिर्फ 25 पैसे के इनाम की घोषणा की. आमतौर पर, वॉन्टेड क्रिमिनल्स पर हजारों या लाखों रुपये के इनाम की खबरें सामने आती हैं, इसलिए इस 25 पैसे के फैसले ने काफी ध्यान खींचा.
ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ IPS मृदुल कच्छावा का 'ऑपरेशन नीलकंठ'
मृदुल कछवा ने नागौर में ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ 'ऑपरेशन नीलकंठ' भी चलाया. इस ऑपरेशन के दौरान, पुलिस ने कई जगहों पर रेड की और बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद किए. उन्हें क्राइम और ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ सख्त एक्शन लेने वाले पुलिस ऑफिसर के तौर पर पहचान मिली.
IPS मृदुल कच्छावा ने कहां काम किया है?
मृदुल कछवा राजस्थान के कई जिलों में अहम पुलिस पदों पर रहे हैं. उन्होंने धौलपुर, करौली, झुंझुनू, भरतपुर और नागौर में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पर काम किया है. मार्च 2026 में पुलिस ऑफिसर्स के ट्रांसफर के बाद, उन्हें बीकानेर का सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बनाया गया.
IPS मृदुल कच्छावा सुर्खियों में क्यों रहते हैं?
मृदुल कछवा को एक ऐसे पुलिस ऑफिसर के तौर पर पहचाना जाता है जिनके कार्यकाल में क्राइम और ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाई हुईं. चंबल में 57 डकैतों और हार्डकोर क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी से लेकर ड्रग स्मगलर्स पर 25 पैसे का खास इनाम और हाल ही में चलाए गए एंटी-ड्रग कैंपेन तक, उनके फैसले अक्सर चर्चा का विषय रहे हैं.