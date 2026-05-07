IPL के वो 7 महारिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना आज भी असंभव! विराट कोहली-क्रिस गेल का दबदबा

IPL 5 Untouchable Records: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में भारत समेत दुनिया के अलग-अलग देशों के स्टार खिलाड़ी खेलते नजर आते हैं. हर साल आईपीएल में एक के बाद एक रिकॉर्ड बनते रहते हैं. पिछले 18 सालों में आईपीएल में कई ऐसे रिकॉर्ड बने हैं, जिन्हें तोड़ना आज के समय लगभग नामुमकिन लगता है. ऐसे अटूट रिकॉर्ड्स की लिस्ट में दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का दबदबा जारी है. देखें ऐसे रिकॉर्ड्स की लिस्ट…