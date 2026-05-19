  • Home>
  • Gallery»
  • IPL 2026: आईपीएल प्लेऑफ में किस टीम का दबदबा, कौन रही सबसे अनलकी? देखें 18 साल के आंकड़े

IPL 2026: आईपीएल प्लेऑफ में किस टीम का दबदबा, कौन रही सबसे अनलकी? देखें 18 साल के आंकड़े

IPL Playoffs Record: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का 19वां सीजन अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है. अब लीग स्टेज में सिर्फ 7 मैच बाकी हैं. इसके बाद 26 मई से प्लेऑफ के मुकाबले खेले जाएंगे. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस ने प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर लिया है. अब 5 टीमों के बीच प्लेऑफ की आखिरी सीट के लिए जंग हो रही है. अगले कुछ ही मैचों में प्लेऑफ के पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि प्लेऑफ में किस टीम का कैसा रिकॉर्ड है.


By: Ankush Upadhayay | Published: May 19, 2026 2:55:48 PM IST

Follow us on
Google News
चेन्नई सुपर किंग्स. - Photo Gallery
1/8

चेन्नई सुपर किंग्स

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने आईपीएल इतिहास की सबसे सफल फ्रेंचाइजी मानी जाती है. सीएसके ने पिछले 18 सालों के इतिहास में प्लेऑफ में 28 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान सीएसके ने 5 बार फाइनल जीतकर ट्रॉफी अपने नाम की है.

You Might Be Interested In
मुंबई इंडियंस. - Photo Gallery
2/8

मुंबई इंडियंस

5 बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) ने आईपीएल इतिहास में 22 प्लेऑफ मैच खेले हैं. इस दौरान मुंबई इंडियंस 5 बार फाइनल जीतकर खिताब अपने नाम किया है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु. - Photo Gallery
3/8

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

आरसीबी ने आईपीएल में अभी तक कुल 17 प्लेऑफ मैचों में हिस्सा लिया है. इस दौरान आरसीबी सिर्फ एक बार खिताब हासिल करने में कामयाब रही है. वह अक्सर प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर जाते हैं, लेकिन ट्रॉफी के करीब सिर्फ 1 बार ही पहुंच पाए हैं.

You Might Be Interested In
कोलकाता नाइट राइडर्स. - Photo Gallery
4/8

कोलकाता नाइट राइडर्स

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने आईपीएल में अभी तक 15 मुकाबले प्लेऑफ में खेले हैं. इस दौरान केकेआर 3 बार आईपीएल का खिताब जीतने में सफल रही है.

सनराइजर्स हैदराबाद. - Photo Gallery
5/8

सनराइजर्स हैदराबाद

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने आईपीएल इतिहास में 14 मैच प्लेऑफ में खेले हैं. इस दौरान हैदराबाद ने एक बार फाइनल की जंग जीतकर खिताब हासिल किया है.

दिल्ली कैपिटल्स. - Photo Gallery
6/8

दिल्ली कैपिटल्स

दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने आईपीएल के प्लेऑफ में कुल 11 मुकाबले खेले हैं. इसके बावजूद दिल्ली की टीम एक भी बार आईपीएल खिताब नहीं जीत पाई है.

चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल प्लेऑफ रिकॉर्ड. - Photo Gallery
7/8

किस टीम ने सबसे ज्यादा बार किया क्वालीफाई?

सीएसके ने आईपीएल इतिहास में 12 बार प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई किया है. इसके अलावा मुंबई इंडियंस और आरसीबी ने 11-11 बार यह कारनामा किया है. वहीं, केकेआर और सनराइजर्स हैदराबाद ने 8-8 बार प्लेऑफ में एंट्री की है.

You Might Be Interested In
आईपीएल 2026 प्लेऑफ शेड्यूल. - Photo Gallery
8/8

IPL 2026 का प्लेऑफ शेड्यूल

आईपीएल 2026 के प्लेऑफ का पहला मैच 26 मई को खेला जाएगा. इसके बाद 27 और 29 मई को प्लेऑफ के मुकाबले खेले जाएंगे. फिर 31 मई को फाइनल की जंग होगी.

Tags:
IPL 2026
IPL 2026: आईपीएल प्लेऑफ में किस टीम का दबदबा, कौन रही सबसे अनलकी? देखें 18 साल के आंकड़े - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IPL 2026: आईपीएल प्लेऑफ में किस टीम का दबदबा, कौन रही सबसे अनलकी? देखें 18 साल के आंकड़े - Photo Gallery
IPL 2026: आईपीएल प्लेऑफ में किस टीम का दबदबा, कौन रही सबसे अनलकी? देखें 18 साल के आंकड़े - Photo Gallery
IPL 2026: आईपीएल प्लेऑफ में किस टीम का दबदबा, कौन रही सबसे अनलकी? देखें 18 साल के आंकड़े - Photo Gallery
IPL 2026: आईपीएल प्लेऑफ में किस टीम का दबदबा, कौन रही सबसे अनलकी? देखें 18 साल के आंकड़े - Photo Gallery