IPL 2026: आईपीएल प्लेऑफ में किस टीम का दबदबा, कौन रही सबसे अनलकी? देखें 18 साल के आंकड़े

IPL Playoffs Record: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का 19वां सीजन अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है. अब लीग स्टेज में सिर्फ 7 मैच बाकी हैं. इसके बाद 26 मई से प्लेऑफ के मुकाबले खेले जाएंगे. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस ने प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर लिया है. अब 5 टीमों के बीच प्लेऑफ की आखिरी सीट के लिए जंग हो रही है. अगले कुछ ही मैचों में प्लेऑफ के पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि प्लेऑफ में किस टीम का कैसा रिकॉर्ड है.