IPL Playoff Record: इन 5 टीमों ने खेले हैं सबसे ज्यादा प्लेऑफ मुकाबले? नंबर-1 का रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन

चेन्नई सुपर किंग्स(CSK)

IPL इतिहास की सबसे सफल और लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीमों में, चेन्नई सुपर किंग्स सबसे ऊपर है. महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, इस टीम ने प्लेऑफ़ तक पहुँचने का ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसे तोड़ना किसी भी दूसरी टीम के लिए बेहद मुश्किल होगा. CSK ने लीग के इतिहास में किसी भी दूसरी फ्रेंचाइज़ी के मुकाबले सबसे ज़्यादा बार प्लेऑफ में जगह बनाई है; उसने 26 बार यह उपलब्धि हासिल की है.