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IPL Playoff Record: इन 5 टीमों ने खेले हैं सबसे ज्यादा प्लेऑफ मुकाबले? नंबर-1 का रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन

Most Playoffs Qualified Teams in IPL: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास में लीग स्टेज पार कर प्लेऑफ़ तक पहुँचना किसी भी टीम के लिए सबसे बड़ी परीक्षा है. टूर्नामेंट के इस पड़ाव पर नॉकआउट मुकाबलों का भारी दबाव झेलते हुए कुछ फ्रेंचाइज़ियों ने जबरदस्त निरंतरता दिखाई है. आइए जानते हैं IPL इतिहास की उन शीर्ष 5 टीमों के बारे में, जिन्होंने प्रेशर गेम को मात देकर सबसे ज़्यादा बार प्लेऑफ का टिकट कटाया है.


By: Shivani Singh | Published: May 24, 2026 9:06:26 AM IST

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सनराइज़र्स हैदराबाद(SRH)

2016 की चैंपियन सनराइज़र्स हैदराबाद इस सूची में पाँचवें स्थान पर है. उन्होंने अब तक 14 प्लेऑफ़ मैच खेले हैं. इस सीज़न में भी यह टीम एक बार फिर प्लेऑफ़ तक पहुँचने में कामयाब रही है.

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कोलकाता नाइट राइडर्स(KKR)

IPL का ख़िताब तीन बार जीतने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स इस सूची में चौथे स्थान पर है. KKR की टीम ने IPL के अलग-अलग सीज़नों में शानदार वापसी करने की ज़बरदस्त काबिलियत दिखाई है. अब तक उन्होंने 15 प्लेऑफ़ मैच खेले हैं.

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रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर(RCB)

स्टार खिलाड़ियों से सजी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम, सबसे ज़्यादा प्लेऑफ़ मैच खेलने के मामले में तीसरे स्थान पर है. RCB ने लीग के पूरे इतिहास में 17 प्लेऑफ मैच खेले हैं. इस टीम ने साल 2025 में अपनी पहली IPL ट्रॉफ़ी जीती थी.

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मुंबई इंडियंस(MI)

इस सूची में मुंबई इंडियंस दूसरे स्थान पर है. रोहित शर्मा की कप्तानी में, इस टीम ने लीग में अपना एक अलग ही दबदबा बनाया है. मुंबई इंडियंस ने 10 से ज़्यादा सीज़न में प्लेऑफ़ के लिए क्वालिफ़ाई किया है और कुल 22 प्लेऑफ़ मैच खेले हैं.

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चेन्नई सुपर किंग्स(CSK)

IPL इतिहास की सबसे सफल और लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीमों में, चेन्नई सुपर किंग्स सबसे ऊपर है. महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, इस टीम ने प्लेऑफ़ तक पहुँचने का ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसे तोड़ना किसी भी दूसरी टीम के लिए बेहद मुश्किल होगा. CSK ने लीग के इतिहास में किसी भी दूसरी फ्रेंचाइज़ी के मुकाबले सबसे ज़्यादा बार प्लेऑफ में जगह बनाई है; उसने 26 बार यह उपलब्धि हासिल की है.

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