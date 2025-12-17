  • Home>
  • Gallery»
  • IPL Auction इतिहास के ये हैं 5 सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी, इस धुरंधर ने 2 बार तोड़ा रिकॉर्ड

IPL Auction इतिहास के ये हैं 5 सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी, इस धुरंधर ने 2 बार तोड़ा रिकॉर्ड

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की नीलामी हमेशा बड़े नामों और रिकॉर्ड तोड़ बोलियों के लिए जानी जाती है, खासकर जब बात विदेशी खिलाड़ियों की आती है. हाल के ऑक्शन में, ऑलराउंडर्स और टॉप तेज गेंदबाजों ने सबसे ज्यादा कीमत हासिल कर इतिहास रचा है. यहाँ IPL इतिहास के 5 सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ियों की सूची दी गई है.

You Might Be Interested In

By: Shivani Singh | Published: December 17, 2025 10:30:26 AM IST

Follow us on
Google News
IPL Auction इतिहास के ये हैं 5 सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी, इस धुरंधर ने 2 बार तोड़ा रिकॉर्ड - Photo Gallery
1/5

5. कैमरन ग्रीन(Cameron Green)

कैमरन ग्रीन दो बार सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ियों की टॉप 5 सूची में शामिल हैं. MI ने अपनी भविष्य की टीम को ध्यान में रखते हुए, एक युवा और उच्च-क्षमता वाले ऑलराउंडर के लिए यह बड़ी रकम खर्च की थी.

टीम और वर्ष: मुंबई इंडियंस (MI), IPL 2023

कीमत: ₹17.50 करोड़

IPL Auction इतिहास के ये हैं 5 सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी, इस धुरंधर ने 2 बार तोड़ा रिकॉर्ड - Photo Gallery
2/5

4. सैम करन (Sam Curran)

इंग्लैंड के युवा ऑलराउंडर सैम करन ने IPL 2023 की नीलामी में सबसे पहले ₹18 करोड़ से अधिक की बोली हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया था.. करन एक बेहतरीन T20 पैकेज हैं बाएं हाथ की स्विंग गेंदबाजी, निचले क्रम में विस्फोटक बल्लेबाजी, और मैच जिताने की क्षमता. T20 विश्व कप में उनके शानदार प्रदर्शन ने इस बोली में अहम भूमिका निभाई थी.

टीम और वर्ष: पंजाब किंग्स (PBKS), IPL 2023

कीमत: ₹18.50 करोड़

IPL Auction इतिहास के ये हैं 5 सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी, इस धुरंधर ने 2 बार तोड़ा रिकॉर्ड - Photo Gallery
3/5

3. पैट कमिंस (Pat Cummins)

स्टार्क के साथ, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और तेज गेंदबाज पैट कमिंस भी IPL 2024 की नीलामी में बड़े नामों में शामिल थे. एक विश्व स्तरीय तेज गेंदबाज होने के साथ-साथ कमिंस एक शानदार लीडर भी हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को विश्व कप जिताया. SRH ने गेंदबाजी आक्रमण को मजबूत करने और नेतृत्व के विकल्प के लिए उन पर भारी निवेश किया.

टीम और वर्ष: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH), IPL 2024

कीमत: ₹20.50 करोड़

IPL Auction इतिहास के ये हैं 5 सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी, इस धुरंधर ने 2 बार तोड़ा रिकॉर्ड - Photo Gallery
4/5

2. मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc)

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने IPL 2024 की नीलामी में इतिहास रच दिया था, जब वह सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे.अपनी घातक यॉर्कर और नई गेंद से स्विंग कराने की क्षमता के कारण स्टार्क को डेथ ओवरों का विशेषज्ञ माना जाता है. उनकी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा और लंबे समय बाद IPL में वापसी ने बोली को बढ़ाया.

टीम और वर्ष: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR), IPL 2024

कीमत: ₹24.75 करोड़

IPL Auction इतिहास के ये हैं 5 सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी, इस धुरंधर ने 2 बार तोड़ा रिकॉर्ड - Photo Gallery
5/5

कैमरन ग्रीन (Cameron Green)

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ने IPL इतिहास में अब तक की सबसे महंगी बोली हासिल कर रिकॉर्ड तोड़ दिया है. ग्रीन एक दुर्लभ पैकेज हैं. एक लंबा, तेज गेंदबाजी करने वाला ऑलराउंडर, जो मध्यक्रम में आक्रामक बल्लेबाजी करता है और शानदार फील्डिंग भी करता है. KKR ने उन्हें भविष्य के कप्तान के रूप में भी देखा.

टीम और वर्ष: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR), IPL 2026

कीमत: ₹25.20 करोड़

Tags:
Cameron GreenMitchell StarcPat CumminsSam Curran
IPL Auction इतिहास के ये हैं 5 सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी, इस धुरंधर ने 2 बार तोड़ा रिकॉर्ड - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IPL Auction इतिहास के ये हैं 5 सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी, इस धुरंधर ने 2 बार तोड़ा रिकॉर्ड - Photo Gallery
IPL Auction इतिहास के ये हैं 5 सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी, इस धुरंधर ने 2 बार तोड़ा रिकॉर्ड - Photo Gallery
IPL Auction इतिहास के ये हैं 5 सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी, इस धुरंधर ने 2 बार तोड़ा रिकॉर्ड - Photo Gallery
IPL Auction इतिहास के ये हैं 5 सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी, इस धुरंधर ने 2 बार तोड़ा रिकॉर्ड - Photo Gallery