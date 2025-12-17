IPL Auction इतिहास के ये हैं 5 सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी, इस धुरंधर ने 2 बार तोड़ा रिकॉर्ड

4. सैम करन (Sam Curran)

इंग्लैंड के युवा ऑलराउंडर सैम करन ने IPL 2023 की नीलामी में सबसे पहले ₹18 करोड़ से अधिक की बोली हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया था.. करन एक बेहतरीन T20 पैकेज हैं बाएं हाथ की स्विंग गेंदबाजी, निचले क्रम में विस्फोटक बल्लेबाजी, और मैच जिताने की क्षमता. T20 विश्व कप में उनके शानदार प्रदर्शन ने इस बोली में अहम भूमिका निभाई थी.



टीम और वर्ष: पंजाब किंग्स (PBKS), IPL 2023



कीमत: ₹18.50 करोड़