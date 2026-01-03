  • Home>
  KKR का असली 'किंग' कौन? शाहरुख ही नहीं, ये बॉलीवुड कपल की भी है इस IPL टीम में हिस्सेदारी; जानें सभी टीम मालिकों की कितनी है नेटवर्थ?

KKR का असली ‘किंग’ कौन? शाहरुख ही नहीं, ये बॉलीवुड कपल की भी है इस IPL टीम में हिस्सेदारी; जानें सभी टीम मालिकों की कितनी है नेटवर्थ?

IPL owners net worth: भारत-बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव के बीच बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफ़िज़ुर रहमान को BCCI के आदेश के बाद KKR ने टीम से रिलीज कर दिया है जिसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) एक बार फिर सुर्खियों में है. मैदान पर अपनी आक्रामकता लिए मशहूर इस टीम की पहचान केवल बॉलीवुड के ‘किंग खान’ तक ही सीमित नहीं है। केकेआर में शाहरुख खान के साथ उनके करीबी दोस्त और बॉलीवुड के सबसे मशहूर कपल्स में से एक जूही चावला और उनके पति जय मेहता की भी हिस्सेदारी है।

इस टीम ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी ब्रांड वैल्यू में जबरदस्त इजाफा किया है. जूही चावला एक और जहां टीम के साथ भावनात्मक तौर से जुड़ी हैं, वहीं उनके पति जय मेहता का मेहता ग्रुप टीम के बिजनेस ऑपरेशंस को मजबूती देता है. $1.1 बिलियन से अधिक के वैल्यू के साथ केकेआर आज आईपीएल की सबसे कीमती टीमों में से एक है. ऐसे में आइए जानते हैं इस टीम की हिस्सेदारी, नेटवर्थ और आईपीएल की अन्य 9 फ्रेंचाइजी के मालिकों की संपत्ति का पूरा ब्योरा।


By: Shivani Singh | Published: January 3, 2026 4:40:32 PM IST

KKR का असली ‘किंग’ कौन? शाहरुख ही नहीं, ये बॉलीवुड कपल की भी है इस IPL टीम में हिस्सेदारी; जानें सभी टीम मालिकों की कितनी है नेटवर्थ? - Photo Gallery
1/10

गुजरात टाइटंस में हैं दो पार्टनर

गुजरात टाइटन्स टीम के दो ग्रुप पार्टनर हैं. टॉरेंट ग्रुप की 67% हिस्सेदारी है, और CVC कैपिटल पार्टनर्स की लगभग 33% हिस्सेदारी है. टॉरेंट ग्रुप की वैल्यू लगभग $27 मिलियन है, जबकि CVC कैपिटल पार्टनर्स लगभग 17 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति मैनेज करता है.

KKR का असली ‘किंग’ कौन? शाहरुख ही नहीं, ये बॉलीवुड कपल की भी है इस IPL टीम में हिस्सेदारी; जानें सभी टीम मालिकों की कितनी है नेटवर्थ? - Photo Gallery
2/10

मनोज बडाले राजस्थान रॉयल्स के मालिक हैं

राजस्थान रॉयल्स टीम कभी शिल्पा शेट्टी जैसे ग्लैमरस नाम से जुड़ी थी लेकिन फिलहाल यह टीम मनोज बडाले के स्वामित्व वाली इमर्जिंग मीडिया के कंट्रोल में है. मनोज की नेट वर्थ लगभग ₹1370 करोड़ है। उनके अलावा, ऑस्ट्रेलियाई मीडिया मुगल रूपर्ट मर्डोक (फॉक्स कॉर्पोरेशन) के बेटे लाचलान मर्डोक की भी टीम में हिस्सेदारी है. उनके परिवार की संपत्ति लगभग $17 बिलियन होने का अनुमान है.

KKR का असली ‘किंग’ कौन? शाहरुख ही नहीं, ये बॉलीवुड कपल की भी है इस IPL टीम में हिस्सेदारी; जानें सभी टीम मालिकों की कितनी है नेटवर्थ? - Photo Gallery
3/10

इन इंडस्ट्रियलिस्ट के पास लखनऊ सुपर जायंट्स का मालिकाना हक

लखनऊ सुपर जायंट्स का मालिकाना हक RPSG ग्रुप के संजीव गोयनका के पास है, जिनकी नेट वर्थ फोर्ब्स के अनुसार लगभग $4.5 बिलियन होने का अनुमान है.

KKR का असली ‘किंग’ कौन? शाहरुख ही नहीं, ये बॉलीवुड कपल की भी है इस IPL टीम में हिस्सेदारी; जानें सभी टीम मालिकों की कितनी है नेटवर्थ? - Photo Gallery
4/10

सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन

सनराइजर्स हैदराबाद टीम कलानिधि मारन के सन ग्रुप के सन टीवी नेटवर्क का हिस्सा है, लेकिन इसके सभी ऑपरेशन कलानिधि की बेटी काव्या मारन संभालती हैं. नेट वर्थ के मामले में, सन ग्रुप की मार्केट वैल्यू लगभग ₹25,000 करोड़ है, जबकि सन टीवी नेटवर्क की कीमत लगभग $5.3 बिलियन है। काव्या मारन की पर्सनल संपत्ति ₹400 करोड़ से ज़्यादा है.

KKR का असली ‘किंग’ कौन? शाहरुख ही नहीं, ये बॉलीवुड कपल की भी है इस IPL टीम में हिस्सेदारी; जानें सभी टीम मालिकों की कितनी है नेटवर्थ? - Photo Gallery
5/10

पंजाब किंग्स के कई स्टेकहोल्डर

पंजाब किंग्स के मालिकों में फिल्म एक्ट्रेस प्रीति ज़िंटा, इंडस्ट्रियलिस्ट नेस वाडिया, डाबर ग्रुप के मोहित बर्मन और करण पॉल शामिल हैं. डाबर ग्रुप की नेट वर्थ लगभग $10.4 बिलियन है, जबकि प्रीति ज़िंटा की नेट वर्थ $15 मिलियन है, और नेस वाडिया की संपत्ति लगभग $6.7 बिलियन होने का अनुमान है.

KKR का असली ‘किंग’ कौन? शाहरुख ही नहीं, ये बॉलीवुड कपल की भी है इस IPL टीम में हिस्सेदारी; जानें सभी टीम मालिकों की कितनी है नेटवर्थ? - Photo Gallery
6/10

दिल्ली कैपिटल्स इन दो ग्रुप्स के मालिकाना हक में

दिल्ली कैपिटल्स टीम पार्थ जिंदल की JSW स्पोर्ट्स और किरण कुमार ग्रांधी के GMR ग्रुप के मालिकाना हक में है. जिंदल परिवार की नेट वर्थ लगभग ₹64,000 करोड़ है, जिसमें पार्थ जिंदल की पर्सनल नेट वर्थ लगभग ₹600 करोड़ है. GMR ग्रुप की नेट वर्थ लगभग $3.2 बिलियन है, लेकिन किरण कुमार ग्रांधी की पर्सनल संपत्ति के बारे में साफ जानकारी उपलब्ध नहीं है.

KKR का असली ‘किंग’ कौन? शाहरुख ही नहीं, ये बॉलीवुड कपल की भी है इस IPL टीम में हिस्सेदारी; जानें सभी टीम मालिकों की कितनी है नेटवर्थ? - Photo Gallery
7/10

एन. श्रीनिवासन चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक

चेन्नई सुपर किंग्स टीम इंडिया सीमेंट्स के मालिकाना हक में है, जिसके मालिक एन. श्रीनिवासन हैं. उनकी कंपनी की मार्केट वैल्यू लगभग $10 बिलियन है, जबकि पूर्व BCCI अध्यक्ष श्रीनिवासन की पर्सनल नेट वर्थ लगभग ₹720 करोड़ है.

KKR का असली ‘किंग’ कौन? शाहरुख ही नहीं, ये बॉलीवुड कपल की भी है इस IPL टीम में हिस्सेदारी; जानें सभी टीम मालिकों की कितनी है नेटवर्थ? - Photo Gallery
8/10

शाहरुख खान कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) दो कंपनियों, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मेहता ग्रुप के मालिकाना हक में है. इसके मालिक फिल्म एक्टर शाहरुख खान और जूही चावला हैं. शाहरुख खान की पर्सनल नेट वर्थ लगभग ₹12,490 करोड़ है, जबकि उनकी कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की मार्केट वैल्यू ₹500 करोड़ से ज़्यादा है. जूही चावला की पर्सनल संपत्ति लगभग ₹7,790 करोड़ है. वह मेहता ग्रुप और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट दोनों में पार्टनर हैं.

KKR का असली ‘किंग’ कौन? शाहरुख ही नहीं, ये बॉलीवुड कपल की भी है इस IPL टीम में हिस्सेदारी; जानें सभी टीम मालिकों की कितनी है नेटवर्थ? - Photo Gallery
9/10

RCB इस शराब कंपनी के मालिकाना हक में है

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) टीम जो IPL 2025 की चैंपियन है, यूनाइटेड स्पिरिट्स के मालिकाना हक में है. यह कंपनी, जो कभी शराब कारोबारी विजय माल्या के मालिकाना हक में थी, अब ब्रिटिश मल्टीनेशनल शराब कंपनी डियाजियो के मालिकाना हक में है. इसकी नेट वर्थ लगभग $11.95 बिलियन है.

KKR का असली ‘किंग’ कौन? शाहरुख ही नहीं, ये बॉलीवुड कपल की भी है इस IPL टीम में हिस्सेदारी; जानें सभी टीम मालिकों की कितनी है नेटवर्थ? - Photo Gallery
10/10

मुंबई इंडियंस अंबानी परिवार के मालिकाना हक में है

मुंबई इंडियंस टीम भारत के सबसे अमीर परिवार, अंबानी परिवार के मालिकाना हक में है. यह रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिकाना हक में है, जिसके फैसले मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी लेती हैं. रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केट वैल्यू $212.11 बिलियन है और यह दुनिया की 71वीं सबसे वैल्यूएबल कंपनी है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नीता अंबानी की पर्सनल नेट वर्थ लगभग ₹2510 करोड़ है.

KKR का असली ‘किंग’ कौन? शाहरुख ही नहीं, ये बॉलीवुड कपल की भी है इस IPL टीम में हिस्सेदारी; जानें सभी टीम मालिकों की कितनी है नेटवर्थ? - Photo Gallery

