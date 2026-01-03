KKR का असली ‘किंग’ कौन? शाहरुख ही नहीं, ये बॉलीवुड कपल की भी है इस IPL टीम में हिस्सेदारी; जानें सभी टीम मालिकों की कितनी है नेटवर्थ?

IPL owners net worth: भारत-बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव के बीच बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफ़िज़ुर रहमान को BCCI के आदेश के बाद KKR ने टीम से रिलीज कर दिया है जिसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) एक बार फिर सुर्खियों में है. मैदान पर अपनी आक्रामकता लिए मशहूर इस टीम की पहचान केवल बॉलीवुड के ‘किंग खान’ तक ही सीमित नहीं है। केकेआर में शाहरुख खान के साथ उनके करीबी दोस्त और बॉलीवुड के सबसे मशहूर कपल्स में से एक जूही चावला और उनके पति जय मेहता की भी हिस्सेदारी है।

इस टीम ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी ब्रांड वैल्यू में जबरदस्त इजाफा किया है. जूही चावला एक और जहां टीम के साथ भावनात्मक तौर से जुड़ी हैं, वहीं उनके पति जय मेहता का मेहता ग्रुप टीम के बिजनेस ऑपरेशंस को मजबूती देता है. $1.1 बिलियन से अधिक के वैल्यू के साथ केकेआर आज आईपीएल की सबसे कीमती टीमों में से एक है. ऐसे में आइए जानते हैं इस टीम की हिस्सेदारी, नेटवर्थ और आईपीएल की अन्य 9 फ्रेंचाइजी के मालिकों की संपत्ति का पूरा ब्योरा।