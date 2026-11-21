IPL 2027 Auction: IPL 2027 से पहले सभी 10 फ्रेंचाइजी ने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है. अब रिलीज हुए खिलाड़ी IPL के मिनी ऑक्शन में उतरेंगे, जिसमें उन पर बड़ी बोली लगाई जा सकती है. यह ऑक्शन 16 दिसंबर को गोवा में आयोजित किया जाएगा. ऑक्शन से पहले कई दिग्गज खिलाड़ियों को रिलीज किया गया है. मिचेल स्टार्क और ट्रेविस हेड जैसे कुछ खिलाड़ियों ने अगले सीजन में नहीं खेलने का फैसला लिया है, जिसके चलते उन्हें रिलीज किया गया है. वहीं, कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं, जिन्हें उनकी फ्रेंचाइजी ने तो रिलीज कर दिया है, लेकिन उनकी काफी डिमांड है. ऐसे में आइए जानते हैं कि रिलीज हुए वो 5 खिलाड़ी, जिन पर बड़ी बोली लग सकती है.