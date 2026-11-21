IPL 2027: टीम ने दिखाया बाहर का रास्ता, अब ऑक्शन में होगी पैसों की बारिश, 5 प्लेयर्स पर लगेगी बड़ी बोली!
IPL 2027 Auction: IPL 2027 से पहले सभी 10 फ्रेंचाइजी ने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है. अब रिलीज हुए खिलाड़ी IPL के मिनी ऑक्शन में उतरेंगे, जिसमें उन पर बड़ी बोली लगाई जा सकती है. यह ऑक्शन 16 दिसंबर को गोवा में आयोजित किया जाएगा. ऑक्शन से पहले कई दिग्गज खिलाड़ियों को रिलीज किया गया है. मिचेल स्टार्क और ट्रेविस हेड जैसे कुछ खिलाड़ियों ने अगले सीजन में नहीं खेलने का फैसला लिया है, जिसके चलते उन्हें रिलीज किया गया है. वहीं, कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं, जिन्हें उनकी फ्रेंचाइजी ने तो रिलीज कर दिया है, लेकिन उनकी काफी डिमांड है. ऐसे में आइए जानते हैं कि रिलीज हुए वो 5 खिलाड़ी, जिन पर बड़ी बोली लग सकती है.
नेहाल वढेरा
पंजाब किंग्स ने युवा विस्फोटक बल्लेबाज नेहाल वढेरा को रिलीज कर दिया है. वह पिछले 2 सीजन से 4.2 करोड़ रुपये की फीस पर पंजाब किंग्स का हिस्सा थे. पिछले सीजन नेहाल वढेरा 8 मैच में सिर्फ 65 रन ही बना पाए थे. इसकी वजह से फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिलीज कर दिया, लेकिन हम सभी जानते हैं वह टी20 के एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं. नेहाल वढेरा मिडिल ऑर्डर के भरोसेमंद खिलाड़ी हैं, जो स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं. ऐसे में उन पर कई फ्रेंचाइजियां बोली लगा सकती हैं.
आवेश खान
IPL ऑक्शन में खासकर भारतीय पेसर की खूब डिमांड रहती है. ऐसे में आवेश खान पर बड़ी बोली देखने को मिल सकती है. आवेश खान 83 IPL मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 93 विकेट चटकाए हैं. वह 9.75 करोड़ रुपये की कीमत पर लखनऊ सुपर जायंट्स से जुड़े थे, लेकिन फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिलीज कर दिया है. अब ऑक्शन में उनके ऊपर बड़ी बोली लगाई जा सकती है.
शिमरन हेटमायर
इस लिस्ट में वेस्टइंडीज के घातक बल्लेबाज शिमरन हेटमायर का नाम भी शामिल है. हेटमायर को राजस्थान रॉयल्स ने रिलीज किया है, क्योंकि पिछले सीजन का उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा था. हालांकि शिमरन हेटमायर इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. वह दुनिया की अलग-अलग टी20 लीग में अपने बल्ले से तबाही मचा रहे हैं. वह 3 नंबर के अलावा लोअर ऑर्डर में किसी भी पोजिशन पर बल्लेबाजी कर सकते हैं. ऐसे में शिमरन हेटमायर पर बड़ी बोली लग सकती है.
नीतीश राणा
बाएं हाथ के बल्लेबाज नीतीश राणा ने IPL 2026 में 9 मैचों में 151 की स्ट्राइक रेट से 225 रन बनाए थे. इसमें उनके बल्ले से 2 अर्धशतक आए थे. इसके बाद भी दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें रिलीज कर दिया. हालांकि नीतीश राणा के पास IPL में खेलने का अच्छा-खासा अनुभव है. वह कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी भी कर चुके हैं. साथ ही टॉप ऑर्डर के अच्छे बल्लेबाज हैं. ऐसे में मिनी ऑक्शन में उन पर बड़ी बोली लग सकती है.
दीपक चाहर
मुंबई इंडियंस ने भारतीय तेज गेंदबाज दीपक चाहर को भी रिलीज कर दिया है. मुंबई ने ऑक्शन में दीपक चाहर को 9.25 करोड़ रुपये में खरीदा था. दीपक चाहर अपनी स्विंग और नई गेंद से विकेट लेने की काबिलियत के लिए जाने जाते हैं. IPL 2026 में चाहर ने 8 मैचों में 8 विकेट लिए थे, लेकिन उनकी इकॉनमी अच्छी नहीं रही थी. हालांकि भारतीय तेज गेंदबाज होने के कारण उन पर कई फ्रेंचाइजी भरोसा दिखा सकती हैं.