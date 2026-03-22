IPL 2026: फ्लॉप हो सकती है ये टीम! ऑक्शन और स्क्वॉड एनालिसिस में निकली सबसे कमजोर

सनराइजर्स हैदराबाद

SRH कुछ अहम खिलाड़ियों को हासिल करने की दौड़ में पीछे रह गई. उन्होंने मोहम्मद शमी की जगह लेने के लिए आकिब नबी पर काफी ज़ोर लगाया, लेकिन 8 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बोली लगाने के बाद भी वे उन्हें हासिल नहीं कर पाए; आखिरकार उन्होंने शिवम मावी की अगुवाई में कुछ घरेलू तेज़ गेंदबाज़ों को टीम में शामिल किया. टीम में खिलाड़ियों की गहराई तो है, लेकिन पावरप्ले में गेंदबाज़ी करने वाला कोई आज़माया हुआ गेंदबाज़ अभी भी टीम में मौजूद नहीं है. लियाम लिविंगस्टोन टीम की सबसे बड़ी खरीद थे, जिन्हें 13 करोड़ रुपये में खरीदा गया; वे टीम को बल्लेबाज़ी की ताकत देने के साथ-साथ पार्ट-टाइम स्पिन गेंदबाज़ी का विकल्प भी देते हैं. प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा और रवि बिश्नोई को न ले पाने की वजह से उन्हें सलिल अरोड़ा और बाएं हाथ के रिस्ट-स्पिनर क्रेंस फुलेत्रा जैसे छोटे, लेकिन काम के खिलाड़ी चुनने पड़े. अच्छा-खासा बजट होने के बावजूद, भारतीय तेज़ गेंदबाज़ी के शुरुआती विकल्पों और स्पिन आक्रमण में अनुभव की कमी को लेकर अभी भी सवाल बने हुए हैं.