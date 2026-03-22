IPL 2026: फ्लॉप हो सकती है ये टीम! ऑक्शन और स्क्वॉड एनालिसिस में निकली सबसे कमजोर
IPL 2026 Weakest Team: इंडियन प्रीमियर ‘IPL 2026’ के ऑक्शन के बाद सभी टीमों ने अपने-अपने स्क्वाड को मजबूत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी एक टीम ऐसी नजर आ रही है जिसकी संतुलन और डेप्थ बाकी टीमों के मुकाबले कमजोर दिख रही है. हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन कागज पर टीम की ताकत और कमजोरियां काफी कुछ बयां कर देती हैं.
दिल्ली कैपिटल्स
DC एक अच्छे-खासे बजट और काफी हद तक तय XI के साथ ऑक्शन में उतरी, और इसका समझदारी से इस्तेमाल करके टीम की अहम कमियों को पूरा किया. ओपनिंग स्लॉट की समस्या को सुलझाने के लिए, उन्होंने पथुम निसांका को साइन किया और पृथ्वी शॉ को भारतीय विकल्प के तौर पर टीम में शामिल किया. बॉलिंग में, वे मथीशा पथिराना और मुस्तफिजुर रहमान को हासिल करने से चूक गए, लेकिन लुंगी एनगिडी और काइल जैमीसन को उनकी बेस प्राइस पर खरीद लिया. डेविड मिलर मिडिल-ऑर्डर के लिए एक बेहतरीन और किफायती विकल्प साबित हुए, जबकि जम्मू-कश्मीर के अनकैप्ड ऑलराउंडर आकिब नबी डार टीम की सबसे महंगी खरीद बने और पावरप्ले के लिए एक होनहार विकल्प के तौर पर उभरे. कुल मिलाकर, DC ने टीम की गहराई और बहुमुखी प्रतिभा पर खास ध्यान दिया.
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
RCB ने अपनी टीम के मुख्य खिलाड़ियों को बरकरार रखते हुए काफी नपा-तुला रवैया अपनाया; उन्होंने सिर्फ 10 खिलाड़ियों के लिए बोली लगाई और उनमें से आठ को साइन किया. उनका मुख्य ध्यान तेज़ गेंदबाज़ी के विकल्पों को मज़बूत करने पर था, जिसे उन्होंने ICC के टॉप-रैंक वाले T20I तेज़ गेंदबाज़ जैकब डफी को उनकी बेस प्राइस पर और बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ मंगेश यादव को 5.20 करोड़ रुपये में खरीदकर पूरा किया. इस ऑक्शन का सबसे खास कदम था, पिछले साल चूकने के बाद इस बार वेंकटेश अय्यर को 7 करोड़ रुपये में दोबारा अपनी टीम में शामिल करना. इससे भारतीय बल्लेबाज़ी को और गहराई मिली है, हालांकि सुयश शर्मा के विकल्प के तौर पर कोई 'रिस्ट-स्पिनर' न होना अब भी टीम की एक कमी बनी हुई है.
कोलकाता नाइट राइडर्स
KKR ने इस ऑक्शन में सबसे बड़ा दांव खेला; उन्होंने आंद्रे रसेल की जगह लेने के लिए कैमरन ग्रीन पर रिकॉर्ड तोड़ 25.20 करोड़ रुपये खर्च किए. उन्होंने विदेशी तेज़ गेंदबाज़ों पर अपना भरोसा और मज़बूत किया, और मथीशा पथिराना को 18 करोड़ रुपये में तथा मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया. फिन एलन और टिम सीफर्ट के आने से विकेटकीपिंग के विकल्प और बेहतर हो गए हैं, और भारतीय तेज़ गेंदबाज़ों व स्पिनरों की मौजूदगी ने इस टीम को एक बेहद मज़बूत और संतुलित टीम बना दिया है. कप्तान अजिंक्य रहाणे को टीम के अंतिम-11 (XI) में किस तरह जगह दी जाएगी, यह फैसला लेना अब भी टीम के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है.
चेन्नई सुपर किंग्स
CSK ने इस ऑक्शन में काफी साहसी फैसले लिए; कैमरन ग्रीन के लिए बोली लगाने से पीछे हटने के बाद, उन्होंने अपने कुल बजट का आधे से ज़्यादा हिस्सा दो अनकैप्ड खिलाड़ियों - कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर - पर खर्च कर दिया, और इन दोनों को ही 14.20 करोड़ रुपये की भारी-भरकम कीमत पर खरीदा. मुस्तफिजुर रहमान, जेसन होल्डर और रवि बिश्नोई जैसे खिलाड़ियों को हासिल करने से चूकने के बाद, टीम को अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करने पड़े. राहुल चाहर, सरफराज खान, एडम मिल्ने और ज़ैक फ़ॉल्क्स ने टीम को संतुलन दिया, जबकि अकील हुसैन, अमन खान और मैथ्यू शॉर्ट ने टीम को लचीलापन दिया. यह CSK के 'अनुभव को प्राथमिकता' देने वाले पुराने तरीके से एक साफ़ बदलाव था.
पंजाब किंग्स
PBKS ने नीलामी में ज़्यादा शोर-शराबा नहीं किया, और इसकी एक अच्छी वजह भी थी. IPL 2025 में उपविजेता रहने के बाद, वे एक मज़बूत टीम और सीमित ज़रूरतों के साथ नीलामी में उतरे थे. जोश इंग्लिस के जाने से एक जगह खाली हो गई थी, जिसे ऑस्ट्रेलिया के कूपर कोनोली ने भरा; वे एक आक्रामक बाएं हाथ के बल्लेबाज़ हैं जो स्पिन गेंदबाज़ी भी करते हैं. टीम ने सबसे ज़्यादा खर्च तेज़ गेंदबाज़ी पर किया, जहाँ बेन ड्वारशुइस को चोट से जूझने वाले लॉकी फर्ग्यूसन के बैकअप के तौर पर टीम में शामिल किया गया. स्पिन गेंदबाज़ी में, प्रवीण दुबे और विशाल निनाद को युजवेंद्र चहल के बैकअप के तौर पर चुना गया, क्योंकि PBKS ने राहुल चाहर को दोबारा टीम में शामिल करने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने से मना कर दिया था. कुल मिलाकर, यह एक व्यवस्थित और शांत नीलामी थी, जिसमें टीम में बड़े बदलाव करने के बजाय टीम की गहराई बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया.
राजस्थान रॉयल्स
सात विदेशी खिलाड़ियों की जगह पहले से ही भरी होने के कारण, रॉयल्स ने भारतीय खिलाड़ियों की गहराई बढ़ाने पर ध्यान दिया और काफी हद तक इसमें सफल भी रहे. वे कुछ बड़े और बिना कैप वाले (uncapped) खिलाड़ियों को तो हासिल नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने रवि सिंह को बैकअप विकेटकीपर के तौर पर और अमन राव को ऊपरी क्रम के बल्लेबाज़ के तौर पर टीम में शामिल किया; इसके अलावा उन्होंने कई युवा खिलाड़ियों को उनकी बेस प्राइस पर खरीदा. टीम का सबसे बेहतरीन कदम रवि बिश्नोई को 7.20 करोड़ रुपये में खरीदना था, जिससे स्पिन गेंदबाज़ी की कमी पूरी हो गई; उनके बैकअप के तौर पर यश राज पुंजा और विग्नेश पुथुर को टीम में शामिल किया गया. एडम मिल्ने ने तेज़ गेंदबाज़ी को और मज़बूत किया और जोफ्रा आर्चर पर से दबाव कम किया. टीम काफी संतुलित और लचीली नज़र आ रही है, हालाँकि एक बेहतरीन ऑलराउंडर की कमी अभी भी साफ तौर पर खल रही है.
सनराइजर्स हैदराबाद
SRH कुछ अहम खिलाड़ियों को हासिल करने की दौड़ में पीछे रह गई. उन्होंने मोहम्मद शमी की जगह लेने के लिए आकिब नबी पर काफी ज़ोर लगाया, लेकिन 8 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बोली लगाने के बाद भी वे उन्हें हासिल नहीं कर पाए; आखिरकार उन्होंने शिवम मावी की अगुवाई में कुछ घरेलू तेज़ गेंदबाज़ों को टीम में शामिल किया. टीम में खिलाड़ियों की गहराई तो है, लेकिन पावरप्ले में गेंदबाज़ी करने वाला कोई आज़माया हुआ गेंदबाज़ अभी भी टीम में मौजूद नहीं है. लियाम लिविंगस्टोन टीम की सबसे बड़ी खरीद थे, जिन्हें 13 करोड़ रुपये में खरीदा गया; वे टीम को बल्लेबाज़ी की ताकत देने के साथ-साथ पार्ट-टाइम स्पिन गेंदबाज़ी का विकल्प भी देते हैं. प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा और रवि बिश्नोई को न ले पाने की वजह से उन्हें सलिल अरोड़ा और बाएं हाथ के रिस्ट-स्पिनर क्रेंस फुलेत्रा जैसे छोटे, लेकिन काम के खिलाड़ी चुनने पड़े. अच्छा-खासा बजट होने के बावजूद, भारतीय तेज़ गेंदबाज़ी के शुरुआती विकल्पों और स्पिन आक्रमण में अनुभव की कमी को लेकर अभी भी सवाल बने हुए हैं.
गुजरात टाइटन्स
गुजरात टाइटन्स को अपनी टीम में ज़्यादा बदलाव नहीं करने थे, इसलिए उन्होंने नीलामी में सोच-समझकर कदम उठाए. उन्होंने अशोक शर्मा और पृथ्वी राज यारा नाम के दो अनकैप्ड भारतीय तेज़ गेंदबाज़ों को टीम में शामिल किया, जिससे उनका पहले से ही मज़बूत तेज़ गेंदबाज़ी आक्रमण और भी मज़बूत हो गया. सबसे बड़ी खरीद जेसन होल्डर की रही, जिन्हें लंबी बोली की लड़ाई के बाद 7 करोड़ रुपये में खरीदा गया; वहीं टॉम बैंटन को जोस बटलर के लिए एक समान विकल्प (बैक-अप) के तौर पर टीम में शामिल किया गया. बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ ल्यूक वुड विदेशी खिलाड़ियों की सूची में शामिल होने वाले आखिरी खिलाड़ी थे, जिन्होंने ज़्यादा पैसे खर्च किए बिना ही GT की टीम को और भी गहराई दी. टीम की ज़्यादातर ज़रूरतें पूरी हो चुकी थीं, इसलिए टाइटन्स ने बड़े नामों पर भारी-भरकम खर्च करने के बजाय टीम के संतुलन और बैक-अप खिलाड़ियों पर ज़्यादा ध्यान दिया; यहाँ तक कि उन्होंने विदेशी खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध एक जगह को खाली ही छोड़ दिया.
मुंबई इंडियंस
मुंबई इंडियंस के पास नीलामी में करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि उनके पास बजट भी कम था और उनकी टीम का मुख्य ढांचा पहले से ही तय था. उनकी टीम में एकमात्र उल्लेखनीय जुड़ाव क्विंटन डी कॉक का रहा, जिन्हें शुरुआती कीमत (बेस प्राइस) पर खरीदा गया. उन्हें टीम में ऊपरी क्रम के लिए एक विकल्प (कवर) के तौर पर और एक जाने-पहचाने चेहरे के रूप में शामिल किया गया. बाकी सभी खरीद कम कीमत वाले भारतीय खिलाड़ियों की थीं, जिन्हें स्पिन और तेज़ गेंदबाज़ी आक्रमण को और भी मज़बूत बनाने के लिए टीम में शामिल किया गया. सीमित बोलियों के ज़रिए केवल चार खिलाड़ियों को टीम में शामिल करके, MI ने चीज़ों को बिल्कुल सीधा-सादा रखा; उन्होंने बड़े नामों पर दांव लगाने के बजाय बैक-अप खिलाड़ियों पर ज़्यादा ध्यान दिया.
लखनऊ सुपर जायंट्स
अच्छा-खासा बजट होने के बावजूद, LSG की नीलामी काफी शांत रही. उन्होंने वेंकटेश अय्यर और मथीशा पथिराना को छोड़ दिया, लेकिन स्पिन और पेस को मज़बूत करने के लिए वानिंदु हसरंगा और एनरिक नॉर्टजे को बेस प्राइस पर टीम में शामिल किया. सबसे बड़ी बोली जोश इंग्लिस पर लगाई गई, जिन्हें 8.6 करोड़ रुपये में खरीदा गया, जबकि उनकी उपलब्धता भी सीमित ही रहेगी. लियाम लिविंगस्टोन को न खरीद पाना और डेविड मिलर को रिलीज़ कर देना, टीम की बैटिंग को टॉप-हेवी बना देता है; वहीं नॉर्टजे की चोटों का इतिहास, पहले से ही चोटों से जूझ रहे पेस अटैक के लिए कुछ और जोखिम पैदा कर देता है.