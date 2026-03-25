IPL 2026 WAGs: रजत पाटीदार से लेकर रुतुराज गायकवाड़ तक, खूबसूरती में बॉलीवुड एक्ट्रेसेज को टक्कर देती हैं IPL के कप्तानों की पत्नियां!
IPL 2026 WAGs: आईपीएल 2026 में सभी टीमों ने अपने-अपने कप्तानों के साथ नई रणनीतियों और उम्मीदों के साथ शुरुआत की है. इस बार खास बात ये है कि कई युवा खिलाड़ियों को नेतृत्व का मौका मिला है, जबकि कुछ अनुभवी कप्तान अपनी समझ और संतुलन से टीम को मजबूती दे रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कप्तानों की वाइफ कौन है-
चेन्नई सुपर किंग्स – रुतुराज गायकवाड़
रुतुराज गायकवाड़ एक शांत और समझदार कप्तान माने जाते हैं. उनकी बल्लेबाजी में स्थिरता और जिम्मेदारी साफ दिखाई देती है. वे दबाव में भी सही फैसले लेते हैं. उनकी शादी महाराष्ट्र की क्रिकेटर उत्कर्षा पवार से हुई है, जो उन्हें अच्छी तरह समझती हैं.
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु – रजत पाटीदार
रजत पाटीदार ने 2025 में टीम को पहला खिताब जिताकर अपनी कप्तानी साबित की. उनका आत्मविश्वास और आक्रामक सोच टीम को आगे बढ़ाती है. वे मीनल नरवरिया से शादीशुदा हैं और निजी जीवन में भी संतुलित व्यक्ति माने जाते हैं.
मुंबई इंडियंस – हार्दिक पांड्या
हार्दिक पांड्या अपने आत्मविश्वास के लिए जाने जाते हैं. वे मैदान पर जोखिम लेने से नहीं डरते. टीम मैनेजमेंट उन्हें पूरी तरह सपोर्ट कर रही है. उनकी पर्सनल लाइफ भी चर्चा में रहती है और उनका नाम मेहिका शर्मा के साथ जुड़ा है.
सनराइजर्स हैदराबाद – पैट कमिंस
पैट कमिंस का स्वभाव शांत और सोच समझकर निर्णय लेने वाला है. उनकी कप्तानी में टीम संतुलित नजर आती है. पिछले सीजन में उन्होंने शानदार नेतृत्व दिखाया था. उन्होंने बेकी बोस्टन से शादी की है.
कोलकाता नाइट राइडर्स – अजिंक्य रहाणे
अजिंक्य रहाणे का एक्सपीरिएंस टीम के लिए बहुत बड़ा प्लस है. उनका शांत स्वभाव खिलाड़ियों को आत्मविश्वास देता है. वे मुश्किल समय में भी घबराते नहीं हैं. उनकी शादी राधिका धोपावकर से हुई है और वे एक पारिवारिक व्यक्ति हैं.
लखनऊ सुपर जायंट्स – ऋषभ पंत
ऋषभ पंत को उनकी निडर बल्लेबाजी और जोश के लिए जाना जाता है. वे मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं. कप्तान के रूप में उनका आक्रामक अंदाज टीम को ऊर्जा देता है. वे ईशा नेगी के साथ रिश्ते में हैं.
पंजाब किंग्स – श्रेयस अय्यर
श्रेयस अय्यर एक शांत और समझदार कप्तान हैं. वे खिलाड़ियों को सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं. टीम को उनसे स्थिरता की उम्मीद है. उनका नाम त्रिशा कुलकर्णी के साथ जोड़ा जाता है, हालांकि ये आधिकारिक नहीं है.
गुजरात टाइटंस – शुभमन गिल
शुभमन गिल युवा और प्रतिभाशाली कप्तान हैं. उनकी बल्लेबाजी बहुत क्लासिक और प्रभावशाली है. वे टीम को आगे ले जाने की पूरी क्षमता रखते हैं. फिलहाल वे अविवाहित हैं और अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं.
राजस्थान रॉयल्स – रियान पराग
रियान पराग को कप्तान बनाना टीम का बड़ा फैसला है. वे युवा हैं और खुद को साबित करने के लिए मेहनत कर रहे हैं. ये उनके लिए सीखने और आगे बढ़ने का बड़ा मौका है. वे अभी अविवाहित हैं.
दिल्ली कैपिटल्स – अक्षर पटेल
अक्षर पटेल एक भरोसेमंद ऑलराउंडर हैं. उनकी निरंतरता और शांत स्वभाव उन्हें अच्छा कप्तान बनाते हैं. टीम ने उन पर पूरा भरोसा जताया है. उनकी शादी मेहा पटेल से हुई है और वे जिम्मेदार खिलाड़ी माने जाते हैं.