IPL 2026 WAGs: रजत पाटीदार से लेकर रुतुराज गायकवाड़ तक, खूबसूरती में बॉलीवुड एक्ट्रेसेज को टक्कर देती हैं IPL के कप्तानों की पत्नियां!

IPL 2026 WAGs: आईपीएल 2026 में सभी टीमों ने अपने-अपने कप्तानों के साथ नई रणनीतियों और उम्मीदों के साथ शुरुआत की है. इस बार खास बात ये है कि कई युवा खिलाड़ियों को नेतृत्व का मौका मिला है, जबकि कुछ अनुभवी कप्तान अपनी समझ और संतुलन से टीम को मजबूती दे रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कप्तानों की वाइफ कौन है-