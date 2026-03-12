IPL 2026 Ticket Booking: स्टेडियम में देखना है IPL 2026? टिकट बुकिंग का आसान तरीका जान लें

IPL 2026 Ticket Booking: जैसा की आप सभी जानते हैं कि टाटा IPL दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है. वहीं बता दें कि IPL 2026 का 19वां सीजन 26 मार्च से 31 मई, 2026 तक खेला जाएगा. लेकिन, BCCI ने अभी तक IPL 2026 का ऑफिशियल शेड्यूल जारी नहीं किया है. अगर आप भी IPL 2026 के लिए टिकट बुक करने का प्लान बना रहे हैं और जानना चाहते हैं कि IPL टिकट कैसे बुक करें? ऑनलाइन बुकिंग कब से शुरू होगी और ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी हैं, तो आज हम आपको इन ही सब बातों का सही सही जवाब देने वाले हैं.