SRH Cheerleader Molly : आईपीएल की ग्लैमरस चीयरलीडर मॉली कौन हैं? जानिए उम्र, देश और कमाई

SRH Cheerleader Molly : आईपीएल सिर्फ क्रिकेट का ही नहीं, बल्कि ग्लैमर का भी बड़ा मंच माना जाता है. मैदान पर खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के साथ-साथ चीयरलीडर्स भी दर्शकों का ध्यान खींचती हैं. इन दिनों सनराइजर्स हैदराबाद की चीयरलीडर मॉली काफी चर्चा में हैं. उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.