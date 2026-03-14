SRH Cheerleader Molly : आईपीएल की ग्लैमरस चीयरलीडर मॉली कौन हैं? जानिए उम्र, देश और कमाई
SRH Cheerleader Molly : आईपीएल सिर्फ क्रिकेट का ही नहीं, बल्कि ग्लैमर का भी बड़ा मंच माना जाता है. मैदान पर खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के साथ-साथ चीयरलीडर्स भी दर्शकों का ध्यान खींचती हैं. इन दिनों सनराइजर्स हैदराबाद की चीयरलीडर मॉली काफी चर्चा में हैं. उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.
सोशल मीडिया पर छाई SRH की चीयरलीडर मॉली
आईपीएल में खिलाड़ियों के साथ-साथ चीयरलीडर्स भी काफी चर्चा में रहती हैं. इन दिनों सनराइजर्स हैदराबाद की चीयरलीडर मॉली अपने लुक और अपीयरेंस की वजह से सोशल मीडिया पर सुर्खियों में हैं.
खूबसूरती को लेकर हो रही चर्चा
मॉली की तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. उनकी खूबसूरती की तुलना कई लोग बॉलीवुड और हॉलीवुड अभिनेत्रियों से भी कर रहे हैं.
24 साल की हैं मॉली
मॉली की उम्र करीब 24 साल बताई जाती है. वह इंग्लैंड की निवासी हैं और ईस्ट यॉर्कशायर से आती हैं. आईपीएल में उनकी मौजूदगी ने उन्हें खास पहचान दिलाई है.
इंस्टाग्राम पर भी हैं काफी एक्टिव
मॉली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर नियमित रूप से अपनी तस्वीरें और वीडियो साझा करती रहती हैं. उनकी पोस्ट पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आते हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है.
घूमना-फिरना है पसंद
मॉली को ट्रैवलिंग काफी पसंद है. उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर दोस्तों के साथ घूमते-फिरते और अलग-अलग जगहों की तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं.
सीएसके के लिए भी कर चुकी हैं चीयरलीडिंग
मॉली इससे पहले आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी चीयरलीडिंग कर चुकी हैं. इसके अलावा वह दुनिया के कई अन्य स्पोर्टिंग इवेंट्स में भी चीयरलीडर के रूप में नजर आ चुकी हैं.
एक मैच के लिए मिलती है इतनी फीस
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से मॉली को हर मैच के लिए करीब 14 से 16 हजार रुपये तक भुगतान किया जाता है. पूरे सीजन में एक चीयरलीडर की कमाई 2 लाख रुपये से ज्यादा भी हो सकती है.