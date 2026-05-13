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IPL 2026 Points Table: SRH की हार से बदला पाइंट्स टेबल का समीकरण, पीछे रहने वाली टीम टॉप पर पहुंची, पंजाब का क्या है हाल?

IPL 2026 Points Table: इंडियन प्रीमियर लीग का रोमांच अपने आखिरी सेशन में पहुंच चुका है. हर मुकाबले के साथ प्लेऑफ की तस्वीर और अधिक स्पष्ट होती जा रही है. 12 मई को सनराइजर्स हैदराबाद की हार के साथ ही पाइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव हुआ. एक ऐसी टीम पहले नंबर पर आ गई जो इस टूर्नामेंट में कभी भी पहले स्थान पर नहीं थी.


By: Satyam Sengar | Published: May 13, 2026 4:46:14 PM IST

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पहले नंबर पर गुजरात टाइटंस

फिलहाल सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर गुजरात टाइटंस 12 मैचों में 8 जीत और 16 अंकों के साथ पाइंट्स टेबल में पहले स्थान पर बना हुआ है. टीम का नेट रन रेट +0.551 है.

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आरसीबी दूसरे स्थान पर

दूसरे स्थान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है. बेंगलुरु ने 11 मैचों में 7 जीत दर्ज करते हुए 14 अंक हासिल किए हैं. उनका नेट रन रेट +1.103 है, जो इस सत्र में सभी टीमों से बेहतर है. तीसरे स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद है, जिसने 12 मुकाबलों में 7 जीत के साथ 14 अंक अर्जित किए हैं.

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पंजाब किंग्स चौथे स्थान पर, चेन्नई और राजस्थान की चुनौती बरकरार

पंजाब किंग्स 11 मैचों में 6 जीत, 4 हार और एक बेनतीजा मुकाबले के बाद 13 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है. फिलहाल वही प्लेऑफ की अंतिम स्थिति पर काबिज है. हालांकिचेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के 11-11 मैचों के बाद 12-12 अंक हैं, जिससे शीर्ष चार की दौड़ बेहद रोमांचक बनी हुई है.

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चेन्नई और राजस्थान का हाल

चेन्नई का नेट रन रेट +0.185 है, जबकि राजस्थान का नेट रन रेट +0.082 है. इसी कारण चेन्नई सुपर किंग्स फिलहाल राजस्थान रॉयल्स से ऊपर है. दोनों टीमों को अपने बचे हुए मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करना होगा.

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दिल्ली और कोलकाता के लिए राह कठिन

दिल्ली कैपिटल्स 12 मैचों में 10 अंकों के साथ सातवें स्थान पर है. उनका नेट रन रेट -0.993 है, जो उनकी स्थिति को कमजोर बनाता है. Kolkata Knight Riders 10 मैचों में 9 अंकों के साथ आठवें स्थान पर है और उसके पास अभी भी वापसी का अवसर है.

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मुंबई लखनऊ प्लेऑफ से बाहर

मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपरजायंट्स प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुके हैं. दोनों टीमों के 11 मैचों में केवल 6-6 अंक हैं. अब सभी की नजरें आगामी मुकाबलों पर टिकी हैं. विशेष रूप से पंजाब किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच प्लेऑफ की अंतिम जगहों के लिए कड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है.

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