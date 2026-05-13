IPL 2026 Points Table: SRH की हार से बदला पाइंट्स टेबल का समीकरण, पीछे रहने वाली टीम टॉप पर पहुंची, पंजाब का क्या है हाल?

IPL 2026 Points Table: इंडियन प्रीमियर लीग का रोमांच अपने आखिरी सेशन में पहुंच चुका है. हर मुकाबले के साथ प्लेऑफ की तस्वीर और अधिक स्पष्ट होती जा रही है. 12 मई को सनराइजर्स हैदराबाद की हार के साथ ही पाइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव हुआ. एक ऐसी टीम पहले नंबर पर आ गई जो इस टूर्नामेंट में कभी भी पहले स्थान पर नहीं थी.