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IPL 2026: सारे भारतीय रह गए पीछे, Orange Cap पर विदेशी खिलाड़ी का कब्जा, 54 के औसत से बना रहा रन

IPL 2026 Orange Cap: आईपीएल 2026 में कई बल्लेबाज़ों ने अपने दमदार प्रदर्शन से फैंस का दिल जीता है. इस सीजन में कुछ खिलाड़ियों ने लगातार रन बनाकर अपनी टीमों की सफलता में अहम भूमिका निभाई है.

By: Satyam Senger | Published: May 8, 2026 4:57:40 PM IST

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इस लिस्ट में कौन कौन है?

IPL 2026 Orange Cap आईपीएल 2026 में कई बल्लेबाज़ों ने अपने दमदार प्रदर्शन से फैंस का दिल जीता है. इस सीजन में कुछ खिलाड़ियों ने लगातार रन बनाकर अपनी टीमों की सफलता में अहम भूमिका निभाई है. आइए देखते हैं इस लिस्ट में कौन कौन है.

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हेनरिक क्लासेन टॉप पर

पहले नंबर पर हेनरिक क्लासेन हैं, जिन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए शानदार बल्लेबाज़ी की है. उन्होंने 11 मैचों में 494 रन बनाए, औसत 54.88 और स्ट्राइक रेट 157.32 रहा.

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अभिषेक शर्मा भी लिस्ट में

दूसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा हैं, जिन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद को धमाकेदार शुरुआत दिलाई. उन्होंने 475 रन 210.17 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट से बनाए, जिसमें एक शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं.

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केएल राहुल का शानदार प्रदर्शन

तीसरे नंबर पर केएल राहुल हैं, जो दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाज़ी की मजबूत कड़ी रहे. उन्होंने 10 मैचों में 445 रन बनाए, जिसमें नाबाद 152 रन की बड़ी पारी भी शामिल रही.

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ईशान किशन चौथे नंबर पर

चौथे नंबर पर ईशान किशन हैं, जिन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए आक्रामक बल्लेबाज़ी करते हुए 409 रन बनाए. उनका स्ट्राइक रेट 186.75 रहा और उन्होंने चार अर्धशतक जड़े.

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राजस्थान के वैभव पाचवें नंबर पर

पांचवें नंबर पर वैभव सूर्यवंशी हैं, जो आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के सबसे बड़े उभरते सितारे बनकर सामने आए. उन्होंने 404 रन 237.64 के विस्फोटक स्ट्राइक रेट से बनाए और 37 छक्के लगाए.

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