IPL 2026: सारे भारतीय रह गए पीछे, Orange Cap पर विदेशी खिलाड़ी का कब्जा, 54 के औसत से बना रहा रन

इस लिस्ट में कौन कौन है?

IPL 2026 Orange Cap आईपीएल 2026 में कई बल्लेबाज़ों ने अपने दमदार प्रदर्शन से फैंस का दिल जीता है. इस सीजन में कुछ खिलाड़ियों ने लगातार रन बनाकर अपनी टीमों की सफलता में अहम भूमिका निभाई है. आइए देखते हैं इस लिस्ट में कौन कौन है.