इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के नियमों में बड़ा बदलाव, जानें किसको मिलेगा फायदा?

IPL 2026 Ball Change Rule: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में नया नियम लागू होगा, जिसमें दूसरी पारी में गेंदबाजी करने वाली टीम 10 ओवर बाद एक बार गेंद बदलने की मांग कर सकेगी. नई गेंद समान घिसावट वाली होगी. अंपायर फैसला करेंगे. इससे ड्यू के असर को कम करने में मदद मिलेगी और गेंदबाजों को राहत मिलेगी.