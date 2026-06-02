ऋषभ पंत कप्तान, बुमराह-हार्दिक भी शामिल… ऐसी दिख रही IPL 2026 की फ्लॉप प्लेइंग XI

IPL 2026 Flop Playing XI: आईपीएल 2026 में कई मायनों में खास रहा. इस सीजन बहुत से स्टार खिलाड़ियों ने बड़े-बड़े रिकॉर्ड बनाए, जबकि कुछ खिलाड़ी अपने विवादों से चर्चा में रहे. इस आईपीएल सीजन में कई खिलाड़ी अपने प्राइस टैग के दबाव के कारण अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए. ऐसे में आज हम आपके लिए आईपीएल 2026 की फ्लॉप प्लेइंग-11 लेकर आए हैं. इसमें वे सभी खिलाड़ी शामिल हैं, जिन्होंने इस सीजन में बेहद खराब प्रदर्शन किया. देखें फ्लॉप प्लेइंग-11…