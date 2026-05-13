IPL 2026 में कप्तानों पर BCCI का बड़ा एक्शन, वसूले 1.08 करोड़ रुपये; जानें क्या है मामला?

IPL 2026 Captain Fined: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में जहां बल्लेबाजों ने चौके-छक्कों की बारिश से फैंस का मनोरंजन किया, वहीं कप्तानों के लिए स्लो ओवर रेट बड़ी परेशानी बन गया. BCCI इस सीजन ओवर रेट को लेकर काफी सख्त नजर आया है. तय समय में 20 ओवर पूरे नहीं करने पर कई कप्तानों पर भारी जुर्माना लगाया गया है. अब तक बोर्ड कुल 1.08 करोड़ रुपये का फाइन वसूल चुका है.