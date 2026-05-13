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IPL 2026 में कप्तानों पर BCCI का बड़ा एक्शन, वसूले 1.08 करोड़ रुपये; जानें क्या है मामला?

IPL 2026 Captain Fined: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में जहां बल्लेबाजों ने चौके-छक्कों की बारिश से फैंस का मनोरंजन किया, वहीं कप्तानों के लिए स्लो ओवर रेट बड़ी परेशानी बन गया. BCCI इस सीजन ओवर रेट को लेकर काफी सख्त नजर आया है. तय समय में 20 ओवर पूरे नहीं करने पर कई कप्तानों पर भारी जुर्माना लगाया गया है. अब तक बोर्ड कुल 1.08 करोड़ रुपये का फाइन वसूल चुका है.


By: Shubahm Srivastava | Published: May 13, 2026 3:34:26 PM IST

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कप्तानों पर क्यों लगता है जुर्माना?

IPL नियमों के अनुसार हर टीम को निर्धारित समय के भीतर अपने 20 ओवर पूरे करने होते हैं. अगर कोई टीम इसमें असफल रहती है, तो कप्तान को जिम्मेदार माना जाता है. पहली गलती पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, जबकि दोबारा गलती करने पर फाइन की रकम बढ़ जाती है.

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श्रेयस अय्यर पर सबसे ज्यादा कार्रवाई

श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) इस सीजन सबसे ज्यादा जुर्माना भुगतने वाले कप्तान बने हैं. पंजाब किंग्स के कप्तान पर दो बार कार्रवाई हुई. गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में 12 लाख रुपये का जुर्माना लगा, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ दोबारा गलती करने पर उन्हें 24 लाख रुपये का फाइन भरना पड़ा.

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शुभमन गिल भी नहीं बचे

शुभमन गिल (Shubman Gill) की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस पर भी स्लो ओवर रेट का असर पड़ा. दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में टीम तय समय पर ओवर पूरे नहीं कर सकी, जिसके बाद गिल पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.

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ऋतुराज गायकवाड़ को भी भरना पड़ा फाइन

ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) ने इस सीजन शानदार कप्तानी की, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबले में उनकी टीम धीमी ओवर गति की दोषी पाई गई. इसके चलते चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगा.

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हार्दिक पांड्या पर भी कार्रवाई

हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस भी इस मामले में पीछे नहीं रही. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच में निर्धारित समय पर ओवर पूरे नहीं होने के कारण हार्दिक पर 12 लाख रुपये का फाइन लगाया गया.

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अजिंक्य रहाणे की भी हुई गलती

अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) को भी स्लो ओवर रेट का खामियाजा भुगतना पड़ा. चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुकाबले में उनकी टीम समय पर ओवर पूरे नहीं कर पाई, जिसके बाद उन पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगा.

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अक्षर पटेल पर फाइन

BCCI ने दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल (Axar Patel) पर भी जुर्माना लगाया है. IPL 2026 के 55वें मैच में पंजाब किंग्स के खिलाफ, अक्षर तय समय सीमा के भीतर अपने ओवर पूरे करने में नाकाम रहे, जिसके चलते उन पर 12 लाख का जुर्माना लगाया गया है.

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पैट कमिंस पर भी फाइन

SRH के कप्तान पैट कमिंस (Pat Cummins) ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ एक बड़ी गलती की. वह तय समय के भीतर ओवर पूरे करने में नाकाम रहे, जिसके चलते धीमी ओवर-रेट के कारण उन पर 12 लाख का जुर्माना लगाया गया है.

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