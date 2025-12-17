IPL 2026 की नीलामी में नहीं बिके ये शानदार खिलाड़ी; Devon Conway समेत खाली हाथ लौटे ये खिलाड़ी

  • Home>
IPL 2026 Auction: IPL 2026 की नीलामी फैंस के लिए काफी हैरान कर देने वाली रही है. कैमरून ग्रीन ऑक्शन इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन चुके हैं. वहीं कई नामी दिग्गज को खाली हाथ लौटना पड़ा है. भारतीय बल्लेबाज पृथ्वी शॉ समेत ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी स्टीव स्मिथ को कोई खरीदार नहीं मिला है. अनसोल्ड रहे खिलाड़ियों की लिस्ट में भारत के नामी खिलाड़ी भी इस बार नहीं बिक सके हैं. स्पिन गेंदबाज कर्ण शर्मा को भी इस बार किसी टीम ने नहीं खरीदा है. 

By: Preeti Rajput | Published: December 17, 2025 11:54:16 AM IST

1/10

जेक फ्रेजर मैकगर्क

ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज जेक फ्रेजर-मैक्गर्क पहले सेट में अनसोल्ड रहे. उनका बेस प्राइज 2 करोड़ रुपये था.

2/10

डेवोन कॉनवे

न्यूजीलैंड के अनुभवी ओपनर डेवोन कॉनवे को कोई खरीददार नहीं मिला. कॉनवे ने अपना पहला IPL मुकाबला साल 2022 में खेला था.

3/10

गस एटकिंसन

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज गस एटकिंसन ने आईपीएल 2024 की नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए ₹1 करोड़ में करार किया था, लेकिन 2025 व 2026 की नीलामी में भी वे अनसोल्ड रहे.

4/10

जेमी स्मिथ

विस्फोटक इंग्लिश विकेटकीपर-बल्लेबाज 144 से ज़्यादा के T20 स्ट्राइक रेट के बावजूद अनसोल्ड रहा. उसकी उम्र, काबिलियत और द हंड्रेड में सफलता ने इसे IPL 2026 नीलामी के सबसे बड़े सरप्राइज़ में से एक बना दिया.

5/10

जॉनी बेयरस्टो

बेयरस्टो, जो अच्छी T20 फॉर्म में थे और IPL में भी अच्छा प्रदर्शन किया था, अनसोल्ड रहे, यह दिखाता है कि मिनी-ऑक्शन में फ्रेंचाइजी अनुभव के बजाय खास रोल-बेस्ड जरूरतों को ज़्यादा प्राथमिकता दे रही हैं.

6/10

महेश थीक्षाना

पावरप्ले में अपने कंट्रोल और IPL अनुभव के बावजूद, थीक्षाना की गैरमौजूदगी 2026 में स्पेशलिस्ट विदेशी स्पिनरों की घटती डिमांड को दिखाती है.

7/10

कर्ण शर्मा

4 बार आईपीएल जीतने वाले कर्ण शर्मा मंगलवार को अबू धाबी में हुई आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी में अनसोल्ड रहे. कर्ण ने अपना बेस प्राइस ₹50 लाख रखा था.

8/10

डेरिल मिशेल

न्यूज़ीलैंड के भरोसेमंद ऑलराउंडर मिशेल को कोई नहीं खरीद पाया, यह दिखाता है कि टीमें मल्टी-स्किल्ड अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों को कैप्ड विदेशी खिलाड़ियों से ज़्यादा प्राथमिकता दे रही हैं.

9/10

शाई होप

वेस्ट इंडीज़ के लिए 2025 में सभी बैटिंग फ़ॉर्मेट में सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट रहने वाले होप को मौका नहीं मिला, क्योंकि टीमों ने T20 प्रोफ़ाइल पर ध्यान दिया.

10/10

कई खिलाड़ी रहे अनसोल्ड

वियान मुल्डर (दक्षिण अफ्रीका), दीपक हुड्डा (भारत) , रहमानुल्लाह गुरबाज (अफगानिस्तान), जेमी स्मिथ (इंग्लैंड), जेराल्ड कोत्जिया (साउथ अफ्रीका), माइकल ब्रेसवेल (न्यूजीलैंड), डैरिल मिचेल (न्यूजीलैंड), दसुन शनाका (श्रीलंका), अल्जारी जोसेफ (वेस्ट इंडीज) समेत कई खिलाड़ी अनसोल्ड रहे हैं.

