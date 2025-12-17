IPL 2026 की नीलामी में नहीं बिके ये शानदार खिलाड़ी; Devon Conway समेत खाली हाथ लौटे ये खिलाड़ी

IPL 2026 Auction: IPL 2026 की नीलामी फैंस के लिए काफी हैरान कर देने वाली रही है. कैमरून ग्रीन ऑक्शन इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन चुके हैं. वहीं कई नामी दिग्गज को खाली हाथ लौटना पड़ा है. भारतीय बल्लेबाज पृथ्वी शॉ समेत ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी स्टीव स्मिथ को कोई खरीदार नहीं मिला है. अनसोल्ड रहे खिलाड़ियों की लिस्ट में भारत के नामी खिलाड़ी भी इस बार नहीं बिक सके हैं. स्पिन गेंदबाज कर्ण शर्मा को भी इस बार किसी टीम ने नहीं खरीदा है.