Apple का फोल्डेबल धमाका! कब होगा लॉन्च और क्या होंगे Apple के पहले फोल्डेबल फोन के फीचर्स?
एप्पल अपने पहले फोल्डेबल आईफोन को बनाने की योजनाओं पर आगे बढ़ रहा है और यह शायद 2026 में आएगा.
iPhone Fold
Apple का पहला फोल्डेबल iPhone आखिरकार आ रहा है कंपनी अपना पहला फोल्डेबल फोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जो शायद 2026 में लॉन्च होगा.
Foldable iPhone
उम्मीद है कि यह फ़ोन सैमसंग की गैलेक्सी Z फोल्ड सीरीज़ की तरह, एक किताब की तरह फोल्ड होने वाला होगा, जिसमें बाहरी और अंदरूनी स्क्रीन होंगी.
Apple Fold
अफवाहों के मुताबिक, स्क्रीन साइज़ में अंदर की तरफ लगभग 7.7-इंच और रेगुलर इस्तेमाल के लिए एक छोटी बाहरी डिस्प्ले शामिल है.
iPhone Fold
Apple फोल्डेबल डिस्प्ले में दिखने वाले फोल्ड के निशान को कम करने के लिए एडवांस्ड मटीरियल के साथ काम करके, बिना क्रीज़ वाला फोल्डेबल डिस्प्ले पेश कर सकता है.
Foldable Smartphone
एनालिस्ट्स को उम्मीद है कि यह डिवाइस बहुत प्रीमियम और महंगा होगा, जिसकी कीमत शायद $2,000 – $2,500 (बहुत ज़्यादा) के आसपास होगी.
Apple Rumors
इसमें टेक्निकल और प्रोडक्शन की चुनौतियाँ हैं, इसलिए शुरुआती सप्लाई लिमिटेड हो सकती है और 2026 में लॉन्च के बाद भी खरीदारों को ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है.
iPhone 2026
iPhone फोल्ड के आने से स्मार्टफोन मार्केट में हलचल मच सकती है, और यह सालों तक इस सेगमेंट में अपने प्रतिद्वंद्वियों के आगे रहने के बाद फोल्डेबल डिवाइस में Apple का पहला बड़ा कदम होगा.