iPhone 18 Pro Max खरीदने से पहले देख लें लिस्ट… 8 देशों में भारत से ₹45000 तक सस्ता मिल रहा Apple आईफोन!

iPhone 18 Pro Max Cheapest Country: आईफोन 18 प्रो मैक्स (iPhone 18 Pro Max) खरीदने का मन बना लिया है और इंडिया का ₹1,79,900 वाला भारी-भरकम प्राइस टैग देखकर दिल बैठ गया है? तो घबराइए मत, क्योंकि अमेरिका से लेकर खाड़ी देशों तक, दुनिया के कई कोनों में यह धांसू फोन पानी के भाव (मतलब हजारों रुपये सस्ते) मिल रहा है. भारत में जहां 256GB बेस वेरिएंट वाला आईफोन 18 प्रो ₹1,64,900 और प्रो मैक्स ₹1,79,900 (ब्लैक, सिल्वर, ग्लेशियर और बरगंडी कलर्स में) का मिल रहा है, वहीं अमेरिका में यही फोन करीब ₹1.23 लाख से शुरू हो जाता है. यानी सीधे 45 हजार से ज्यादा कीचड़-कम बचत! अगर आप किसी फ्रेंड, रिलेटिव या फॉरेन ट्रिप के जरिए इसे पिक करने का जुगाड़ कर रहे हैं, तो इस रिपोर्ट के जरिए आप जान सकते हैं कि दुनिया के किन 8 देशों में यह आईफोन सबसे सस्ता पड़ रहा है.