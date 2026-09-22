iPhone 18 Pro Max खरीदने से पहले देख लें लिस्ट… 8 देशों में भारत से ₹45000 तक सस्ता मिल रहा Apple आईफोन!
iPhone 18 Pro Max Cheapest Country: आईफोन 18 प्रो मैक्स (iPhone 18 Pro Max) खरीदने का मन बना लिया है और इंडिया का ₹1,79,900 वाला भारी-भरकम प्राइस टैग देखकर दिल बैठ गया है? तो घबराइए मत, क्योंकि अमेरिका से लेकर खाड़ी देशों तक, दुनिया के कई कोनों में यह धांसू फोन पानी के भाव (मतलब हजारों रुपये सस्ते) मिल रहा है. भारत में जहां 256GB बेस वेरिएंट वाला आईफोन 18 प्रो ₹1,64,900 और प्रो मैक्स ₹1,79,900 (ब्लैक, सिल्वर, ग्लेशियर और बरगंडी कलर्स में) का मिल रहा है, वहीं अमेरिका में यही फोन करीब ₹1.23 लाख से शुरू हो जाता है. यानी सीधे 45 हजार से ज्यादा कीचड़-कम बचत! अगर आप किसी फ्रेंड, रिलेटिव या फॉरेन ट्रिप के जरिए इसे पिक करने का जुगाड़ कर रहे हैं, तो इस रिपोर्ट के जरिए आप जान सकते हैं कि दुनिया के किन 8 देशों में यह आईफोन सबसे सस्ता पड़ रहा है.
8. कनाडा
कनाडा में लोकल करेंसी CAD (कैनेडियन डॉलर) में कैल्कुलेटेड बेस प्राइस CAD $1,994 के आसपास है. डॉलर वैल्यू में यह लगभग $1,556 USD बैठता है. भारतीय रुपये (INR) में यह करीब ₹1,48,044 का पड़ता है. हालांकि टॉप-8 की लिस्ट में यह आखिरी नंबर पर है और यूएस के मुकाबले यहां थोड़ा जेब ढीली करानी पड़ती है, पर फिर भी भारत के डेढ़-पौने दो लाख वाले रेट से यह काफी किफायती ही है.
7. सिंगापुर
हाई-टेक सिंगापुर में लोकल करेंसी S$ (सिंगापुर डॉलर) के हिसाब से यह डिवाइस S$2,099 की पड़ रही है. डॉलर वैल्यू में यह लगभग $1,526 USD बैठता है. भारतीय रुपये (INR) में कन्वर्ट करें तो यह लगभग ₹1,45,123 से ₹1,57,900 के बीच बैठता है. हालांकि बाकी एशियाई देशों से यह थोड़ा ऊपर है, फिर भी इंडिया के भारी-भरकम टैक्स वाले प्राइस से तो काफी सस्ता ही पड़ रहा है.
6. थाईलैंड
थाईलैंड टूरिज्म के साथ-साथ टेक शॉपिंग के लिए भी हॉटस्पॉट बनता जा रहा है. वहां लोकल करेंसी THB (थाई baht) में यह लगभग THB 49,900-52,000 के ब्रैकेट में है. डॉलर वैल्यू के हिसाब से यह करीब $1,505 USD बैठता है. भारतीय रुपये (INR) में यह लगभग ₹1,43,131 के आसपास पड़ता है. अगर आप बैंकॉक ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो वहां से टैक्स रिफंड क्लेम करके यह फोन लाना घाटे का सौदा बिल्कुल नहीं है.
5. मलेशिया
साउथ-ईस्ट एशिया के मलेशिया मार्केट में भी ऐपल लवर्स की मौज है. वहां लोकल करेंसी MYR (मलेशियन रिंगित) में यह मॉडल MYR 5,999 का प्राइस टैग लेकर खड़ा है. डॉलर वैल्यू में यह लगभग $1,479 USD बैठता है. भारतीय रुपये (INR) में कन्वर्ट करने पर इसकी कीमत करीब ₹1,40,673 हो जाती है. इंडिया के 1.79 लाख के मुकाबले यहां भी 38 हजार से ज्यादा की सीधी बचत देखने को मिलती है.
4. संयुक्त अरब अमीरात / दुबई
शॉपिंग हब दुबई (UAE) भला पीछे कैसे रह सकता है! यहां लोकल करेंसी AED (डिरहम) में बेस प्रो मैक्स मॉडल AED 5,499 का है. डॉलर में यह लगभग $1,439 USD बनता है. भारतीय रुपये (INR) में कैलकुलेट करें तो यह लगभग ₹1,36,855 से ₹1,42,400 के बीच पड़ता है. दुबई शॉपिंग फेस्टिवल या दोस्तों के जरिए मंगाने पर यह डील एकदम मक्खन जैसी साबित होती है, और वारंटी भी ग्लोबल मिल जाती है.
3. सऊदी अरब
खाड़ी देश सऊदी अरब में भी आईफोन प्रेमियों के लिए जैकपॉट ऑफर जैसा सीन है. वहां लोकल करेंसी SAR (सऊदी रियाल) में यह करीब SAR 5,300 का मिल रहा है. डॉलर वैल्यू के हिसाब से यह लगभग $1,416 USD बैठता है. जब इसे भारतीय रुपये (INR) में तब्दील किया जाता है, तो यह करीब ₹1,34,708 का पड़ता है. इंडिया के मुकाबले यहां भी सीधा 45 हजार के आसपास का अंतर देखने को मिल जाता है.
2. जापान
जापान की लोकल करेंसी येन (Yen) में इस फोन का प्राइस ¥1,97,000 के आसपास रहता है. अगर इसे यूएस डॉलर में देखें तो यह लगभग $1,305 से $1,553 USD के बीच वेरी करता है. भारतीय रुपये (INR) के हिसाब से यह लगभग ₹1,24,000 से ₹1,36,000 का पड़ता है. कमजोर येन और टैक्स-फ्री शॉपिंग के चलते जैपनीज मार्केट भी इंडियंस के लिए काफी लकी साबित हो रहा है, जहां आप आसानी से हजारों बचा सकते हैं.
1. संयुक्त राज्य अमेरिका- सबसे सस्ता
अमेरिका में ऐपल का यह फ्लैगशिप सबसे सस्ता मिल रहा है. यहां लोकल करेंसी में इसकी कीमत $1,299 USD से शुरू होती है (हालांकि स्टेट टैक्स 0% से 10% अलग लग सकता है). डॉलर में यह पूरा $1,299 USD ही है, जो भारतीय रुपये (INR) में कन्वर्ट करने पर लगभग ₹1,23,600 से ₹1,33,634 बैठता है. इंडिया के 1.79 लाख के मुकाबले यहां से लेने पर सीधे 45 हजार तक की भारी बचत हो जाती है, जो इसे ट्रैवलर्स की पहली पसंद बनाती है.