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iPhone 18 Pro के दीवाने हुए सितारे, रितेश-विक्की समेत इन सेलेब्स ने खरीदा नया मॉडल, देखें तस्वीरें

Actors Bought iphone 18 Pro Max: बॉलीवुड सितारे अपने स्टाइल और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं. इन दिनों भारत में आईफोन के नए मॉडल का ट्रेंड चल  रहा है और कई सेलेब्स इसे खरीद भी रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने अपने फोन के साथ तस्वीरें भी साझा की हैं.


By: Kamesh Dwivedi | Published: September 18, 2026 4:43:14 PM IST

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दिशा पाटनी

अभिनेत्री दिशा पाटनी ने सिल्वर कलर का iPhone 18 Pro Max खरीदा है. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर नए फोन की तस्वीर भी शेयर की.

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जेनेलिया देशमुख

रितेश देशमुख की पत्नी और अभिनेत्री जेनेलिया देशमुख ने आईफोन 18 प्रो सीरीज का बरगंडी रंग का फोन पसंद किया है. साझा की गई तस्वीर में काफी खुश लग रही हैं.

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राशा थडानी

रवीना टंडन की बेटी और अभिनेत्री राशा थडानी ने भी सिल्वर कलर का आईफोन 18 प्रो खरीदा है. ये तस्वीर एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट की है.

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रितीश देशमुख

बॉलीवुड अभिनेता रितेश देशमुख ने हाल ही में एक लेटेस्ट आईफोन नजर आ रहा है. उन्होंने ग्लेशियर ब्लू कलर वाले आईफोन 18 प्रो मैक्स के साथ इमेज पोस्ट की है.

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विक्की कौशल

अभिनेता विक्की कौशल ने मुंबई के एप्पल स्टोर पहुंचकर iPhone 18 Pro Max खरीदा. उन्होंने नए फोन के साथ सेल्फी भी ली.

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नेहा धूपिया

बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा धूपिया ने भी आईफोन 18 फोन प्रो मैक्स खरीदा है.

Tags:
Actors bought i phone 18 pro max
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