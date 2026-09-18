iPhone 18 Pro के दीवाने हुए सितारे, रितेश-विक्की समेत इन सेलेब्स ने खरीदा नया मॉडल, देखें तस्वीरें

Actors Bought iphone 18 Pro Max: बॉलीवुड सितारे अपने स्टाइल और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं. इन दिनों भारत में आईफोन के नए मॉडल का ट्रेंड चल रहा है और कई सेलेब्स इसे खरीद भी रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने अपने फोन के साथ तस्वीरें भी साझा की हैं.