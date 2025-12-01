इन भारतीय स्टेशनों से चलती हैं इंटरनेशनल ट्रेनें, इन देशों तक सफर होता है आसान; यहां पर जानें रूट्स

भारत-बांग्लादेश रेल कनेक्टिविटी

बांग्लादेश के लिए रेल कनेक्टिविटी मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल से संचालित होती है. पेट्रोपोल रेलवे स्टेशन, जो ब्रिटिश काल में बनाया गया था, भारत-बांग्लादेश सीमा पर एक प्रमुख परिवहन केंद्र के रूप में कार्य करता है. यह स्टेशन बांग्लादेश के खुलना से ब्रॉड गेज लाइन द्वारा जुड़ा है. प्रसिद्ध बंधन एक्सप्रेस इसी मार्ग से चलती है. हालांकि, इस मार्ग से यात्रा के लिए यात्रियों को पासपोर्ट और वीजा की आवश्यकता होती है.