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कसरत से लेकर सही नींद तक… हार्ट की अच्छी सेहत के लिए आज ही अपनाएं ये 5 आदतें, फिर ज़िंदगी भर मुस्कुराएगा आपका दिल!

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में दिल की बीमारियां (Heart Diseases) दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ रही हैं. लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे दिल की सेहत काफी हद तक हमारी अपनी रोज़मर्रा की आदतों पर निर्भर करती है. हालांकि, जेनेटिक्स और बढ़ती उम्र अपनी जगह हैं, लेकिन सही खान-पान, एक्सरसाइज और तनाव-मुक्त जीवन अपनाकर हम दिल के दौरे (Heart Attack) और स्ट्रोक के खतरे को बहुत हद तक टाल सकते हैं. इंटरनेशनल सेल्फ-केयर डे (International Self-Care Day) के मौके पर एनडीटीवी की रिपोर्ट में कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. ज्ञानती आरबी सिंह ने दिल को स्वस्थ रखने के लिए कुछ बेहद आसान और असरदार टिप्स शेयर किए हैं. आइए जानते हैं कि हम अपने दिल की देखभाल कैसे कर सकते हैं.


By: Kajal Jain | Published: July 24, 2026 3:58:12 PM IST

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कसरत है आपके दिल की सबसे बेहतरीन दवा

हमारे दिल की मांसपेशियों को मजबूत रखने और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने के लिए शारीरिक रूप से सक्रिय रहना सबसे ज़रूरी है. इसलिए हफ्ते में 150 मिनट की एरोबिक यानी हल्की-फुल्की कसरत करनी चाहिए. आप चाहें तो डेली वॉक, साइक्लिंग, स्विमिंग या डांस भी कर सकते हैं. सिर्फ कार्डियो काफी नहीं है. हफ्ते में कम से कम दो दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें जिससे मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और वजन कंट्रोल में रहता है. आप योग, मेडिटेशन और स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं, जिससे शरीर में लचीलापन आता ही है, तनाव कम होता है जो हार्ट डिजीज का मुख्य कारण है.

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कसरत तो ठीक है लेकिन बिना अच्छी डाइट के अच्छी सेहत की उम्मीद करना ही मुश्किल है. इसलिए एक्सपर्ट अच्छी डाइट लेने की सलाह देते हैं. अब अच्छी डाइट में क्या-क्या आता है?- ताज़े फल और हरी सब्जियां, साबुत अनाज, दालें और बीन्स, ड्राई फ्रूट्स और सीड्स, हेल्दी फैट्स, प्रोटीन में टोफू. अब बात करें कि क्या नहीं खाना है तो अत्यधिक नमक, सॉफ्ट ड्रिंक्स, डिब्बाबंद जूस, प्रोसेस्ड और जंक फूड, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और मैदा नहीं खाना चाहिए.

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नींद और पानी से नाता जोड़ें

हर दिन भरपूर पानी पिएं. पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर में खून का बहाव सही रहता है और हार्ट पर एक्सट्रा प्रैशर नहीं पड़ता. 7-8 घंटे की गहरी नींद लेनी चाहिए क्योंकि नींद पूरी न होने का सीधा असर हमारे मेटाबॉलिज्म पर पड़ता है, जिससे मोटापा, डायबिटीज और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.

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एक तरफ तनाव दिल का सबसे बड़ा दुश्मन है. ध्यान, डीप ब्रीदिंग या अपने पसंदीदा काम-हॉबी में समय बिताकर मन को शांत किया जा सकता है. वहीं दूसरी तरफ स्मोकिंग हमारी रक्त वाहिकाओं को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाती है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है.

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कई बार दिल से जुड़ी परेशानियां बिना किसी शुरुआती लक्षण के चुपचाप पनपती हैं, इसलिए समय-समय पर ब्लड प्रेशर (BP), ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, वजन और वैली फैट की जांच कराते रहें ताकि समय रहते समस्या का पता लगाया जा सके. एक सेहतमंद दिल किसी एक दिन की मेहनत से नहीं, बल्कि रोज़ की छोटी-छोटी अच्छी आदतों से बनता है. डॉ. ज्ञानती आरबी सिंह के अनुसार, यदि आप आज से ही अपने खान-पान और जीवनशैली में ये छोटे-छोटे बदलाव शुरू कर दें, तो आप लंबे समय तक एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं.

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