कसरत से लेकर सही नींद तक… हार्ट की अच्छी सेहत के लिए आज ही अपनाएं ये 5 आदतें, फिर ज़िंदगी भर मुस्कुराएगा आपका दिल!

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में दिल की बीमारियां (Heart Diseases) दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ रही हैं. लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे दिल की सेहत काफी हद तक हमारी अपनी रोज़मर्रा की आदतों पर निर्भर करती है. हालांकि, जेनेटिक्स और बढ़ती उम्र अपनी जगह हैं, लेकिन सही खान-पान, एक्सरसाइज और तनाव-मुक्त जीवन अपनाकर हम दिल के दौरे (Heart Attack) और स्ट्रोक के खतरे को बहुत हद तक टाल सकते हैं. इंटरनेशनल सेल्फ-केयर डे (International Self-Care Day) के मौके पर एनडीटीवी की रिपोर्ट में कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. ज्ञानती आरबी सिंह ने दिल को स्वस्थ रखने के लिए कुछ बेहद आसान और असरदार टिप्स शेयर किए हैं. आइए जानते हैं कि हम अपने दिल की देखभाल कैसे कर सकते हैं.